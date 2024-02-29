Paragon DCX تعلن كشريك العام لـ Acquia -- في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

لندن, 29 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تم الإعلان اليوم عن اختيار Paragon DCX، وكالة التحول الرقمي والاستشارات الرائدة، كشريك العام لـ Acquia في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). تم اختيار Paragon DCX لأدائهم المتميز، وقيادتهم للصناعة، والتزامهم بكونهم رواد في تجربة العميل الرقمية في 2023.

تتخصص Paragon DCX في تصميم وتنفيذ تجارب رقمية استثنائية للعملاء، معالجة انقطاع الاتصال بين التكنولوجيا والمنتج والتسويق، ممكنة الأعمال من الازدهار الآن وفي المستقبل. يتضمن عملاء الشركة First Group و JD Williams و Levi Strauss & Co و Health Education England و Direct Line Group.

Paragon DCX named Acquia Partner of the Year: EMEA

قامت Acquia بتكريم 24 شريك عالميًا في أربع مناطق استنادًا إلى أداء الإيرادات الكلي، والعمل المبتكر باستخدام منصة Acquia Digital Experience Platform أو (Acquia DXP)، والنتائج المتميزة للعملاء، والمساهمات في ابتكار التكنولوجيا والمنتجات.

تعليقًا على هذا التكريم، قال Fraser Meikle، رئيس النمو في Paragon DCX: "تتوجد DCX لكي تقدم للعلامات التجارية شريك شديد التنوع لمواجهة التحديات المعقدة في الأعمال والتسويق والرقمنة. Acquia هي شريك استراتيجي رئيسي بالنسبة لنا لكي نحقق ذلك. سويًا، نساعد بعض من أكبر المؤسسات في العالم على تقديم تجارب رقمية رائعة تحقق وفورات كبيرة في التكاليف وزيادات في الإيرادات وتساعدهم على التقرب أكثر من عملائهم. تكريم فريقنا الموهوب بهذه الطريقة من قبل واحدة من مزودي منصات تجربة العميل الرقمية الرواد في العالم هو دليل على أننا نقوم بالأمور بالشكل الصحيح.".

تمكّن Acquia العلامات التجارية الأكثر طموحًا في العالم من إنشاء تجارب عملاء رقمية ذات أهمية. بواسطة Drupal مفتوح المصدر في صميمها، تتيح منصة Acquia لتجربة العميل الرقمية (DXP) للمسوقين والمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات في الآلاف من المنظمات العالمية التكوين والنشر السريعين للمنتجات والخدمات الرقمية التي تستفيد بشكل كامل من موارد المحتوى والبيانات لديهم لجذب العملاء بشكل شخصي وعلى نطاق واسع، وتحسين التحويلات، ومساعدة الأعمال على التفرد.

قال Darren Burris، نائب رئيس القنوات في Acquia: "نحن سعداء بتكريم Paragon DCX لتفانيهم في تحقيق تأثير استثنائي على الأعمال لعملائنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا القوي معهم لتمكين المزيد من المنظمات من إنشاء وتقديم تجارب عملاء رقمية فعّالة.".

حول Paragon DCX

DCX هي ذراع الوكالة والاستشارات لـ Paragon، والتي هي جزء من Grenadier Holdings، شركة استثمار ذات ملكية خاصة تمتلك شركات تعمل في أكثر من 30 دولة مع وصول عالمي، ودورة رأس مال 1.5 مليار يورو، وأكثر من 10,000 موظف. نجمع قوة البيانات مع التكنولوجيا الرقمية والإبداعية المذهلة لمساعدة العلامات التجارية على الاتصال بشكل أفضل بعملائهم لتحقيق نتائج أفضل. نساعد العلامات التجارية على القيام بالأعمال، بشكل أفضل. اعرف المزيد عبر paragon-dcx.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2350191/Paragon_DCX.jpg