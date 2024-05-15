Oxehealth تمنح موافقات تنظيمية لمراقبة النوم في مجال الصحة العقلية

أوكسفورد، إنجلترا, 15 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Oxehealth، الشركة العالمية الرائدة في المراقبة الذكية للمرضى من أجل الحصول على الصحة العقلية التامة، عن موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) والاتحاد الأوروبي على برنامج جديد لمراقبة النوم، مما يوسع نطاق منصة مراقبة المرضى بدون تلامس.

تعد هذه التكنولوجيا أحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي أطلقتها Oxehealth. فهي تقيّم أنماط النوم والاستيقاظ لدى المرضى بمستوى من الدقة يمكن مقارنته بـتخطيط النوم ويوفر مخرجات يومية آلية يمكن أن يستخدمها موظفو الرعاية الصحية لدعم صنع القرار السريري.

Oxehealth Granted Regulatory Clearances for Mental Health Sleep Monitoring

بالنظر إلى الروابط المثبتة بين النوم والصحة العقلية، يجب أن تكون رؤى النوم جزءًا أساسيًا من توفير أفضل رعاية وعلاج. ولكن حتى الآن، كان الحصول على بيانات النوم الموضوعية والدقيقة في مجال الصحة العقلية التامة يمثل تحديًا.

قال Dr. Michael Genovese: :"في إعدادات الطب النفسي للمرضى الداخليين، من غير العملي وغير الآمن ربط معدات تخطيط النوم القياسية بالمرضى" . "يتمتع حل Oxehealth الجديد بإمكانات هائلة. يمكن أن تدعم الرؤى التي تقدمها الفرق السريرية لتصميم خطط الرعاية وتعزيز التعافي. في نهاية المطاف، يمكن أن يُسمح حتى للفرق السريرية بتحسين وصفات الأدوية وتحسين مدة الإقامة."

علق Todd Haedrich، الرئيس التنفيذي لشركة Oxehealth، قائلاً: "نحن متحمسون لإعلان أحدث انجازاتنا والأولى من نوعها على مستوى العالم. نحن الآن نسعى جاهدين للبحث عن مقدمي خدمات الصحة العقلية التامة، الذين لديهم تفكير تقدمي ومهتمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتطوير قدراتهم، للانضمام إلى برنامجنا المبتكر الجديد."

نبذة عن Oxehealth

Oxehealth هي الشركة الرائدة عالمياً في المراقبة الذكية للمرضى من أجل الحصول على الصحة العقلية التامة. تلتزم الشركة بمساعدة الطاقم الطبي في تقديم رعاية أكثر أمانًا وأعلى جودة وأكثر كفاءة للمرضى الداخليين. تتعاون Oxehealth مع نصف مقدمي خدمات الصحة العقلية في NHS England وتتوسع لتحويل رعاية المرضى الداخليين في الولايات المتحدة وأوروبا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.oxehealth.com .

نبذة عن Oxevision

Oxevision عبارة عن منصة لمراقبة المرضى بدون تلامس من أجل التمتع بالصحة العقلية التامة. وهو يتكون من أجهزة تعتمد على الكاميرا ومجموعة من وحدات البرمجيات بما في ذلك الأجهزة الطبية المعتمدة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير والتي تحمل علامة CE للعلامات الحيوية ومراقبة النوم. تحسن Oxevision قدرة الفرق السريرية على مراقبة المرضى والتدخل عند الضرورة وتخطيط الرعاية بشكل فعال. وقد ثبت أن مقدمي الرعاية الذين يقدمون Oxevision لموظفيهم يقدمون رعاية أكثر أمانًا وأعلى جودة وأكثر كفاءة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.oxehealth.com/oxevision .

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.oxehealth.com

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