Ondo تطلق عائد الدولار الأمريكي (USDY) للمستثمرين الأفراد والمؤسسات العالميين (غير الأمريكيين)

غرينتش، كونيتيكت، 4 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسرُّ Ondo Finance، الشركة الرائدة في مجال التمويل على السلسلة على المستوى المؤسسي، أن تعلن عن إطلاق عملة مشفرة لعائد الدولار الأمريكي USD Yield (USDY)، وهي أول سند رمزي مشفر في العالم مضمون بسندات الخزانة الأمريكية والودائع المصرفية. توفر عملة عائد الدولار الأمريكي إمكانية وصول وفائدة مماثلة للعملات المستقرة بينما تدفع لحاملي العملات الرمزية عائدًا بنسبة 5 ٪ على أساس سنوي عند الإطلاق - وتوفر حماية معززة بشكل كبير للمستثمرين.

يأتي ظهور عملة عائد الدولار الأمريكي لأول مرة بعد دخول Ondo Finance في مجال الترميز في وقت سابق من هذا العام مع OUSG (صندوق Ondo لسندات الحكومة الأمريكية قصير الأجل)، وهو أول منتج لسندات الخزانة الأمريكية على الإطلاق. اكتسبت OUSG اهتمامًا كبيرًا بعد امتلاكها ما قيمته أكثر من 160 مليون دولار من الأصول، لكنها متاحة حصريًا للمستثمرين المؤسسيين.

"تتمحور العملات المشفرة حول الشمول المالي، ويسعدنا أن نقدم منتجًا يحقق عائدًا مع هيكلة مالية ناضجة وحماية المستثمرين لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. قال Nathan Allman، الرئيس التنفيذي لشركة Ondo Finance: "سيوسع عائد الدولار الأمريكي عالم المستثمرين الذين يسعون إلى الادخار والإنفاق بطريقة أكثر عالمية ورقمية من خلال مشاركة العائد وتوفير شفافية وأمان أفضل على العملات المستقرة التقليدية".

عملة عائد الدولار الأمريكي (USDY) هو دين مضمون كبير صادر عن شركة Ondo USDY LLC، وهي شركة متخصصة ذات أغراض خاصة مقرها الولايات المتحدة، ويديرها مجلس إدارة يضم مديرًا مستقلًا، ومصممة لتحقيق أقصى قدر ممكن من البعد عن الإفلاس. يتم ضمان عملة عائد الدولار الأمريكي بشكل كبير من خلال وضع الخسارة الأولى في حقوق الملكية بنسبة 3٪ تقريبًا والذي يمتص التقلبات قصيرة الأجل في أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

ستعمل Ankura Trust كوكيل تحقق ووكيل ضمانات لعائد الدولار الأمريكي وفقًا للوثائق الحاكمة الأساسية. ستقوم Ankura Trust بنشر تقارير يومية تبدأ بعد 60 يومًا من الإطلاق والتي ستوفر الشفافية في أصول المُصدر لصالح المقرضين. وبصفتها وكيلًا ضمانيًا، ستكون Ankura على استعداد للاستيلاء على الأصول التي تؤمن العملات وتسدد للحائزين إذا أوقفت Ondo عملياتها أو انتهكت عهود معينة من الدين، رهنًا بموافقة حاملي عائد الدولار الأمريكي. يضمن هذا الهيكل درجة من الشفافية وحماية المستثمرين التي تفتقر إليها العملات المستقرة التقليدية.

يقبل عائد الدولار الأمريكي (USDY) حاليًا الإيداعات. يمكن للمستثمرين غير الأمريكيين معرفة المزيد على الموقع ondo.finance/usdy.

بيان إخلاء المسؤولية

لا يتم عرض عملات عائد الدولار الأمريكي USDY أو بيعها، ولن يتم عرضها أو بيعها، في الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل عملات عائد الدولار الأمريكي بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (" القانون ") أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو نقلها بطريقة أخرى في الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين ما لم تكن الأوراق المالية مسجلة بموجب القانون، أو ما لم يكن الإعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في القانون متاحًا. تنطبق أيضًا قيود إضافية على النقل.

نبذة عن Ondo Finance

تكرّس Ondo Finance جهودها لتعزيز سلامة الخدمات المالية وكفاءتها وإمكانية الوصول إليها من خلال العروض المؤسسية على السلسلة. تمتلك Ondo Finance ذراعًا تكنولوجيًا يركز على تطوير البرامج المالية على السلسلة وذراع إدارة الأصول التي تنشئ وتدير منتجات العملات الرمزية.

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