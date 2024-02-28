OKX تنشر تقرير إثبات الاحتياطيات السادس عشر على التوالي الخاص بالمنصة: أصول أوَّلية بقيمة USD17.7 مليار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 ومنصة تداول العملات الرقمية، اليوم عن إصدار تقريرها الشهري السادس عشر على التوالي لـ "دليل الاحتياطيات" ، الذي يظهر أصول أوَّلية بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أمريكي ومعدل متوسط احتياطيات بنسبة %104 من الأصول الأوَّلية.





حيث يقدم تقرير إثبات الاحتياطيات الخاص بـ OKX نظرة عامة تفصيلية عن نسب الاحتياطي للأصول الأكثر تداولًا على المنصة، وهي: BTC، ETH، USDT، USDC، XRP، DOGE، SOL، OKB، APT، DOT، ELF، EOS، ETC، FIL، LINK، LTC، OKT، PEOPLE، TON، TRX، UNI وBCH. كما قامت OKX بتضمين عملة Bitcoin Cash (BCH) في تقرير إثبات الاحتياطيات الخاص بها لأول مرة في يناير 2024.



وتأكيدًا على اتساق التقارير السابقة، يكشف تقرير إثبات الاحتياطيات الشهري السادس عشر على التوالي الصادر عن OKX عن نسب احتياطي تزيد عن 100% لجميع هذه الأصول، وبالتالي ضمان دعم أموال المستخدمين على أساس 1 إلى 1.



ونسب الاحتياطي الحالية للأصول الأساسية لـ OKX هي كما يلي:

BTC: 103%

ETH: 104%

USDT: 105%

USDC: 104%

من جانبه صرَّح "لينكس لاي"، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لشركة OKX، قائلاً: "بينما نتعامل في مشهد العملات الرقمية الديناميكي، نريد التأكد من أن التزامنا بالشفافية وضمان أمان أصول مستخدمينا مستمر في تمييزنا. وإن الوصول إلى الإصدار السادس عشر من تقرير إثبات الاحتياطيات الخاص بنا هو بمثابة شهادة على جهودنا المستمرة لدعم هذه المعايير وتعزيز سعينا لرفع المستوى باستمرار.



ومنذ بداية البرنامج، قامت OKX بدمج العديد من التحديثات والتحسينات على تقرير إثبات الاحتياطيات الخاص بها بناءً على تعليقات المستخدمين. وفي عام 2023، قامت OKX بدمج تقنية المعرفة الصفرية القابلة للتوسع والوسيطة الشفافة للمعرفة (zk-STARK) في عملية إثبات الاحتياطيات الخاصة بها، وهي تقنية تمكن المستخدمين من التحقق بشكل مستقل من ملاءة المنصة مع ضمان دعم أصولهم من خلال الاحتياطيات، وبما لا يمسّ خصوصية المستخدمين.



يمكن للمستخدمين عرض أحدث تقرير لـ OKX بشأن "إثبات الاحتياطيات" ونسب الاحتياطي والتحقق من ملاءة المنصة هنا .



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انتهى

بيان إخلاء المسئولية

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