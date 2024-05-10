OPay تعلن عن أولى أرباحها الشهرية مع وصولها إلى ما يقرب من 10 ملايين مستخدم للتداول النشط اليومي

سنغافورة، 10 مايو 2024/PRNewswire/ -- أعلنت OPay، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة التي تركز على الأسواق الناشئة، عن أولى أرباحها الشهرية المميزة اليوم، حيث ارتفع عدد مستخدمي التداول النشط اليومي إلى ما يزيد عن 9 ملايين مستخدم ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 10 ملايين مستخدم. ويمثل هذا علامة فارقة في رحلة OPay المميزة.

OPay

منذ نشأتها في عام 2019، كانت وما زالت OPay تُقدم خدمات الدفع الرقمي الأكثر تطورًا والمحفظة الرقمية وغيرها من الخدمات المالية للعملاء في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا. ومن خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تقدم OPay حلولاً مبتكرة للتكنولوجيا المالية تعيد تشكيل المشهد المالي التقليدي. وحاليًا، تمتد خدمات OPay إلى بلدان تشمل نيجيريا ومصر وباكستان وغيرها.

ومن خلال دمج التكنولوجيا المالية المتطورة في النظم البيئية المالية المحلية من خلال الابتكار التكنولوجي، لعبت OPay دورًا فعالاً في دعم التحول الرقمي للشركات المحلية وتوفير خدمات مالية مريحة لمجموعات كبيرة من السكان في إفريقيا والشرق الأوسط ممن يعانون من نقص الخدمات أو لا تُتاح لهم عادة سُبل الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. وبعد خمس سنوات من الابتكار والنمو بلا هوادة، أثبتت OPay نفسها كشركة رائدة في السوق في كل من نيجيريا ومصر، حيث لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التمويل الشامل في الأسواق الناشئة.

علق Yahui Zhou، رئيس شركة OPay، قائلاً، "تتمثل مهمة OPay في جعل الخدمات المالية أكثر شمولية من خلال التكنولوجيا. سنواصل التمسك بمنظورنا طويل الأمد، والبقاء متمسكين بمبادئنا، وخلق قيمة لعملائنا، وتعزيز قدراتنا في أربع مجالات رئيسية تتمثل في: الأمن وتحليل البيانات وتسييل الأموال والامتثال. إننا نطمح إلى أن نصبح شركة التكنولوجيا المالية الأكثر احترامًا وشعبية وقيمة اجتماعية."

لطالما حظي النمو السريع والأداء المتميز لشركة OPay في إفريقيا والشرق الأوسط باهتمام وسائل الإعلام الدولية والاعتراف بالصناعة. ففي فبراير 2022، ذكرت مجلة Forbes أن OPay قدمت حلولاً مبتكرة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي يونيو 2022، أجرت CNN تقريرًا متعمقًا حول تطوير OPay في نيجيريا، معترفةً بها كقائد ورائد في تحول الأعمال في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار OPay كأحد شركات التكنولوجيا المالية في قائمة CB Insights لأكبر 250 شركة تكنولوجيا مالية عالمية (CB Insights Global Fintech 250) لثلاثة أعوام متتالية. وفي عام 2023، تمت تسمية OPay ضمن قائمة CNBC لأكبر 200 شركة تكنولوجيا مالية عالمية (CNBC Global Fintech 200).

وفي خطوة استراتيجية في مايو 2022، أقامت OPay شراكة مع Mastercard، لتُعزز بذلك مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات المالية الرائدة في العالم. وقد أدى هذا التعاون إلى توسيع فرص التجارة الرقمية بشكل كبير لملايين الأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز المزيد من الشمول المالي والنمو الاقتصادي ومواصلة إنشاء نظام بيئي مالي قوي.

وفي أوائل عام 2023، التقى الرئيس الباكستاني Arif Alvi برئيس شركة OPay، Yahui Zhou، لمناقشة الإمكانات الهائلة للاقتصاد الرقمي في باكستان. وقد أجرى الجانبان مناقشات ثاقبة حول الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا المالية المتطورة التي تمتلكها OPay أن تساعد باكستان في تحقيق مجتمع غير نقدي وتبني الاقتصاد الرقمي مع الذكاء الاصطناعي. وقد أعرب الرئيس الباكستاني عن إعجابه العميق بإنجازات OPay وتطلعاتها، متمنيًا أن تتمكن OPay من جلب التكنولوجيا المالية الصينية المتطورة للمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي لباكستان وتطوير التمويل الشامل.

ومنذ إنشائها، اجتذبت OPay استثمارات من العديد من مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية رفيعة المستوى. ففي نوفمبر 2019، نجحت OPay في إنجاز جولة تمويلية من السلسلة ب قُدّرت قيمتها بنحو 120 مليون دولار، مع مستثمرين من بينهم Long-Z Investments وSource Code Capital وIDG Capital وHongShan (المعروفة سابقًا باسم Sequoia China). وفي عام 2021، جمعت OPay تمويلاً بقيمة 400 مليون في جولة من السلسلة ج بقيادة SoftBank Vision Fund، مع متابعة الاستثمارات من Long-Z Investments وHongShan (المعروفة سابقاً باسم Sequoia China) وRedpoint China Ventures وSource Code Capital وSoftBank Asia Fund و3W Capital، حيث وصل تقييم ما بعد الاستثمار إلى 2 مليار دولار.

وفي أبريل 2024، هيّئت OPay منطلقًا لها في الأسواق الناشئة، حيث تخدم أكثر من 50 مليون مستخدم و1 مليون تاجر، وتتفاخر بأحجام الصفقات الشهرية التي تتجاوز 12 مليار دولار. ومع اقتراب عدد مستخدمي التداول النشط اليومي من 10 ملايين مستخدم، خلقت OPay أيضًا تأثيرًا كبيرًا، لتعزز بذلك 400,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويتوقع تقرير صدر مؤخرًا عن BCG وQED Investors تحت عنوان "Global Fintech 2023: Reshaping the Future of Finance" نموًا بمقدار ستة أضعاف في إيرادات التكنولوجيا المالية، أي من 245 مليار دولار في عام 2021 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. والجدير بالذكر أن إفريقيا تستعد للظهور كواحدة من أسرع المناطق نموًا في المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 32% لإيرادات التكنولوجيا المالية.

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال OPay ملتزمة بتوسيع نطاق وصولها في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا ومصر وباكستان، وفي الوقت نفسه تخطو إلى دول ومناطق جديدة. وتطمح الشركة إلى تقديم خدمات مالية أكثر أمانًا وملاءمة وشمولية لمستخدميها، لتُسهم بذلك بشكل ملحوظ في تطوير الاقتصادات الرقمية المحلية. إن رؤية OPay تتمثل في خدمة 1 مليار مستخدم و10 ملايين تاجر، لتخلق بذلك في نهاية المطاف 3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2031.