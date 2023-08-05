Oukitel تقدم أول جهاز لوحي متين بتقنية 5G بسعة 32000 مللي أمبير في الساعة في العالم: RT7 Titan

شينزين، الصين، 5 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- شركة Oukitel، الشركة الرائدة في صناعة التكنولوجيا المتينة، تفخر بالإعلان عن جهاز لوحي متين جديد OUKITEL RT7 TITAN، والذي سيطرح في السوق في أغسطس 2023. تم تصميم RT7 Titan الرائد هذا مع أكبر بطارية في العالم والتي تبلغ 32000 مللي أمبير في الساعة، مع اتصال 5G المتطور والمتانة الفائقة، وهو الخيار النهائي للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز طويل الأمد وفائق المتانة.

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إنه إنجاز ملحوظ أن تطلق Oukitel RT7 Titan بأكبر بطارية في العالم والتي تبلغ 32000 مللي أمبير في الساعة، متفوقة على معظم الأجهزة اللوحية المتينة التي يتراوح متوسط نطاق بطاريتها بين 7000 مللي أمبير في الساعة و 10000 مللي أمبير في الساعة. يمكن لـ RT7 Titan دعم ما يصل إلى 2720 ساعة من الاستعداد و 220 ساعة من الاتصال و 35 ساعة من تشغيل الفيديو. يمكن ضمان فترة طويلة من الترفيه أو العمل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الطراز الجديد بوظيفة الشحن العكسي، مما يوفر طاقة هائلة لشحن الأجهزة الأخرى في حالات الطوارئ.

مدعوم بمعالج MediaTek Dimensity 720 إلى جانب ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة RAM و 256 جيجابايت من ذاكرة ROM، يوفر Oukitel RT7 Titan تجربة سلسة لتعدد المهام والألعاب ومشاهدة الفيديو. علاوة على ذلك، يقود Oukitel RT7 Titan الطريق مع اتصال 5G، مما يوفر زمن انتقال أقل وسعة أعلى وعرض نطاق ترددي متزايد مقارنة باتصال 4G.

يتميز RT7 Titan بشاشة كاملة الدقة+ 10.1 بوصة مع سطوع 400nit، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة واضحة سواء في الداخل أو في الهواء الطلق. على عكس الأجهزة اللوحية العادية الأخرى، هذا الجهاز قادر على تحمل السقوط والصدمات ودرجات الحرارة القصوى، المعتمدة من قبل معايير IP68 و IP69K و MIL-STD-810H.

مجهز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط كل لحظة من النهار إلى الليل. توفر الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل صورة سيلفي واضحة. فيما يتعلق بالإكسسوارات، تقدم Oukitel ثلاثة خيارات يدوية: مقبض من خليط معدني فاخر، وحزام لليد وحزام للكتف. يمكن للمستخدمين بسهولة اختيار الملحق المفضل حسب الاحتياجات. وفقًا لـ Oukitel، سيتم طرح RT7 Titan للبيع على AliExpress اعتبارًا من 21 أغسطس. لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة المزيد من الإعلانات من Oukitel.

نبذة عن OUKITEL

OUKITEL هي علامة تجارية للشركات ذات التقنية العالية "Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co.، LTD" ومقرها في شينزين، الصين. تجمع هذه الشركة بين البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع. من خلال شبكة شركاء تضم أكثر من 130 تاجرًا في 60 دولة، يتم توزيع منتجات OUKITEL في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

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