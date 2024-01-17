OKX تعتزم تجديد الشراكة مع فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 في عام 2024، وسيتم عرض الشعار على الأغطية الجانبية لزي سيارات السباق الجديد لعدد 20 سباقًا

هونغ كونغ، 17 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 والشريك الرئيسي الرسمي لفريق فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1، اليوم أنه كجزء من توسيع شراكتها مع الفريق، سيتم عرض شعار OKX على وحدات جانبية من كسوة سيارات فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 لـ 20 سباقًا في موسم الفورمولا 1 لعام 2024، بالإضافة إلى مواضع علامة OKX الحالية على السيارة

وقد تم الإعلان عن كسوة سيارة ماكلارين الجديدة لعام 2024، والتي تم الإعلان عنها في 16 يناير، وتتضمن حاضنات جانبية تحمل علامة OKX مستوحاة من كسوة "وضع التخفي" (Stealth Mode) المصممة بشكل مشترك والتي تم الكشف عنها في سبتمبر 2023.

OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races

من جانبه صرَّح "حيدر رفيق"، الرئيس التنفيذي لإدارة التسويق في OKX قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءًا من حملة فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 الجديدة بعنوان"مهما كلَّف الأمر". فنحن نحب الروح التي يسترشد بها فريق ماكلارين في موسم 2024 لسباقات السيارات ويسعدنا رؤية عناصر من تصميمنا المشترك من سنغافورة قد تم دمجها في تصميم سيارات الفريق في هذا العام. ويبدو أن هذا سيكون عامًا خاصًا لفريق ماكلارين وملحميًا لشراكتنا كذلك".

على الجانب الآخر، صرَّح "زاك براون"، رئيس فريق McLaren Racing لسباقات السيارات، قائلاً: "إن شراكتنا مع OKX تزداد قوة، لطالما قدمنا بعض الأنشطة الرائعة للمشجعين في الموسم الماضي. وإنني أتطلع إلى مواصلة هذا النجاح من خلال هذه تعزيز هذه العلاقة المتعمقة، والحفاظ على ازدهار العلامة التجارية لـ OKX المبتكرة والمتطلعة في مركز الصدارة في عالم سباقات الفورمولا 1 سريع الخطى".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الممتدة بين OKX وفريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 تعد خطوة مهمة في الربط بين العوالم الديناميكية لتكنولوجيا Web3 والبلوكشين ورياضة السيارات النخبة، مما يجعل المشجعين وعشاق سباقات السيارات أقرب إلى الربط بين التكنولوجيا والابتكار والسرعة.

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نبذة عن OKX

OKX

هي شركة تكنولوجيا رائدة عالمًا في بناء مستقبل تكنولوجيا Web3. وتشتهر منصة تداول العملات الرقمية الخاصة بشركة OKX بأنها إحدى المنصات الأسرع والأكثر موثوقية بالنسبة إلى المستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان، وهي ثاني أكبر منصة تداول على مستوى العالم من حيث حجم التداول وتحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم.

وتشمل الحلول الرائدة من OKX للإدارة الذاتية للأصول محفظة OKX Wallet، المتوافقة مع تقنية Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع إمكانية الوصول إلى منصات التداول اللامركزية (DEXs) وأسواق رموز NFT والتمويل اللامركزي (DeFi) ورموز GameFi والآلاف من التطبيقات اللامركزية (dApps).

كما تقيم OKX شراكات مع العديد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين على مستوى العالم، بما يشمل: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق مكلارين للسباقات الفورمولا 1، مهرجان تريبيكا السينمائي،، ولاعب الجولف "إيان بولتر"، ولاعب الألعاب الأوليمبية "سكوتي جيمس"، والسائق "دانيال ريكاردو" في سباقات الفورمولا 1.

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.

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نبذة عن فريق McLaren Racing لسباقات السيارات

تأسس فريق ماكلارين لسباقات السيارات على يد سائق سباقات السيارات "بروس ماكلارين" في عام 1963. وقد دخل الفريق أول سباق له في الفورمولا 1 في عام 1966. ومنذ ذلك الحين، فاز فريق ماكلارين بـ 20 بطولة عالمية لسباقات الفورمولا 1، وحصد 183 جائزة كبرى في سباقات الفورمولا 1، وسباق إنديانابوليس 500 ثلاث مرات، وسباق لومان 24 ساعة في محاولته الأولى.

ويتنافس فريق McLaren Racing عبر خمس بطولات لسباقات السيارات. حيث يتنافس الفريق في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات مع سائقي فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 "لاندو نوريس"، و"أوسكار بياستري"، وسلسلة NTT INDYCAR مع سائقي Arrow McLaren "باتو أووارد"، و"ألكسندر روسي"، و"ديفيد مالوكاس"، وبطولة ABB FIA Formula E العالمية مع سائقي فريق NEOM McLaren Formula E "جيك هيوز"، و"سام بيرد"، وبطولة Extreme E مع فريق NEOM McLaren Extreme E. ويتنافس الفريق أيضًا في بطولة F1 Sim Racing Championship باسم McLaren Shadow، بعد أن فاز ببطولة الصانعين والسائقين لعام 2022.

ويُعد فريق ماكلارين بطل الاستدامة في الرياضة وأحد الموِّقعين على التزام الأمم المتحدة بالرياضة من أجل العمل المناخي. ويتمثل التزام الفريق بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040 وتعزيز إرساء ثقافة متنوعة وشاملة في قطاع رياضة السيارات.

الموقع الرسمي لفريق McLaren Racing

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