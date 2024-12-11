Omnira Software توسّع مجموعتها الرائدة في الصناعة لتعزيز تحليل المحافظ وقدرات إدارة الاحتياطيات المعزَّزة

هيوستن ، 11 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ شركة "أومنيرا سوفتوير" (Omnira Software™)، أحد أسرع مزودي الخدمات نموًا في مجال التخطيط، وإدارة الاحتياطيات، وحلول رؤى البيانات ، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع PDQ Decisions™، وهي شركة خبيرة في تحسين المحافظ ومزود لحلول إدارة الاحتياطيات ، لتوزيع برمجيات PDQportfolio™ و PDQreserves™ على مستوى العالم.

تماشيًا مع مهمتها لمساعدة شركات النفط والغاز على اتخاذ قرارات أفضل للاستثمار الرأسمالي ، توسّع هذه الشراكة نطاق مجموعة "أومنيرا" لتقديم تحليل شامل للمحافظ ومجموعة تحسين متكاملة بسلاسة مع منتجها الرئيسي ، MOSAIC™.

تحسين كفاءة سير العمل والتحليل

يتبنّى المزيد من العملاء MOSAIC لدعم تخطيط شركاتهم وتدفقات العمل الاحتياطية. تتيح إضافة تحليل المحافظ وتحسينها باستخدام PDQportfolio إيجاد تدفقات عمل تعزز القدرات التحليلية لعملائنا للاستثمار الرأسمالي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات.

يمكن لعملائنا تشغيل تحسينات متعددة الأهداف لاستكشاف استراتيجيات استثمار رأس المال المختلفة ، وتطبيق قيود متعددة لتقييم سيناريوهات مختلفة ، مما يسمح لهم بتحديد التوازن الأمثل بين المخاطر والعائدات في محافظهم. قال "فرانثيسكو غوميز"، الرئيس التنفيذي لشركة "أومنيرا سوفتوير": "أنا متحمس لأننا نقدم قدرات جديدة لعملائنا ، والتي ستساعدهم في نهاية المطاف على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية".

Omnira: المتجر الشامل لإدارة الاحتياطيات

مع دمج قدرات إدارة الاحتياطيات المتقدمة التي توفرها برمجيات PDQreserves ، أصبحت "أومنيرا" الآن الحل الوحيد في الصناعة لإدارة الاحتياطيات الشاملة. سواءً كنت تبحث عن حل واحد للتنبؤ، والتخطيط، والاحتياطيات ، أو كانت شركتك تعتمد على برامج اقتصاد البترول القديمة وتحتاج إلى معالجة تحديات إدارة الاحتياطيات وإعداد التقارير الخاصة بها ، فإن "أومنيرا" لديها الخبرة اللازمة للمساعدة.

من خلال برمجيات PDQreserves ، تساعد "أومنيرا" العملاء على الانتقال من أنظمة إدارة الاحتياطيات التي تم تطويرها داخليًا إلى حل جاهز يتكامل بسلاسة مع أدوات اقتصاد البترول الحالية مع تلبية متطلبات إدارة الاحتياطيات الفورية. تم تصميم هذا الحل بما يتيح توسيع نطاقه وتطوره ، مما يضمن الدعم على المدى الطويل مع تغير متطلبات الصناعة ومعاييرها.

حول Omnira Software

تدعم مجموعة منتجات "أومنيرا سوفتوير" ، بما في ذلك MOSAIC و VERDAZO™ و ASSET PLANNER™ و PDQportfolio™ و PDQreserves™، عمليات الاستكشاف والإنتاج الحرجة ، بما في ذلك إدارة الاحتياطيات، والتخطيط، والتنبؤ، وعمليات التشغيل المختلفة ، بالإضافة إلى توفير الكفاءات، والثقة في البيانات، والرؤى اللازمة لصنع قرارات أفضل.