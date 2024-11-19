Paramount Pictures تطلق الإعلان الترويجي الأخير لفيلم Gladiator II مع أكبر حملة إعلامية عالمية في التاريخ

نيويورك, 19 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يوم الاثنين 18 نونبر/تشرين الثاني، ستطلق Paramount الإعلان الترويجي الأخير لفيلم GLADIATOR II في أكبر حملة إعلامية عالمية على الإطلاق تصل إلى أكثر من 300 مليون مشاهد في وقت واحد في جميع أنحاء العالم على منصات البث والكابل والمنصات الرقمية والصوتية.

وابتداءً من الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/و6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، سيتم تشغيل إعلان متزامن عبر أكثر من 4000 شبكة ومنصة رقمية ومحطات محلية ومحطات إسبانية ومحطات إذاعية.

Gladiator II

ومن أبرز البرامج التي يتم بثها محليًا، كرة القدم ليلة الإثنين على قناة ABC، وNCIS على قناة CBS، وThe Voice على قناة NBC، وRescue Hi-Surf على قناة Fox. رقميًا، سيشاهد الجمهور المقطع الدعائي ضمن الإعلانات الترويجية عبر Google وRoku وMeta وTikTok وSnap وآلاف آخرين. تشمل منافذ الكابلات، على سبيل المثال لا الحصر، Paramount Global وDisney وFox وNBC وNBC وUnivision وWarner، وتمتد محطات الراديو من iHeart إلى Cumulus وTownsquare وغيرها.

أما على الصعيد العالمي، فسيتم عرض الحملة الإعلامية عبر 53 قناة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والشرق الأوسط وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة و11 قناة في البرازيل والمكسيك و18 قناة في أستراليا واليابان وكوريا وتايوان.

افتتح فيلم GLADIATOR II في المركز الأول في شباك التذاكر الدولي، محققًا رقمًا قياسيًا بلغ 87 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك العروض المدفوعة بعد أن حقق 28 مليون دولار أمريكي في 63 سوقًا يوم السبت 16 نونبر/تشرين الثاني. يمثل هذا أكبر افتتاحية دولية لفيلم من تصنيف R ومن إنتاج شركة Paramount Pictures وأكبر افتتاحية دولية لفيلم من إنتاج ريدلي سكوت.

محلياً، سيُعرض فيلم Gladiator II في دور العرض، ودولبي سينما والشاشات الكبيرة جدا المتميزة وimax في 22 نونبر/تشرين الثاني 2024

Paramount Pictures تُقدم

شركة الإنتاج Scott Free Production، إنتاج لوسي فيشر/دوجلاس ويك، فيلم ريدلي سكوت

"GLADIATOR II"

ملخص

يواصل فيلم Gladiator II للمخرج الأسطوري ريدلي سكوت أحداثه الملحمية التي تدور أحداثها في روما القديمة. بعد سنوات من مشاهدته لمقتل البطل المبجل ماكسيموس على يد عمه، يضطر لوسيوس (بول ميسكال) إلى دخول الكولوسيوم Colosseum بعد أن تم احتلال منزله من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما الآن بقبضة من حديد. مع الغضب في قلبه ومستقبل الإمبراطورية على المحك، يجب على لوسيوس أن ينظر إلى ماضيه ليجد القوة والشرف لإعادة مجد روما إلى شعبها.

إنتاج تنفيذي من قبل

والتر باركس، ولوري ماكدونالد، وريموند كيرك، وإيدن إليوت

من إنتاج

دوغلاس ويك، p.g.a.، ريدلي سكوت، p.g.a.، لوسي فيشر، p.g.a.، مايكل بروس، p.g.a.، ديفيد فرانزوني

شخصيات من تأليف

ديفيد فرانزوني

القصة بقلم

بيتر كريج وديفيد سكاربا

سيناريو

ديفيد سكاربا

من إخراج

ريدلي سكوت

بطولة

بول ميسكال، بيدرو باسكال، جوزيف كوين، فريد هيتشينغر، ليور راز، ديريك جاكوبي، مع كوني نيلسن ودينزل واشنطن

#GLADIATORII

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يمكن تنزيل الصور والمواد الصحفية من الروابط أدناه

https://webmaster.paramountpictures.com/us/m/rvqvkywz5k/gladiator-ii

https://www.epk.tv/view/#/campaign/gladiator-ii/

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2559944/Paramount_Pictures_Logo.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2559945/Gladiator_II.jpg