OSN+ وأنغامي توقّعان صفقة هامّة تهدف إلى تحويل مشهد الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سيقدّم الجمع بين OSN+ وأنغامي أول منصة إقليمية توفّر كل من الفيديو والموسيقى، مدعومةً باستثمار نقدي يصل إلى 50 مليون دولار، ويضم أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، و2.5 مليون مشترك، وإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار عند الإغلاق.

وستستثمر مجموعة OSN في أنغامي بتقييم قدره 3.65 دولار للسهم، وهو ما يعادل 3.9 مرّة متوسّط سعر السهم خلال الشهر الماضي.

ABU DHABI, UAE, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- في خطوةٍ بارزةٍ من شأنها إعادة تشكيل المشهد الإعلامي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت OSN+، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، وشركة أنغامي (المدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية تحت رمز NASDAQ: ANGH)، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن صفقة استراتيجية تجمع أعمالهما. تعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة حدثاً يجمع بين علامتين تجاريتين محليّتين من العالم العربي، وسيوفّر هذا الجمع لكافة المستهلكين ميّزات غير مسبوقة تجمع أفضل وأحدث الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى العربية والأجنبية وفقرات البودكاست وغيرها الكثير، وذلك عبر تقديم تجربة مستخدم سلسة.

OSN+ and Anghami Sign Landmark Transaction Set to Transform MENA Entertainment

مدعومةً باستثمارٍ نقدي يصل إلى 50 مليون دولار من مجموعة OSN في أنغامي، ستجمع هذه الاتفاقية أكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل، و2.5 مليون مشترك، مع إيرادات بقيمة 100 مليون دولار عند الإغلاق، لتصبح شركة أنغامي المحدودة واحدة من أكبر منصّات البث في المنطقة. توفّر أنغامي كتالوج غني يضم أكثر من 100 مليون قطعة محتوى، مع إنتاجات حصرية من فنانين بارزين مثل عمرو دياب، في حين تضم OSN+ أكثر من 18،000 ساعة من المحتوى وشراكات حصرية مع إتش بي أو "HBO" وإن بي سي يونيفرسال و باراماونت واستوديوهات عربية وتركية رائدة.

تلتزم المنصة الجديدة بتقديم منتج متكامل يوفّر محتوى استثنائي يتناسب مع احتياجات مستخدمي المنطقة. نظراً لقوّة العلامتين التجاريّتين، ستستفيد المنصة من البنية التحتية التكنولوجية لأنغامي بالإضافة إلى مكتبة المحتوى المميزة والحصرية من OSN+ لتوفير تجربة مستخدم سلسة ومنتج مطوّر ومبتكر يركّز على التخصيص عبر توصية واقتراح المحتوى بناءً على تفضيلات المستخدمين.

وقد علّق إيلي حبيب، المؤسس الشريك لأنغامي والذي من المتوقّع أن يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة: "تعد هذه الخطوة الاستراتيجية مع OSN+ قفزة نوعية نحو إعادة ابتكار مجال الترفيه. من خلال توفير أحدث التقنيات والخبرات التكنولوجية، الموسيقى والفيديو، نساهم اليوم بخلق نظام بثّ شامل ومتكامل. إنها فرصة لتعزيز تواصلنا مع مستخدمينا وخلق محتوى متنوع وديناميكي يعكس هوية جمهورنا."

وأضاف جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN: "نشهد اليوم محطة رئيسية في رحلة OSN ونحن نواصل تطوير أعمال البث الخاصة بنا. إن الجمع بين محتوى OSN+ وتكنولوجيا أنغامي يتيح لنا تقديم أفضل ما في عالم الترفيه في مكان واحد لعملائنا، مما يضمن التطور المستمر لعروضنا لتلبية احتياجاتهم. نحن واثقون أن هذه الخطوة الجديدة التي تأتي من منصتين محليّتين ستغيّر واجهة المشهد الإقليمي لخدمات البث."

ستستثمر مجموعة OSN في أنغامي بتقييم قدره 3.65 دولار للسهم، وهو ما يعادل 3.9 مرّة متوسّط سعر السهم خلال الشهر الماضي. تعتزم أنغامي الاحتفاظ بقائمة أسهمها العادية في سوق ناسداك للأوراق المالية بعد إتمام الصفقة. من المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع الأول من عام 2024، بشرط الامتثال للشروط الاعتيادية للإغلاق والموافقات التنظيمية. بعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة OSN حصة الأغلبية في شركة أنغامي المحدودة. المبلغ النهائي للاستثمار النقدي من مجموعة OSN في أنغامي، والعدد النهائي للأوراق المالية لأنغامي التي سيتم إصدارها في عملية وضع خاص لمجموعة OSN، يخضع للتعديل وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة النهائية. بالإضافة إلى حصتها في أنغامي، ستستمر OSN في إدارة أعمال التلفزيون الخطي OSNtv، برئاسة جو كوكباني كرئيس تنفيذي للمجموعة.

