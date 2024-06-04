Pini في أفريقيا

يسعدنا أن نعلن عن افتتاح مكتبين جديدين في تونس والقاهرة

جرونو، سويسرا, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- إن لمجموعة Pini اهتمام طويل الأمد بأفريقيا وقد شاركت مؤخرًا في العديد من المشاريع الهامة في السنغال وموزمبيق وتنزانيا. وتشمل هذه المشاريع تطوير الموانئ والمطارات والمرافق الكهرومائية.

يعتبر التوسع من جذور Pini السويسرية إلى هذا السوق خطوة مهمة في خطة النمو الاستراتيجية للشركة. تمتلك أفريقيا بعضاً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ونحن حريصون على أن نكون جزءاً من هذا التطور.

Metro Cairo Line 3 - a major and challenging project in the heart of Egypt's capital city.

مع الاستحواذ على Sers، أنشأنا مركزًا جديدًا في تونس. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة Pini على عمليات تمنحنا حضورًا في مصر. تدعم هذه الخطوات الاستراتيجية نمو المجموعة في سوق شمال أفريقيا وفي جميع أنحاء القارة.

المكتبان الجديدان سيكونان جزءًا من وحدة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

الاقتباسات:

"يبدأ تحويل المجتمع بفهم احتياجاته الأساسية. إن المشاركة العالمية تمكننا من التفوق كخبراء هندسيين محليين."

أندريا غالي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

هذا الإنجاز يجعلنا أقرب إلى السوق الأفريقية ويدعم رؤيتنا بأن تكون مجموعة Pini مجتمعًا عالميًا للمواهب. سينضم 120 من زملاء الفريق المتحفزين إلى الفريق. وسوف يصبحون أساس وجودنا في هذه القارة وسيقدمون مشاريع الهندسة العالمية."

أيمن شيخ محمد

المدير التنفيذي للتنمية ورئيس وحدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا

حول مجموعة Pini

مجموعة Pini هي مجتمع من الأفراد الموهوبين المتخصصين في تصميم وإدارة الهندسة المعقدة. مع المعرفة العالمية وأفضل الممارسات المحلية، تقوم فرقنا متعددة التخصصات بتطوير حلول ذكية وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة لـ: البنية التحتية والنقل؛ الطاقة والبيئة؛ الحضرية والمدن؛ الرقمية والابتكار.

نحن الخيار المفضل للمشاريع المعقدة. بتحويل الأفكار إلى واقع، نتعامل مع ما هو غير تقليدي ونجرب ما هو جريء. نعمل بعدة لغات وفي خمس قارات، ونخلق هندسة قيمة للأجيال القادمة.

الرابط

كتيب الشركات: pini.group/download

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2424481/Pini_Group_Metro_Cairo_Line_3.jpg