Pixis، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دون برمجة، تؤمن تمويلًا بقيمة 85 مليون دولار أمريكي من السلسلة C1

Pixis co-founders, from left, Shubham A. Mishra, Vrushali Prasade and Hari Valiyath

سان فرانسيسكو، 18 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- قامت شركة Pixis ، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنشاء البني التحتية للذكاء الاصطناعي دون برمجة التي تعمل على تمكين العلامات التجارية لتعزيز الأداء التسويقي الخاص بها، بجمع مبلغ 85 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية من السلسلة C1. وقادت الجولة التمويلية شركة Touring Capital ورفعت رأس مال الشركة إلى 209 ملايين دولار. وانضمت العديد من الشركات الاستثمارية، سواء الجديدة كانت أو الحالية، للجولة التمويلية من بينها شركة Grupo Carso، وشركة General Atlantic، وشركة Celesta Capital، بالإضافة إلى شركة Chiratae Ventures. وتهدف الشركة لاستخدام التمويل المذكور أعلاه لتعميق وإثراء قدراتها وإمكاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة توسعها نحو العالم، وكذلك الاستثمار في مجال البحث العلمي والتطوير R&D، فضلًا عن إنشاء استوديو إبداعي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال المنتجات والأعمال.

تعمل شركة Pixis على تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي المتاحة لها لتحسين الأداء التسويقي للشركات، وتمتلك الشركة مجموعة منتجات غنية تتضمن الاستهداف وتحسين الأداء الأنظمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. فمنذ نشأتها أظهرت شركة Pixis وتيرة هائلة من النمو، لتصل منصتها بذلك إلى قاعدة كبيرة من العملاء تضم أكثر من 200 علامة تجارية عالمية منها شركات كبيرة مثل DHL، وCarsome، وJOE & THE JUICE، وKavak، وبنك HDFC، وغيرها من الشركات والمؤسسات العريقة والناجحة.

صرح السيد Nagraj Kashyap، أحد مؤسسي شركة Touring Capital والشريك العام بها، قائلًا: "نحن نؤمن بشدة بقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تطوير أنظمة برمجيات الشركات وطرق استخدامها. لقد أعجبنا تمامًا بما شهدناه من قدرات تقنية قوية لمنصة شركة Pixis التي من شأنها أن تترجم إلى سبل تجعل العملاء يتبنون خدماتنا بشكل سريع. نحن متحمسون للشراكة مع Pixis، بعد أن كانت لدينا علاقة طويلة الأمد مع فريق العمل بها".

استوديو إبداعي

في الآونة الأخيرة، أطلقت شركة Pixis الاستوديو الإبداعي الخاص بها المزود بقدرات هائلة ومتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمكن هذه القدرات العلامات التجارية من إنشاء أصول إبداعية واقعية بشكل فردي تتضمن الصور ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال مطالبات نصية بسيطة. وقد قامت الشركة بدمج الاستوديو الإبداعي الخاص بها مع قدرات تحسين الحملة التسويقية الخاصة بها، واستخدام بيانات الحملة السياقية في عملية توليد الأصول الإبداعية.

خارطة الطريق وخطة التوسع

قال السيد Shubham A. Mishra، الرئيس التنفيذي لشركة Pixis وأحد مؤسسيها، أن "هذا العام أصبح من الأعوام المثيرة للشركة، حيث نود أن نرحب بشركة Touring Capital ضمن مستثمري شركتنا؛ ونؤكد أن فريق العمل الخاص بها كان لهم دور فكري هام على مر السنوات التي تشاركنا فيها العمل والسعي نحو تحقيق أفكارنا، ويسعدنا أن نعلن عن إبرام شراكة جديدة بين شركتنا. فمع زيادة رأس المال، ستواصل الشركة التركيز على شراكات القنوات الاستراتيجية بنشاط وحماس متجددين، والاستثمار بشكل مكثف في مجال البحث والتطوير R&D الخاص بالشركة"

وقد شهد هذا العام أيضًا توسعًا كبيرًا في البنية التحتية الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي لشركة Pixis، حيث حققت الشركة هدفها المتمثل في بناء 200 نموذج ذكاء اصطناعي. وإلى جانب الاختبار التجريبي الذي أجرته الشركة للأستوديو الإبداعي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أصدرت الشركة أيضًا منتجات تعمل على نمو الأداء التسويقي للشركات عبر الأنظمة الأساسية التي أثبتت أنها تغيير من موازين القوى في هذا المجال. فضلًا عن ذلك، بدأت الشركة أيضًا عمليات توزيع وتشغيل حية لحلولها المتكاملة التي تعمل بتقنية بالذكاء الاصطناعي لشركات B2B.

نبذة عن شركة Pixis

تعتبر شركة Pixis منصة ذكاء اصطناعي دون برمجة تساعد العلامات التجارية على تحسين أدائها التسويقي وتوسيع نطاقها من خلال ذلك، وكذلك المساعدة في عملية صنع القرار في عالم معقد غير محدد مليء بسلوكيات وتفاعلات العملاء. تتمثل البنية التحتية الخاصة بالشركة المتعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي دون برمجة في أكثر من 200 نموذج ذكاء اصطناعي خاص، الأمر الذي يوفر للمسوقين منتجات ذكاء اصطناعي قوية للتوصيل مع عملائها وتحسين أنظمتها التشغيلية، بدءا من تحسين الحملات الإعلانية والتسويقية مرورا بتوليد الأصول الإبداعية، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

نبذة عن شركة Touring Capital

هي إحدى شركات رأس المال المُغامر VC أنشئت حديثًا في عام 2023 وتركز استثماراتها في الجيل الحديث من مراحل النمو المبكر، وكذلك في شركات البرمجيات كخدمة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. تتمتع إدارة شركة Touring Capital، المتمثلة في Nagraj Kashyap، وPriya Saiprasad وSamir Kumar بقدر كبير من الخبرة يمتد لـ 10 سنوات من العمل مع شركات الاستثمار الرائدة، ولهم سجل حافل من الاستثمار في رأس المال المغامر عبر النظام العالمي لشركات التكنولوجيا الناشئة. ويلتزم فريق الشركة بالاستثمار في الشركات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكاسب الإنتاجية الرئيسية للعمال في جميع خطوط الأعمال والقطاعات. قم بزيارة https://touringcapital.com لمزيد من المعلومات.

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