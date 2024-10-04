Olymptrade تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة مع التركيز على الرعاية ذات أهمية

بيلمونت، سانت فنسنت وغرينادين، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل Olymptrade، وهي منصة تداول عبر الإنترنت ، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها بحلة جديدة وتركيز متجدد على دعم المتداولين في جميع أنحاء العالم. كجزء من هذا الإنجاز، كشفت Olymptrade عن اسمها الجديد وشعارها ومنصتها التي أعيد تصميمها، بما في ذلك صفحة تسجيل دخول مبسطة إلى Olymptrade، كل ذلك تحت شعار "الرعاية ذات أهمية".

Olymptrade hits its 10th year with a focus on care that counts.

تعكس إعادة تسمية Olymptrade التزامها بجعل تجربة التداول أكثر سلاسة وأكثر سهولة. على مدى السنوات العشر الماضية، اختار أكثر من 100 مليون متداول من 130 دولة شركة Olymptrade لرحلتهم في التداول. يعزز المظهر المحدث للمنصة تفانيها في وضع المتداولين في المقام الأول، مما يضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه للتداول بثقة.

احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، تستضيف Olymptrade أيضاً سلسلة من الفعاليات المجتمعية طوال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مما يتيح للمتداولين فرصة مشاركة قصص نجاحهم والفوز بجوائز. يمكن العثور على تفاصيل حول هذه الفعاليات على صفحات Olymptrade على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعكس إعادة تسمية Olymptrade تركيزها المستمر على تقديم منصة تداول موثوقة وسهلة الاستخدام وتطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول، مع الاستمرار في دعم المتداولين في كل خطوة من رحلتهم من خلال فلسفتها "الرعاية ذات أهمية".

Olymptrade. Care That Counts.