PayerMax تعزز مدفوعات الألعاب المحمولة السعودية: تمكين النظام الإيكولوجي المزدهر للرياضات الإلكترونية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- قدمت الرياضات الإلكترونية شكلًا جديدًا من أشكال الترفيه في المملكة العربية السعودية، لا سيما للجيل الأصغر سنًا الذين هم لاعبون متحمسون. مع الانطلاقة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، تؤكد بايرماكس (PayerMax)، وهي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات العالمية، التزامها بتعزيز الابتكار في صناعة الألعاب المحمولة في المملكة العربية السعودية.

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تفتخر المملكة العربية السعودية بسوق الألعاب المحمولة المذهلة بقيمة 1.8 مليار دولار، مما يمثل حصة ضخمة تبلغ 45٪ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. مع ما يقرب من ثلثي (67٪) من السكان من اللاعبين، فإن هذا يمثل فرصة ذهبية لكل من مطوري الألعاب المحليين والدوليين.

تعتبر العولمة وتطوير صناعة الألعاب مشروعًا منهجيًا، وتواجه شركات الألعاب الرئيسية سوقًا عالميًا غير متجانس للغاية، وغالبًا ما تكون المشاكل التي تواجهها متنوعة. في هذا السياق، تتزايد أهمية العثور على شريك يمكنه توفير حلول متكاملة ومحتوى خدمة غني أهمية لشركات الألعاب.

دور بايرماكس في النظام البيئي

باعتبارها أول شركة في التكنولوجيا المالية الآسيوية تشارك في برنامج المقر الإقليمي وتحصل على ترخيص برنامج المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية، تعترف بايرماكس بالدور الحاسم الذي تلعبه حلول الدفع الآمنة والمريحة في مشهد الألعاب المحمولة المزدهر. تقدم بايرماكس حلول دفع مصممة خصيصًا لسيناريوهات الاستخدام المختلفة، مثل عمليات الشراء داخل التطبيق، والإضافة إلى متجر ألعاب الويب، والحوافز الصغيرة، وأكثر من ذلك، مما يدعم كل من مطوري الألعاب المحمولة واللاعبين السعوديين المتحمسين.

يقول وانغو، المؤسس المشارك في بايرماكس : "مشهد الرياضات الإلكترونية المزدهر في المملكة العربية السعودية يُظهر الإمكانات الهائلة لصناعة الألعاب المحمولة". "إن بايرماكس فخورة بأن تكون جزءًا من هذا النظام البيئي المثير. تساعد حلول الدفع المبتكرة لدينا مطوري الألعاب على خلق تجارب ألعاب استثنائية مع ضمان تجربة سلسة وآمنة للاعبين في السعودية."

قدمت بايرماكس دعمًا لحملة تسويق الدفع خلال حدث المعاملات داخل التطبيق لتطبيق لعبة شائع، مما ساعد المطور على تحقيق ضعف حجم المعاملات ودفع المستخدمين خلال الحدث، بالإضافة إلى زيادة سنوية في استخدام طرق الدفع المحددة. ارتفع حجم المعاملات بنسبة 153٪، وزاد عدد الأوامر الناجحة بنسبة 180٪.

حلول الدفع والأمن

من بين اللاعبين السعوديين، 32٪ هم من أصحاب الإنفاق المتوسط على الألعاب المحمولة و 12٪ هم من أصحاب الإنفاق العالي. من المتوقع أن يكون متوسط الإيرادات لكل مستخدم في سوق الألعاب المحمولة 85.47 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. تحتاج منصات الدفع إلى استراتيجيات مكافحة المخاطر المستهدفة إقليميًا لكلٍ من شركات الألعاب والمستخدمين النهائيين.

تحدث المدفوعات الاحتيالية في بعض الأحيان. تستخدم بايرماكس نظامًا خاصًا لمكافحة الاحتيال في الوقت الفعلي للكشف عن سلوك الدفع غير الطبيعي، ومنع الاحتيال، وحظر المعاملات المشبوهة من خلال تنبيهات الهاتف وغيرها من الوسائل. خلال عملية التداول، يتم تحليل بيانات المعاملات أيضًا في الوقت الفعلي من خلال نماذج التعلم الآلي واستراتيجيات لاعتراض العمليات التجارية المحفوفة بالمخاطر.

من خلال تبسيط عملية الدفع، تساعد بايرماكس على فتح آفاق الإمكانات الكاملة لسوق الألعاب المحمولة السعودية، وتعزيز بيئة أكثر حيوية وتنافسية للمطورين، والمساهمة في نمو مشهد الرياضات الإلكترونية داخل المملكة.

حول PayerMax

شركة بايرماكس (PayerMax) هي شركة تكنولوجيا مالية متجذرة بعمق في الأسواق الناشئة وذات بصمة تجارية عالمية. وهي ملتزمة بتقديم حلول الدفع العالمية المهنية المتعددة الأساليب. تمتد عمليات بايرماكس التجارية عبر 150 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية. تدعم هذه الشبكة الواسعة مجموعة واسعة من أكثر من 600 طريقة دفع، وأكثر من 70 عملة معاملة، وأكثر من 20 لغة محلية، لتلبية تفضيلات الدفع المتنوعة للمستخدمين العالميين. أنشأت بايرماكس، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، أكثر من 10 مكاتب محلية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، والبرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وشنغهاي (الصين)، وهونغ كونغ (الصين).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.payermax.com.

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