PayTabs تَكشف عن توسّعها في مجال اصدار البطاقات

في إطار مساعيها الجادة نحو تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، تتيح حلول PayTabs Issuance للبنوك والمشاريع والشركات إصدار بطاقات بعلامة تجارية مشتركة من فيزا وماستركارد وبطاقات الخصم مثل روباي (RuPay) إضافة إلى باقي البطاقات المحلية

RIYADH, Saudi Arabia, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة PayTabs، الشركة الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة حلول المدفوعات، عن PayTabs Issuance، كخدمة لإصدارالبطاقات الآمنة مسبقة الدفع والتي تستهدف تحقيق النمو والتوسع للشركات والمؤسسات في المنطقة. وفي هذا الصدد، قال السيد عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة PayTabs: "يتسم سوق إصدار البطاقات بالنمو المتزايد، كما تشهد منطقة الشرق الأوسط تحركًا متسارعًا نحو العمليات النقدية الرقمية، بينما يحقق السوق الأفريقي تقدمًا ملموسًا تجاه بناء اقتصاد قائم على قاعدة راسخة من استخدام البطاقات."

PayTabs' pioneering technology in card issuance is a customized fit for entities and users across markets who can offer a range of card functions to suit their business model. The PayTabs issuance orchestration platform offers partners the power and flexibility to scale to new heights to achieve dominancy in their respective industries.

وفي إطار جهودها الدؤوبة نحو تعزيز نمو منصتها، تخطط الشركة لدخول سوق اصدار البطاقات العالمي الذي بلغت قيمته 524.9 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع أن تصل القيمة إلى 1.2 تريليون دولار في 2032، كما تشير الأبحاث مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.8% في الفترة من 2023 إلى 2032.

وفي ظل خبراتها الواسعة على المستوى العالمي وامتلاكها (IP) خاص بها، من المخطط أن تُحدث حلول PayTabs Issuance نقلة واسعة في قطاع التكنولوجيا المالية. ويتم تصميم هذه البطاقات بحيث تناسب الاحتياجات الخاصة للشركات وتزويدها بحلول سلسة تشمل قبول وإصدار وإدارة ومراقبة المدفوعات. إنها منصة ديناميكية تساعد على تمكين البنوك والتجار والشركات العملاقة لإصدار بطاقات بعلامات تجارية مشتركة من فيزا وماستركارد وبطاقات الخصم، فضلا عن باقي البطاقات المحلية في عدة عملات. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل ديناميكيات عمليات الدفع، حيث تساهم منصة PayTabs في تعزيز استقلالية الشركات واعتمادها على نفسها فيما يتعلق بتكنولوجيا التعامل مع المدفوعات. كما تسعى المنصة أيضًا إلى توفير استراتيجيات لقطاع التكنولوجيا المالية لأي شركة أو مشروع، وخلق مصدر جديد للإيرادات بدون تحمل أي متاعب ناشئة عن عمليات تضميم أو تعديل المنصات التكنولوجية التي يوفرها عدة موردين.

وتهدف حلول PayTabs Issuance إلى تسهيل العمليات المعقدة والتكاليف الباهظة التي عادة ما تعوق إصدار بطاقات مسبقة الدفع، حيث تضمن توفير خدمات ميسرة، وعمليات مريحة، وحلول مبتكرة. وفي ظل دعم الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، فإن عمليات PayTabs Issuance تتميز بالاستفادة من القبول العالمي، والتكنولوجيا المعتمدة في الإصدار، وفهم دقيق لدورة حياة عملية إصدار البطاقات بالكامل. وبدءًا من وضع التصور الأولي إلى الاستخدام، فإن نجاح هذه الحلول يعتمد على رؤى مستنيرة مشتقة من البيانات، فضلا عن الحرص على تسهيل عمل الشركات. إنها عملية تنطوي على تصميم متطور، وقدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة، والإشراف على عدة برامج عبر الحدود، بما يوفر لمالك العلامة التجارية الوقت اللازم لتركيز جهوده على توسعة أعماله، والارتقاء بتجربة عملائه.

ويتم تصميم التكنولوجيا الرائدة المستخدمة لحلول PayTabs Issuance بحيث تناسب نموذج أعمال الشركات والمستخدمين، كما أنها توفر للشركات القدرة والمرونة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى آفاق جديدة وتحقيق الريادة في الأسواق.

ولاشك أن إطلاق حلول إصدار البطاقات سوف يساهم في إتاحة الفرصة للكشف عن إمكانيات جديدة، حيث يمكن للشركات توقع التكلفة والحلول المختلفة والتي قد تشمل إصدار بطاقات افتراضية، وإضفاء لمسات شخصية على البطاقات، ووضع علامات تجارية مشتركة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل المكافآت وبرامج الولاء.

وحول هذه الخطوة الطموحة للمجموعة، صرح السيد عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة PayTabs قائلا: "لقد تعاونت PayTabs مع البنوك ومعالجي البطاقات في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشركات على إصدار البطاقات في السوق العالمية. وباستخدام التكنولوجيا الذكية، نجحنا في تمكين آلاف الشركات من تنفيذ المعاملات، والوصول إلى البيانات، وتوسعة عملياتهم التشغيلية. إن قدرتنا على توفير برنامج للبطاقات يساهم في تعزيز مكانة PayTabs من خلال توفير أفضل خدمات للقبول والإصدار كحل واحد موحد."

واختتم فيكاس أوم تشاودهاري Vikas Om Choudhary، رئيس إصدار البطاقات في PayTabs: "إنه فصل جديد من مسيرة نجاح PayTabs. فمن خلال هذه الخطوة، فإننا نساهم في إطلاق العديد من فرص النمو المتنوعة. وبالنسبة للشركات ضمن شبكتنا، فإن هذه الخطوة لا توفر لهم الكفاءة في التكلفة فقط، بل تعمل على خلق فرص نمو متعددة من خلال منصة الإصدار، بما يساعد على إيجاد حلول لا تضاهى للتكنولوجيا المالية في المستقبل."

كانت مؤسسة موردور إنتليجنس (Mordor Intelligence) قد أشارت إلى أن سوق البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينقسم إلى عدة فئات: حسب الغرض (الأغراض العامة، الهدايا، المزايا الحكومية، بطاقات الحوافز/ الرواتب)، وحسب النوع (مغلق/مفتوح)، وحسب المستخدم (تاجر تجزئة/شركة/ مؤسسة حكومية)، وحسب المنطقة (السعودية/الإمارات/ جنوب أفريقيا/ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن أهم ما يميز حلول PayTabs Issuance هو أن تصميمها يتناسب مع كل هذه الأغراض، والأنواع، والمستخدمين النهائيين، والأسواق.

نبذة عن PayTabs

PayTabs مجموعة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز، أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf.

بدأت الشركة أول معاملة مالية على بوابة الدفع في يونيو 2014 ، واليوم تعد شركة رائدة في معالجة معاملات الدفع بعدة عملات وفي مختلف الأسواق بسرعة وأمان. ومن خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B بما في ذلك الفواتير الرقمية للشركات ورمز الاستجابة السريعة QR ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ونقاط البيع والمنصات، تساعد PayTabs على تسهيل التجارة الإلكترونية وحلول التجارة عبر وسائل التجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال. كما أن وجود منصة دفع موحدة يتيح للهيئات الحكومية والمؤسسات الضخمة الحصول على منصات دفع مستقلة لخدمة احتياجاتهم الخاصة.

تملك PayTabs العديد من المكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والامارات وتتواجد في بعض الدول الأخرى مثل تركيا والهند ومصر. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

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