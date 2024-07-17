Open Innovation AI وNscale Forge يُشكلان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم الخدمات السحابية لوحدة معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر كل من شركة Open Innovation AI، الشركة الرائدة في منصات تنظيم وحدات معالجة الرسومات GPU مع أدوات وأُطر عمل الذكاء الاصطناعي AI وعلوم البيانات، وشركة Nscale، المزود الرائد لخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي AI، الإعلان عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات سحابية قائمة على الذكاء الاصطناعي AI وكذلك تحسين الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي AI على نطاق واسع في السوق العالمية. ستجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية القوية لوحدات معالجة الرسومات GPU من شركة Nscale مع منصة الذكاء الاصطناعي AI المتطورة والمتكاملة من شركة Open Innovation AI، وذلك لتقديم حلول محسنة وقابلة للتطوير وذات كفائة عالية قائمة على الذكاء الاصطناعي AI.

نظرة عامة على الشراكة الاستراتيجية

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أداء وحجم وإمكانية الوصول إلى الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي AI مع التركيز على الاستدامة. وتؤكد هذه المبادرة المشتركة على التزام الشركتين بتقديم حلول عالية الأداء وصديقة للبيئة.

الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية

حلول ذكاء اصطناعي متكاملة : ستستفيد Open Innovation AI من قدرات Nscale السحابية المبنية على وحدات معالجة الرسومات GPU لتعزيز منصتها، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير إدارة سلسة للموارد وأدوات الذكاء الاصطناعي AI لتبسيط عملية تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي AI . ستضم هذه الحلول المتكاملة أدوات وأطر عمل للذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML ، ومراقبة الموارد والتسجيل، وإدارة المهام، وتخصيص الموارد، وجدولة المهام، وسيتم تشغيل كل ذلك باستخدام مكتبات Nscale المحسنة ومُجمِّعي البيانات وأدوات التشغيل وبيئة التشغيل على وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct .

استراتيجية موحدة لدخول السوق : ستعمل الشركتان على تطوير استراتيجية مشتركة لتقديم حلول ذكاء اصطناعي AI متكاملة، وستستهدف هذه الاستراتيجية في البداية الشركات والمؤسسات الكبرى على مستوى العالم.

الابتكار التعاوني: سيعمل الطرفان معًا على مبادرات مشتركة لإثبات قيمة هذه الشراكة للموردين الخارجيين، بما في ذلك كبرى شركات تصنيع المعالجات المتسارعة.

هذا وصرح الدكتور عابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Open Innovation AI وأحد مؤسسيها، قائلًا: "تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة Nscale خطوة مهمة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية في مجال الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي على مستوى العالم. وتُعد الاستدامة، في Open Innovation AI، مبدأً أساسياً ونحن ملتزمون بتقديم حلول حوسبة عالية الكفاءة والأداء تتماشى مع قيمنا المشتركة للمسؤولية البيئية".

ومن جانبه، علق Josh Payne، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Nscale وأحد مؤسسيها، قائلًا: "تتيح لنا الشراكة مع شركة Open Innovation AI استعراض القدرات الكاملة لموارد الحوسبة عالية الأداء التي نقدمها. ومعًا، نحن في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي AI القابلة للتطوير والفعالة عبر جميع القطاعات الصناعية على مستوى العالم".

تخطط هذه الشراكة لتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير، حيث تستهدف نشر 30,000 معالج رسومات GPU من نوع AMD خلال السنوات الثلاث المقبلة. ستلبي خطة التنفيذ المرحلية هذه المتطلبات الحسابية للمهام المعقدة للذكاء الاصطناعي AI، مما يضع كلتا الشركتين في طليعة ابتكار الذكاء الاصطناعي AI.

نبذة عن شركة Open Innovation AI

تتخذ شركة Open Innovation AI من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي تلتزم بإتاحة تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي AI للجميع. تتكامل منصة تنظيم الذكاء الاصطناعي AI الخاصة بالشركة بسلاسة مع مختلف أجهزة وحدات معالجة الرسومات GPU المختلفة، الأمر الذي يعزز أداء وكفاءة الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي AI للشركات على الصعيد العالمي. تضع Open Innovation AI الأولوية للابتكار والمرونة والأمن القوي، مما يضمن للعملاء إمكانية نشر حلول ذكاء اصطناعي AI مصممة لتلبية احتياجاتهم الفريدة بثقة تامة.

نبذة عن شركة Nscale

تعتبر شركة Nscale، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، شركة متكاملة رأسيًا في مجال توفير خدمات الحوسبة السحابية باستخدام وحدات معالجة الرسومات GPU والمتخصصة بالذكاء الاصطناعي AI، وتعمل على تقديم موارد حاسوبية لسوق الذكاء الاصطناعي التوليدي AI على نطاق واسع. وتوفر Nscale، من خلال مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 60 ميجاوات في النرويج بالإضافة إلى خطط توسعية تشمل مواقع جديدة تصل قدرتها إلى 500 ميجاوات، موارد فعالة وقابلة للتطوير للتدريب على الذكاء الاصطناعي AI وتحسينه، وضبطًا دقيقًا، وأعباء عمل كثيفة الحوسبة، الأمر الذي يدعم عمليات البحث والتطوير المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي AI. تشكل Nscale العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي AI اللازمة لسوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI التوليدي.