OneOdio تطرح سماعات Studio Max 1 اللاسلكية لمنسقي الأغاني وإصدار Forbidden City الخاص لِـOpenRock X في معرض IFA 2024

هونج كونج, 27 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تغتنم OneOdio، العلامة التجارية الاحترافية المتخصصة في الصوت التي تتمتع بأكثر من عقد من الزمان من الخبرة، الفرصة في معرض IFA 2024 6-10)شتنبر/أيلول) للكشف عن أحدث سماعاتها اللاسلكية المتطورة لمنسقي الأغاني - Studio Max 1. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق OpenRock، علامة OneOdio الفرعية، إصدارها المرتقب Forbidden City لـ OpenRock X، والذي أثار ضجة كبيرة عبر الإنترنت.

ثورة سماعات الرأس أربعة في واحد لمنسقي الأغاني: إطلاق Studio Max 1 من OneOdio في معرض IFA 2024

(Redefining Audio: Ultra-Low Latency, All-Day Comfort, Cable-Free Freedom.) (When Sport Meets Music: Unmatched Comfort, Adjustable Fit, Total Freedom.)

بعد أكثر من عامين من التحضير، من المقرر أن يتم إطلاق Studio Max 1 لأول مرة في معرض IFA، وهو ما يمثل الابتكار الرائد لشركة OneOdio في سوق سماعات الرأس. توفر سماعات Studio Max 1 المصممة لكل من منسقي الأغاني وعشاق الصوتيات، أربعة أوضاع متعددة الاستخدامات: وضع لاسلكي بزمن انتقال منخفض للغاية مع LC3+ codec، وضع المراقبة السلكي مقاس 3.5mm، وضع تنسيق الأغاني أو الوضع السلكي مقاس 6.35mm، ووضع بلوتوث محمول. بفضل تقنية زمن الوصول المنخفض للغاية 2.0 المتقدمة، يحقق هذا الوافد الجديد سرعة اتصال مذهلة تبلغ 20 مللي ثانية، مما يوفر صوتًا واضحًا في الوقت الفعلي لمنسقي الأغاني أثناء العروض.

تتميز سماعات Studio Max 1 أيضًا بشهادة الصوت عالي الدقة Hi-Res المزدوجة وتقنية LDAC، مما يضمن جودة صوت استثنائية. لمعالجة المخاوف المتعلقة بعمر البطارية، تتميز السماعات بقدرة 120 ساعة مثيرة للإعجاب، مما يسمح لمنسقي الأغاني بأداء دون قلق دون انقطاع التيار الكهربائي بينما يستمتع المستخدمون اليوميون باستخدامها لفترة طويلة.

فتح المزيد من الإثارة: عروض تنسيق الأغاني الحية وإصدار Forbidden City لـ OpenRock X

لتقديم تجربة غامرة أكثر مع Studio Max 1، قمنا بدعوة كبار منسقي الأغاني بشجاعة لارتداء سماعات الرأس وتقديم عروض مباشرة في معرض IFA 2024! سيسحر ألبرت بريكر، الفائز مرتين بمهرجان الموسيقى الأوروبية، الجمهور بإيقاعاته الأفرو/لاتينية. بعد ذلك، ستعتلي أريانا ترياسي، التي وصلت مرتين إلى التصفيات النهائية لِـ"جوائز رقص موسيقي" (Dance Music Awards) وواحدة من أفضل خمسة منسقي الأغاني الإيطاليين، خشبة المسرح لتقدم عرضا وتكشف النقاب عن نسختها الحصرية المشتركة من Studio Max 1. سيعرض كلا منسقي الأغاني سماعات الرأس الاحترافية من OneOdio، مما يوفر تجربة تفاعلية والتواصل مع المعجبين في الموقع.

في هذه الأثناء، ستكشف OpenRock، العلامة التجارية الشريكة لـ OneOdio، عن إصدار صندوق هدايا Forbidden City الأحمر من OpenRock X. يتميز هذا الإصدار الحصري بسماعات رأس بلون أحمر مبهر لم يتم إصداره من قبل. يعرض التصميم نمط تنين فريد من نوعه يرمز إلى الثقافة الصينية، بينما تعكس العبوة عظمة Forbidden City، وهي معلم صيني تاريخي يعود تاريخه إلى أكثر من 600 عام. يمزج هذا الإصدار بسلاسة بين تكنولوجيا الصوت الحديثة والتراث الصيني التقليدي، مما يسلط الضوء على التزام OpenRock بالتبادل الثقافي ويقدم لهواة جمع التحف تجربة راقية ومتميزة.

تفضلوا بزيارتنا في معرض IFA في برلين: هدايا حصرية في انتظاركم

نحن واثقون من أن معرض IFA هذا العام سيكون تجربة غير مسبوقة و استثنائية للجميع! انضموا إلينا في القاعة 12، جناح 103 (66 متر مربع) لاكتشاف ابتكارات صوتية فريدة من OneOdio وOpenRock. سيكون لكل مشارك فرصة للفوز بهدايا خاصة. ابق على اطلاع واحصل على أحدث المعلومات من خلال متابعة OpenRock وOneOdio على وسائل التواصل الاجتماعي.

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