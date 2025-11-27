Phoenix47 تعلن عن توسّع استراتيجي في الشرق الأوسط مع افتتاح مكتب جديد في دبي

لندن, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Phoenix47، المزود الرائد لخدمات التحوّل الرقمي لتقنية المعلومات والخدمات المهنية والدعم المدار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24x7)، عن توسّع استراتيجي في الشرق الأوسط، يتمثل في افتتاح مكتب إقليمي جديد في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سيعمل المكتب الجديد، الذي يقع في أحد المراكز التجارية الرئيسية في دبي، كمقر إقليمي للشركة، بما يتيح لـ Phoenix47 تقديم دعم أفضل لعملائها الحاليين وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية والسحابية المتقدمة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وسائر منطقة الشرق الأوسط.

وتمثّل هذه الخطوة علامة فارقة في استراتيجية النمو العالمية لشركة Phoenix47، إذ تستند إلى وجودها الراسخ في المملكة المتحدة ومراكز عملياتها التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في المملكة المتحدة وكيب تاون بجنوب أفريقيا. سيركّز مكتب دبي على تقديم مجموعة من القدرات الأساسية لشركة Phoenix47:

الخدمات المهنية: التخصص في خدمات البنية التحتية السحابية الهجينة، وتخزين المؤسسات وتصنيف البيانات، وحماية البيانات، والأمن السيبراني والامتثال، والمحاكاة الافتراضية والذكاء الاصطناعي والأتمتة.

التحوُّل الرقمي: الاستفادة من إطار عمل "inSPIRE" المملوك للشركة لتنفيذ برامج التحوّل الرقمي في مجال تقنية المعلومات بصورة منظَّمة ومحسَّنة وفعّالة.

الخدمات المدارة: توفير دعم سلس ومرن وذي عُمق تقني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24x7)، بما في ذلك مكتب الخدمة، وإدارة الحوادث، والمراقبة الاستباقية لبيئات المؤسسات المعقّدة.

وقال إد كرين، الرئيس التنفيذي لشركة Phoenix47: "سيكون استثمارنا في المنطقة عنصراً حاسماً في استراتيجية النمو الطموحة التي نعتمدها".

سيتولى قيادة عمليات Phoenix47 في الشرق الأوسط كلٌّ من جون كريتشلي، مدير شركة Phoenix47 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوريست ماجيلي، مدير الحلول التقنية.

وصرّح جون كريتشلي، مدير شركة Phoenix47 في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً رقمياً متسارعاً وطموحاً، لا سيما في اعتماد الحلول السحابية الهجينة والمتعددة". وأضاف: "إن إنشاء قاعدة في دبي يسمح لنا بأن نكون على مقربة أكبر من عملائنا في هذه المنطقة الحيوية، بما يوفّر خبرة محلية ويعزّز قدرتنا على تقديم نتائج تقنية عالية التخصص. إنني وأوريست متحمسان لقيادة هذا التوسّع الاستراتيجي، وضمان استمرار التزام Phoenix47 بتقديم دعم عالمي متواصل في جميع أنحاء المنطقة".

يدخل هذا التوسّع حيّز التنفيذ فوراً، إذ بدأت Phoenix47 بالفعل في توظيف الكفاءات التقنية وكفاءات المبيعات المحلية لتعزيز نموذج تقديم خدماتها على مستوى المنطقة. يضع المركز الجديد للشرق الأوسط شركة Phoenix47 في موقع استراتيجي يمكّنها من مساعدة المؤسسات على تحقيق التميّز التشغيلي، والمرونة الأمنية، وتحسين التكاليف في بيئات تقنية المعلومات لديها.

لمزيد من المعلومات حول Phoenix47 وكيف تدعم الشركات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة https://phoenix47.ae