بيان تحذيري فيما يخص البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الخبر الصحفي على "بيانات استشرافية" متوافقة مع أحكام بيان "الملاذ الآمن" المنصوص عليها في قانون "إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة" الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. وقد تختلف النتائج الفعلية بالنسبة لشركة أنغامي عن توقعاتها وتقديراتها لذا ينبغي عدم اتخاذ هذه البيانات الاستشرافية بمثابة توقعات لإجراءات مستقبلية. وإن كلمات أو عبارات مثل "يتوقع"، و"يعتزم"، و"يضع ميزانية"، و"يعدّ"، و"يقدّر"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يمكن"، و"وسوف"، و"قد"، و"يعتقد"، و"يواصل"، و"ربما"، و"من المحتمل" وغيرها من التعابير المشابهة (أو صيغة النفي الخاصة بها) تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. وقد تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر ومعلومات غير مؤكدة وعوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عما تتم مناقشته فيها. ويعتبر العديد من هذه العوامل خارجاً عن سيطرة أنغامي ويصعب التنبؤ به. وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: العواقب المتأتية من أية دعاوى قانونية قد يتم رفعها ضد الشركة؛ تعديل القوانين واللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر أنغامي سلباً بعوامل اقتصادية، تجارية و/ أو تنافسية أخرى؛ المخاطر والشكوك الأخرى المُشار إليها في التقرير السنوي للشركة على الاستمارة F-20 المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتم الإعلان عنها يوم 16 مايو 2023 بما فيها الواردة في "عوامل المخاطرة"، وفي البيانات المالية الأخرى لشركة أنغامي المتوفرة على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov . وتنبه شركة أنغامي من أن هذه القائمة ليست حصرية. كما تنبه القراء من الاعتماد كلياً على أي بيانات تطلعية، والتي لا تغطي إلا اعتباراً من التاريخ المحدد. كما أن أنغامي لا تتعهد أو تقبل بأي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية تُجرى لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تبدلات في الأحداث أو الأحوال أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، إلا وفقاً لما تنصّ عليه القوانين.

لمحة حول +OSN

+OSN هي خدمة البث المحلية الرائدة في المنطقة، والتي تأتي بمجموعة مذهلة من المحتوى الحصري الممتاز والمنسّق للعملاء. وتضمن المنصة عرض أحدث محتوى من الأعمال التلفزيونية والبرامج بالتزامن مع عرضها في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات والأفلام، وذلك بفضل شراكاتها الراسخة مع كبرى الأستوديوهات العالمية، مثل HBO وNBC Universal و+Paramount وEndeavor Content وMGM وSony. كذلك، تعرض المنصة مجموعة متميزة من إنتاجات +OSN الأصلية.

ويمكن الوصول إلى خدمة +OSN عن طريق تطبيقات الأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS أو عن طريق المنصات التلفزيونية الشهيرة على الإنترنت. يمكنكم معرفة المزيد حول الاشتراك بالخدمة عن طريق الرابط www.osnplus.com

لمحة حول OSN:

تقدم مجموعة OSN، شركة المحتوى الترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدماتها في 22 دولةً في المنطقة، حيث تعرض أبرز الأفلام والمسلسلات المحلية والعالمية الحصرية عند الطلب. وتوفر المجموعة محتواها الترفيهي من خلال عدة منصات، بما فيها +OSN وقنوات OSN TV الفضائية والعديد من العروض المشتركة مع الشركات. وتُعد مجموعة OSN الخيار الأمثل للاستمتاع بأفضل وأحدث برامج الترفيه في مختلف أنحاء العالم باللغات العربيّة والإنجليزية والتركية وغيرها من خلال منصاتها المتنوعة، إذ تبث الشبكة أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات وأحدث الأفلام على شباك التذاكر، إضافة إلى أفضل برامج الأطفال وأسلوب الحياة.

وتطمح OSN إلى تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع الأذواق في كل مكان، مع التركيز على دعائمها الأساسية وهي، التركيز على العملاء بالدرجة الأولى، وتقديم المحتوى الحصري، وتوفير قيمة منقطعة النظير. وتتجلى قوة مجموعة OSN في منظومتها الترفيهية المتكاملة الناتجة عن شراكاتها القوية مع الشبكات والاستوديوهات العالمية وقدرتها على الوصول إلى أشهر الأعمال الأصلية والقنوات الحصرية المميزة.

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شام الأطرش

[email protected]

971585967729+

إمباكت بورتر نوفيلي

نبذة عن أنغامي (NASDAQ: ANGH):

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويشارك صوته مع العالم أجمع.

وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر" و"ميرلين"، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للمزيد من المعلومات حول أنغامي، يرجى زيارة الرابط: https://anghami.com

جهات الاتصال الإعلامية:

ماريان بهادر، أنغامي

[email protected]

علاقات المستثمرين:

[email protected]

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