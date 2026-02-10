PhotonPay تحصل على ترخيص جديد من "سلطة دبـي للخدمات المالية" لتوسيع نطاق شبكة الدفع العالمية في الإمارات العربية المتحدة

هونغ كونغ ، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تم منح شركة "فوتون باي" (PhotonPay)، البنية التحتية المالية العالمية من الجيل التالي ، رخصة فئة 3D من قبل "سلطة دبـي للخدمات المالية". يمثل هذا الإنجاز المحوري أول ترخيص للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يشير إلى توسع كبير في بصمتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وتعزيز استراتيجيتها العالمية المتمحورة حول الامتثال.

PhotonPay has been granted a Category 3D License by the Dubai Financial Services Authority (DFSA).

تمثل الإمارات ممرًا تجاريًا حيويًا للتجارة العالمية باعتبارها واحدة من المراكز المالية الرائدة في العالم مع منظومة متنوعة من الشركات الدولية. انخرطت "فوتون باي" بعمق في السوق من خلال حضور "قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، والحوارات المستمرة مع المؤسسات المالية الرائدة وشركاء المنظومة، وتطوير مسار منهجي نحو دخول السوق.

قال "لويسون تشين"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فوتون باي": "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من مراكز الدفع الأسرع نموًا وممر أساسي في التجارة العالمية. يعد هذا الترخيص خطوة محورية نحو مهمتنا في توسيع نطاق التغطية العالمية الشاملة ويعكس التزامنا الطويل الأمد بالامتثال. نحن متحمسون لتعزيز مقترح القيمة لشركتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين الشركات من العمل على الصعيد العالمي بثقة وتحكم أكبر."

يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام "فوتون باي" المستمر بالتوافق مع المعايير العالمية الصارمة في الامتثال والأمن ومكافحة غسل الأموال، بدعم من إدارة المخاطر المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. كما أنه يعزز قدرة الشركة على مساعدة الشركات على متابعة الفرص في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، مع تحسين التنفيذ الإقليمي والتواصل مع الشركاء.

قال "عامر"، رئيس شركة "فوتون باي" دبي: "هذه خطوة عملية إلى الأمام لعملائنا". "إن تأمين ترخيص الفئة 3D في الإمارات العربية المتحدة يتيح لنا تقديم خدمة أفضل للعملاء من الشركات والمهنيين مع تحسين الوصول إلى مسارات الدفع المحلية ، ودخول السوق بالتوافق مع معايير منظومة الإمارات العربية المتحدة ، وخيارات الدفع والتسوية المحلية ، وأدوات الدفع للشركات المصممة للعمليات عبر الحدود؛ ما يعني التنفيذ الفعلي لخطط التوسع".

مع وجود 11 مكتبًا في جميع أنحاء العالم ، تواصل "فوتون باي" تعزيز وجودها على أرض الواقع في الأسواق الرئيسية ، مدعومةً بالتقنيات المتقدمة التي تعزز الامتثال وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية عبر بنية البنية التحتية العالمية للدفع.

