OKX تنشر التقرير الثالث عشر على التوالي لإثبات الاحتياطيات (PoR) بأصول أساسية بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكي مع وصول عدد المستخدمين الذين يستعرضون تقرير إثبات الاحتياطيات إلى أكثر من مليون مستخدم

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، 29 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- نشرت OKX ، شركة تكنولوجيا Web3 ومنصة تداول العملات الرقمية العالمية الرائدة اليوم تقريرها الشهري الثالث عشر لإثبات الاحتياطيات (PoR) والذي أفاد بأن الأصول الأساسية التي تدعم أموال المستخدمين وصلت إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. منذ إطلاق برنامج OKX لتقارير إثبات الاحتياطات في أواخر عام 2022، شاهد أكثر من مليون مستخدم بيانات الاحتياطيات أو تحققوا من أن أصولهم مدعومة بنسبة 1 إلى 1.

يشير أحدث تقرير لإثبات الاحتياطيات (PoR) من OKX إلى نسبة احتياطي تزيد عن 100% لـ 22 من الأصول الأكثر استخدامًا على المنصة، بما فيها BTC وETH وUSDT وUSDC. وهذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي تحافظ فيه OKX على نسبة احتياطي تبلغ 100% أو أعلى لكل من هذه الأصول.

ونسب الاحتياطي الحالية لـ OKX هي كما يلي:

BTC: 103%

ETH: 103%

USDT: 102%

USDC: 104%

من جانبه صرَّح "لينكس لاي"، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لشركة OKX، قائلاً: "أن برنامج تقارير "إثبات الاحتياطيات" لدينا يواصل وضع أفضل معايير الشفافية والموثوقية في مجال تداول العملات الرقمية. فمن خلال النشر المستمر للتقارير الشهرية ومراعاة الملاحظات الواردة من المستخدمين واتباع أفضل الممارسات، فإننا نظهر التزام OKX المستمر بتوفير منصة تداول العملات الرقمية الأكثر أمانًا وموثوقية. كما تفتخر OKX بقيادة الطريق في صياغة مفهوم جديد لمجال العملات الرقمية وبناء مستقبل الانظمة التي يمكن توثيق مصداقيتها بشفافية من جميع الأفراد ومن غير الإعتماد على طرف ثالث."

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشهر يمثل المرة الأولى التي تضيف فيها OKX عملة USDC إلى عدد "الأصول الأساسية" في تقرير إثبات الاحتياطيات (PoR)، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعملة المستقرة الخاصة بـ Circle Internet Financial (Circle) في المنصة. في 7 سبتمبر، أعلنت OKX وCircle بشكل مشترك عن تقديم ميزات USDC المتقدمة على مجمع محفظة OKX Wallet ومنصة OKX اللامركزية . وتعمل هذه الميزات على تمكين معاملات USDC بدون رسوم غاز على محفظة OKX وبدون رسوم الشبكة ودمج مجمع OKX DEX مع بروتوكول Circle للتحويل العابر للشبكات (CCTP).

على مدار العام الماضي، قامت OKX بالاستمرار بتحسين برنامج تقارير "إثبات الاحتياطيات" الخاص بها استنادًا إلى الملاحظات الواردة من المستخدمين وباتباع أفضل الممارسات في مجال تداول العملات الرقمية. على سبيل المثال، استحدثت OKX تقنية وسيطة المعرفة الشفافة القابلة للتطوير للمعرفة الصفرية (zk-STARK) إلى عملية إثبات الأداء الخاصة بها في أبريل 2023. حيث تسمح هذه الإضافة للمستخدمين بالتحقق من ملاءة المنصة بأنفسهم والتأكد من أن أصولهم مدعومة باحتياطياتها، كل ذلك مع الحفاظ على معلوماتهم الخاصة.

يمكن للمستخدمين عرض أحدث تقرير لـ OKX بشأن "إثبات الاحتياطيات" ونسب الاحتياطي والتحقق من ملاءة المنصة هنا .

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المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. وباعتبارها منصة موثوقة من قبل أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تتميز OKX بكونها واحدة من أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين المحترفين في جميع أنحاء العالم.

و بصفتها شريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي Manchester City وMcLaren Formula 1 واللاعب الأوليمبي Scotty James و سائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة مستخدميها من خلال إطلاق فعاليات جديدة ومميزة بالتعاون مع شركائها. بالإضافة إلى ذلك OKX هي شريك رئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم Web3.

محفظة OKX هي أحدث منتجات المنصة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs والميتافيرس أثناء تداول العملات الرمزية الخاصة بالألعاب المالية GameFi والتمويل اللامركزي DeFi. وتلتزم OKX بأعلى معايير الأمان والشفافية كما تقوم بنشر تقريرhttps://www.okx.com/proof-of-reserves الاحتياط المالي الخاص بالمنصة بشكل شهري.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتحميل التطبيق أو بزيارة: okx.com

بيان إخلاء المسئولية

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