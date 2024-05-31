Oy Apotti Ab تتعاون مع uPerform لتعزيز التعليم والدعم في مجال السجلات الصحية الإلكترونية

Apotti تقود التعاون الفنلندي مع uPerform لتوسيع نطاق برنامج التعليم وتحسين الدعم في مجال السجلات الصحية الإلكترونية.

إلكريدج، ميريلاند ، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- نشرت أوي أبوت آب (أبوتي) (Oy Apotti Ab (Apotti)) ومقرها في هلسنكي ، فنلندا ، نشرت منصة تعلم في الوقت المناسب لنظام السجل الصحي الإلكتروني القائم على Epic®. وقد اختارت شركة يو بيرفورم (uPerform) لتحسين تطوير ونشر المواد التعليمية لأكثر من ثلث القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الفنلندية ، وتمكين المستخدمين من الحصول على أقصى قدر من القيمة من السجلات الصحية الإلكترونية.

يعد أبوتي أول نظام للسجلات الصحية الإلكترونية في العالم يجمع بين البيانات من الرعاية الصحية والاجتماعية في سجل واحد موحد. مع أكثر من 45000 مستخدم ، سعت أبوتي إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوسيع برنامجها التعليمي. كان الهدف من ذلك هو دعم المزيد من الموظفين الجدد ، وتقديم فرص التعلم المستمر وتوفير خيارات تدريبية جديدة لتحديثات نظام Epic. اختارت أبوتي يو بيرفورم لتعزيز كفاءة نظام مقدمي الرعاية من خلال مواد تدريب شخصية ملائمة السياق يتم تسليمها عند الحاجة. من خلال منح الأطباء إمكانية الوصول إلى التعلم ذي الصلة في تدفقات العمل المختلفة ، تتوقع أبوتي تقليل الحالات التي تصل إلى مكتب المساعدة بأكثر من 40٪.

في 6 مايو ، أكملت أبوتي عملية الإطلاق على النطاق الكامل لمستخدميها وموظفي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، وتقديم المساعدة مباشرةً داخل نظام أبوتي عبر لوحة F1 ووسائل الدمج في القائمة الرئيسية. قبل التنفيذ على نطاق واسع ، تم إجراء مرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر في واحدة من منظمات العملاء للممرضين والأطباء (بمعدل 850 مستخدم). ذكرت جانا ناداف ، مديرة خدمة العملاء ومدير المشروع ، أن مستخدمي التجريب كانوا راضين عن التطبيق الجديد وأشادوا بأشكال التدريب المختلفة التي تدعم أنواعًا مختلفة من المتعلمين. باستخدام أداة تأليف أحادية المصدر من يو بيرفورم ، أنشأت الفرق في أبوتي أكثر من 800 مادة تعليمية في أقل من 3 أشهر فقط ، مما يعزز الدعم الذي تقدمه للمستخدمين النهائيين. وقالت ميا ريتا ليتونين ، مديرة تطوير الكفاءات في أبوتي: "نحن متحمسون لتعاوننا مع يو بيرفورم ، لأنه سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الرضا بشأن السجلات الصحية الإلكترونية من خلال تزويدهم [أي موظفي الرعاية الصحية] بالتعليم اللازم ليصبحوا مستخدمين أكثر كفاءة".

يعد أبوتي أول نظام رعاية اجتماعية ورعاية صحية فنلندي ينضم إلى أكثر من ستة وثلاثين نظامًا صحيًا رائدًا يستخدم بالفعل يو بيرفورم في جميع أنحاء هولندا وإنجلترا والولايات المتحدة. وقال قال هارم ميشر ، نائب الرئيس الأول في يو بيرفورم: "نحن متحمسون للترحيب بأبوتي في مجتمع الرعاية الصحية المتنامي الخاص بيو بيرفورم ونتطلع إلى العمل معًا لسنوات قادمة". تستمر أنظمة الصحة في جميع أنحاء أوروبا في المعاناة مع تبنّي أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الخاصة بها وانخفاض كفاءة تلك الأنظمة. وسيعرض هذا المشروع قدرتنا على مساعدة الأنظمة الصحية من جميع الأحجام على تحسين استخدامها للتكنولوجيا من خلال التعليم الأفضل."

وعبّر ميكا هونكانن ، مدير تكنولوجيا المعلومات في أبوتي عن امتنانه للتعاون قائلاً: أود أن أقدم خالص امتناني لشركة يو بيرفورم على تعاونهم الاستثنائي. كانت الشراكة الحقيقية والتفاني التي أظهروها في العمل معنا رائعة حقًا. إن نهجهم في خدمة العملاء لا يتعلق فقط بتلبية التوقعات ، بل يتجاوزها باستمرار ، مما ساهم بشكل كبير في هذا المشروع التنفيذي."

تمكِّن يو بيرفورم مقدمي الرعاية الصحية من رفع نضجهم الرقمي إلى المستوى التالي من خلال تزويد الأطباء بالوصول السريع والبسيط إلى المواد التعليمية ذات الجودة العالية في مجال الصحة الإلكترونية ضمن سير العمل ، مما يزيد من كفاءة المستخدم ورضاه. ويسهم التعلم القائم على الأدوار في التطبيق عند نقطة الرعاية في تحسين عملية الإعداد التأهيلي، وتقليل الوقت المطلوب لإدارة نظام السجلات الصحية الإلكترونية من خلال تعزيز التدريب ، وتقليل الوقت اللازم للتدريب حتى يتمكن الأطباء من قضاء المزيد من الوقت في الجانب الأكثر أهمية؛ وهو مرضاهم.

حول uPerform

يو بيرفورم (uPerform®) هي منصة تدريب ودعم في الوقت المناسب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدفع المستخدم إلى اعتماد التطبيقات الصحية والتطبيقات التجارية الرائدة في العالم. تم اختيار يو بيرفورم من قبل الأنظمة الصحية الكبيرة والمنظمات العالمية ، مما يساعد الشركات على تحقيق القيمة الكاملة لبرامج السجلات الصحية الإلكترونية و إدارة موارد الشركات و رأس المال البشري من خلال تسريع عملية الدخول ، والحد من وقت الشاشة وتعزيز الكفاءة والرضا. لمزيد من المعلومات حول يو بيرفورم، يُرجى زيارة https://www.uPerform.com.

للتواصل الإعلامي:

Caitlin McVeigh-Gagnon

مدير أول قسم التسويق

uPerform

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