PayTabs تصبح أول من تقدم حلول Modirum 3D Secure للدفع داخل المملكة العربية السعودية

يعد هذا الانجاز خطوة كبيرة للنهوض بنظم حماية و أمان المدفوعات الرقمية في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 14 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- مجموعة PayTabs، مجموعة PayTabs الرائدة في مجال حلول الدفع الالكتروني و الحائزة على عدة جوائز في المملكة ، أعلنت عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع Modirum – العلامة التجارية العالمية التي تتمتع بسجل حافل في تقديم حلول آمنة ثلاثية النطاق لأكثر من 20 عامًا.

The alliance between PayTabs Group and Modrium aims to offer flexible, robust, and cost effective EMV 3D secure authentication solutions for PayTabs merchants, banks, and processors across the Kingdom of Saudi Arabia.

يهدف التحالف بين الشركتين إلى تقديم حلول آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة لتجار PayTabs والشركاء كالبنوك ومعالجات الدفع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

في وجود الجرائم الالكترونية و المخترقين الرقميين وتطلعهم على الثغرات الأمنية، فإن أحد أهدافهم المفضلة هو جمع معلومات الدفع الخاصة للمتسوقين عبر الإنترنت. ولهذا تعتبر أكبر فائدة للمدفوعات الآمنة ثلاثية النطاق هي أنها تمنع أي احتيال في الدفع أو سرقة الهوية لكل من العميل النهائي والتاجر. وفقًا لتقرير صادر عن Deloitte، تعاني العديد من المنظمات في الشرق الأوسط من الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت، خاصة منذ ظهور جائحة كورونا .

مع الحاق حلول 3DS من Modirum لـ PayTabs كمعالج دفع سيسمح بتنفيذ عمليات متطورة للتحقق و التأكد من هوية المستخدمين. وهذا يضمن مدفوعات رقمية آمنة وسلسة عبر جميع الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. بالإضافة الى منع عمليات الاحتيال على البطاقات في مواقع التجار والمتاجر الإلكترونية.

ومع اعتمادها من قبل Visa و Visa Secure و MasterCard SecureCode و American Express Safekey و Union Pay والعديد من أنظمة البطاقات الأخرى، يوفر Modirum أيضًا لتجار PayTabs حلول خيارات تكامل متعددة وواجهات برمجة التطبيقات لضمان معالجة آمنة للمعاملات.

وتعليقًا على الشراكة، قال Jari Heikkinen، المدير التنفيذي لشركة Modirum: "أسعدنا العمل مع PayTabs، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات بالمملكة العربية السعودية. يتم استخدام حل خادم 3D الخاص بنا على مستوى العالم ومعترف به كواحد من الأفضل في القطاع من قبل التجار وشركات بوابة الدفع والمستحوذين. نحن فخورون بأن PayTabs اختارت الشراكة معنا في هذا السوق الحركي للغاية ونتطلع لاستمرار النمو في المنطقة."

وأضاف عبد العزيز الجوف، المؤسس والمدير التنفيذي لـمجموعة PayTabs، أثناء وجوده في المقر الرئيسي لمجموعة PayTabs في المملكة العربية السعودية: "نحن ملتزمون مع Modirum برفع مستوى المدفوعات الرقمية في السعودية من خلال تقديم حلول 3D الآمنة المعتمدة عالميًا للملايين من تجار التجارة الإلكترونية. وتمثل هذه الشراكة بعدًا جديدًا في أمن المدفوعات، وهي خطوة أقرب لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرقمنة الاقتصاد والنظام البيئي للمدفوعات ".

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على جوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد معالجة أول معاملة مالية حية على بوابة الدفع في يونيو 2014، تُعالِج PayTabs اليوم المعاملات بعملات وأسواق متعددة بسلاسة وأمان. عبر توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B، والتي تتضمن الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع ومنصات البيع الإلكتروني، تسهل PayTabs التجارة الإلكترونية وحلول التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتجار.

عبر عقد من الزمن ، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي غيرت قواعد قطاع التقنية المالية. وتشمل تطبيقات الهواتف الذكية والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch، وهو أول حل داعم لنقاط البيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، قامت PayTabs بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل التالي، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة للمعاملات من الجيل التالي -PayTabs SwitchOn®. تتيح ادارة عمليات الدفع الموحدة لـ PayTabs مما يمكّن الحكومات والمنشآت على نطاق واسع من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة قطاعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركية Paymes لتستكمل محفظتها الحالية للبيع بالتجزئة. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية (Saudi Payments).

لدى PayTabs مكاتب متخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كما تتواجد بالعديد من الدول الأخرى من ضمنها تركيا والهند ومصر. تؤمن الشركة بتكافؤ الفرص مع وجود متعدد الثقافات ضمن فريقها. للمزيد من المعلومات عن الإنجازات قم بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

نبذة عن Modirum

Modirum هي شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات والخدمات الآمنة ثلاثية النطاق. تأسست في هلسنكي في عام 1998. تقدم Modirum مجموعة كاملة من الحلول الآمنة ثلاثية النطاق للمصدرين والمستحوذين والمعالجين ومقدمي خدمات الدفع والتجار لمصادقة المدفوعات عبر الإنترنت وتأمينها ومعالجتها.

تستخدم برامج وخدمات Modirum من قبل العملاء في أكثر من 50 دولة حول العالم. تم اعتماد برنامج Modirum وفقًا لأحدث المتطلبات من EMVCo وأنظمة الدفع الرئيسية، ويتم تدقيق مرافق الاستضافة سنويًا لمطابقة PCI 3DS و PCI DSS.

خبرة Modirum في هذا المجال معترف بها على نطاق واسع، وتقدم خدمات استشارية متخصصة لقاعدة عملائها لتحسين استخدامهم للحلول الآمنة ثلاثية النطاق.

Modirum لديها مقرات عمل في 17 دولة، كما تملك مراكز استضافة تتواجد في النرويج وإستونيا.

و مكاتب مبيعات في إستونيا (تالين) والمملكة المتحدة (لندن) وقبرص (لارنكا) والإمارات العربية المتحدة (دبي) والولايات المتحدة الأمريكية (كاليفورنيا). بالإضافة لمكاتب الدعم والتطوير في إستونيا وفنلندا واليونان والهند وكينيا ونيجيريا والفلبين وباكستان وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2099897/PayTabs.jpg

PayTabs Group, Saudi Arabia SOURCE