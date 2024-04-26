Phoenix Contact في طريقها لتحقيق النمو على المدى الطويل

بلومبرج، ألمانيا, 26 أبريل / نيسان 2024 PRNewswire//-- في مؤتمر صحفي انعقد مؤخرًا، ألقى Frank Stührenberg، الرئيس التنفيذي للشركة، نظرة على احتفالات الذكرى المئوية للشركة في عام 2023 ونموها المستمر خلال هذا الوقت، كما تحدث عن نمو الإيرادات والاستثمارات المخطط لها لتطوير ‏المواقع الدولية في عام 2024.

Phoenix Contact on course for long-term growth

وأفاد Frank Stührenberg "العام الماضي كان خاصًا جدًا بالنسبة لنا‏. لقد حققنا الكثير سويًا طوال الأعوام المئة الماضية منذ تأسيس الشركة، واستمرينا أوفياء لقيم وثقافة شركتنا العائلية على الرغم من النمو والتطور الذي حققناه‏". وقد عقدت العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه الذكرى المئوية مع جميع الموظفين‏. ومع ذلك ، كان التركيز أيضًا على المستقبل‏: في عام 2023، وظّفت شركة Phoenix Contact ‏ 199 شابًا وفتاة – وهو أعلى عدد من المتدربين والطلاب المزدوجين في تاريخ الشركة. وأكد Stührenberg "لطالما كان التدريب أولوية قصوى بالنسبة لنا." وقد تم أيضًا بدء مشاريع للمستقبل في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز الاستدامة. وحصلت Phoenix Contact على جائزة Ecovadis Gold Status في عام 2023 نظرا للعديد من التدابير التي اتخذتها الشركة على كافة الأصعدة. وبالتالي فإن الشركة من بين أفضل خمسة في المئة من الشركات في صناعة الإلكترونيات‏. ويساهم استخدام المواد العضوية وإعادة هيكلة طرق وسبل النقل، على سبيل المثال، في التحكم بالبصمة البيئية للمنتج الخاص بالشركة (Product Environmental Footprint).

وقد أصبح تراجع النمو واضحًا على مدار العام 2023 ، مع انخفاض الطلبات الواردة بسبب المخزون العالي للبضائع . وقد أثر هذا النمط على جميع الأسواق الرئيسية. وشدد Stührenberg على النقطة التالية: "إذا نظرنا إلى السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023، فقد حققنا متوسط نمو يبلغ 9.2 في المئة. وهذا يمثل نموًا قدره مليار يورو خلال هذه الفترة‏. وهذا يعني أن أسواقنا وكذلك منتجاتنا وحلولنا للتشغيل الكهربائي والأتمتة هي بالفعل المجالات التي نتوقع أن نرى فيها مزيدًا من الاستثمارات في المستقبل‏. "في عام 2023، سجلت Phoenix Contact انخفاضًا بنسبة خمسة في المئة في الإيرادات لتهبط إلى 3.4 مليار يورو. واستثمرت الشركة 300 مليون يورو في المباني والآلات والرقمنة."

ولا يتوقع Stührenberg المزيد من الانخفاض في الإيرادات لعام 2024. فمنذ بداية العام، كانت هناك علامات تدل على الانتعاش، مع زيادة الطلبات الواردة، خاصة بالنسبة للموصلات الطرفية‏. "سنواصل استثماراتنا في موقع .Blomberg ونخطط لإكمال التوسعة في مبنى الخدمات اللوجستية الحالي لعام 2028." وتستثمر شركة Phoenix Contact حوالي 100 مليون يورو في مبنى اللوجستيات الآلي بالكامل الذي سيوفر حجم تخزين إضافي قدره 200,000 متر مكعب. ويتم إجراء المزيد من الاستثمارات في المبنى رقم 60 (Building 60) ، وهو مبنى إنتاج ذو طاقة إيجابية في نهاية Flachsmarktstraße والذي سيشغله 400 موظف قريبًا. وتبلغ إجمالي الاستثمارات لهذا المشروع 35 مليون يورو.

الاستثمارات

بالنسبة إلى عام 2024 ، تخطط الشركة للاستثمار في تطوير المواقع في تركيا والمكسيك على وجه الخصوص. وأوضح Stührenberg أنه "من منظور دولي، سنقوم بوضع إنتاجنا على نطاق أوسع من أجل اختصار مسارات تسليم منتجاتنا وحلولنا وبالتالي الحد من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد." وفي تركيا، ستستحوذ Phoenix Contact على الملكية الكاملة لمشروع Acel للإنتاج المشترك، وستقوم بتطوير موقع إنتاج يبلغ مساحته 8000 متر مربع يضم ما يصل إلى 500 موظف‏. وفي Querétaro بالمكسيك، يجري حاليًا بناء مبنى جديد للإنتاج الإلكتروني والكهروميكانيكي مع ما يصل إلى 700 موظف، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 50 مليون يورو بحلول عام 2030.

معرض هانوفر (Hannover Messe)

وقد أكدStührenberg على أهمية المعرض التجاري قائلًا "بالنسبة لنا، لا يزال معرض هانوفر حدثًا مركزيًا ومهمًا يتيح لنا التفاعل مع عملائنا من جميع أنحاء العالم وتقديم منتجاتنا الجديدة لهم." "بالإضافة إلى ذلك، نحن نستفيد من قربه من مواقعنا في Blomberg وBad Pyrmont لإعطاء ضيوفنا الدوليين الـ 600 انطباعًا عن رؤيتنا لمجتمع كهربائي بالكامل (All Electric Society)." مع أخذ ذلك في الاعتبار، تقدم الشركة المملوكة للعائلة مرة أخرى منتجات جديدة في المعرض التجاري الذي سيمضي قدمًا بالتشغيل الكهربائي المجتمعي. تتضمن هذه المنتجات وحدة تحكم جديدة لأتمتة المباني، والتي يمكن استخدامها أيضًا في لوحة توزيع الكهرباء المنزلية للتحكم في الإنارة والتهوية والتدفئة على سبيل المثال. وتسهّل شاشة التحكم عمليات التشغيل والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن قياس مختلف قراءات المدخلات والمخرجات، مثل تلك الخاصة بالتحكم في الضوء.

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