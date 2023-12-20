OKX تقود الطريق في مجال الشفافية والثقة من خلال تقرير "دليل الاحتياطيات" الرابع عشر على التوالي، والذي يظهر حجم احتياطي يبلغ 14.9 مليار دولار أمريكي من الأصول الأساسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 ديسمبر 2023 - أعلنت OKX ، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 ومنصة تداول العملات الرقمية، اليوم عن نشر تقريرها الشهري الرابع عشر لـ https://www.okx.com/proof-of-reserves "دليل الاحتياطيات" ، الذي يظهر حجم احتياطيات بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي من الأصول الأساسية التي تدعم أموال مستخدمي المنصة.

حيث يقدم تقرير "دليل الاحتياطيات" الخاص بـ OKX نظرة عامة شاملة لنسب الاحتياطي لعدد 22 من الأصول الأكثر استخدامًا على المنصة. ويكشف تقرير "دليل الاحتياطيات" الشهري الرابع عشر على التوالي عن نسب احتياطي تزيد عن 100% لجميع هذه الأصول، مما يضمن الدعم الكامل لأموال مستخدمي المنصة.

ونسب الاحتياطي الحالية للأصول الأساسية لـ OKX هي كما يلي:

● BTC: 103%

● ETH: 104%

● USDT: 103%

● USDC: 101%

من جانبه صرَّح "لينكس لاي"، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لشركة OKX، قائلاً: "تُظهر تقاريرنا الشهرية لدليل الاحتياطيات التزامنا المستمر بتوفير منصة - وخبرة تداول - آمنة وموثوقة وجديرة بالثقة؛ حيث تهدف OKX إلى مواصلة وضع معايير الصناعة فيما يتعلق بالشفافية من خلال تزويد المستخدمين بالأدوات والموارد للتحقق من حجم الاحتياطيات في الوقت الفعلي."

وتجدر الإشارة إلى أن OKX قد أضافت مؤخرًا USDC إلى "الأصول الأساسية" في تقرير "دليل الاحتياطيات". ويقر هذا التضمين بالأهمية المتزايدة للعملة المستقرة الخاصة بـ Circle Internet Financial ، وهي (Circle)، في المنصة.

كما قام خبير البلوكشين الشهير، نيك كارتر ، مؤخرًا بمنح منصة OKX أعلى تصنيف للجودة بين منصات التداول الكبرى. ويعزز هذا الاعتراف مكانة OKX كشركة رائدة في مجال تداول العملات الرقمية ويؤكد من جديد التزامها المستمر بالشفافية وثقة المستخدم.

يمكن للمستخدمين عرض أحدث تقرير لـ OKX بشأن "إثبات الاحتياطيات" ونسب الاحتياطي والتحقق من ملاءة المنصة هنا .

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بيان إخلاء المسئولية

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