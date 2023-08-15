Plaza Premium Group تحقق نموًا ملحوظًا من خلال حلول الإعلانات المستهدفة المقدمة من Crimtan

أدت الشراكة إلى زيادة بنسبة 37% في عدد العملاء الجدد في الشهر الأول

أعلى معدل نمو للعملاء الجدد في شهر كان 187%

سنغافورة ، 15 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Plaza Premium Group,، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارب الضيافة المتكاملة في المطارات، عن نتائج شراكة ناجحة مع Crimtan، الشركة الرائدة في التسويق المعتمد على دورة حياة الإعلانات المبرمجة. كشفت Plaza Premium Group أن التعاون مع Crimtan قد أسفر عن نتائج رائعة، مع زيادة كبيرة في عدد العملاء الجدد، من خلال الاستفادة من حلول الإعلانات المستهدفة من Crimtan.

قبل الشراكة مع Crimtan، واجهت Plaza Premium Group تحديات لتحقيق أقصى قدر من النمو بسبب الوعي المحدود بالعلامة التجارية الإقليمية والحاجة إلى تحسين استراتيجياتها التسويقية. وقد ركز هذا التعاون، الذي بدأ في أبريل 2022، على زيادة الوعي بالعلامة التجارية ودفع عائد الاستثمار من خلال نهج محلي وعملي. نفذت Crimtan، المعروفة بخبرتها في حلول الإعلانات القائمة على البيانات واستراتيجية مصممة خصيصًا لاستهداف العملاء المحتملين وتعزيز رؤية علامة Plaza Premium Group التجارية في القطاع الرقمي.

كشفت دراسة الحالة أن Plaza Premium Group شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 37% في اكتساب عملاء جدد في الشهر الأول من تعاونها مع Crimtan. باستخدام حلول الإعلانات الآلية الرائدة في القطاع التي تقدمها Crimtan لتعزيز التحسين الإبداعي الديناميكي، أرادت Plaza Premium Group استهداف ستة أنواع مختلفة من الجماهير عبر صالات المطارات. باستخدام نموذج واحد، تم سحب نُسخ الإعلانات والصور من موجز البيانات وتم ملؤها وفقًا لشخصية المسافر وهدف المسافر وأقرب موقع للمطار. بالنسبة لهذه الصالات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وكندا، شهدت المجموعة أيضًا أعلى ذروة لمعدل العملاء الجدد بلغت 187% خلال فترة إجراء الحملة في الولايات المتحدة. يوضح هذا الارتفاع في عدد العملاء الجدد فعالية الشراكة والتأثير القوي لحلول الإعلانات المستهدفة التي تقدمها Crimtan.

وقالت إستر تان، مديرة التسويق العالمية في Plaza Premium Group: "نحن سعداء بنجاح شراكتنا مع Crimtan". وأضافت: "ما بدأ كحملة تجريبية واستكشافية أصبح الآن جزءًا من استراتيجيتنا التسويقية المستمرة. وأثبتت حلول الإعلانات المتقدمة من Crimtan، جنبًا إلى جنب مع تجارب الضيافة في المطارات الرائدة في القطاع، أنها مجموعة ناجحة، إن الزيادة الملحوظة بنسبة 37% في عدد العملاء الجدد في بداية الحملة نفسها هي شهادة على فعالية تعاوننا".

وقال جوشوا ويلسون، المدير التجاري (JAPAC) لدى Crimtan: "في عصر الإعلانات المخصصة، يجسد التعاون مع Plaza Premium Group قوة الحملات المستهدفة والإبداعات المخصصة. وفي ظل وجود سوق مستهدف متخصص ومتغير باستمرار، تبنينا التحسين الإبداعي الديناميكي لاستهداف المسافرين في السوق بكفاءة - وهو أمر لم تتمكن Plaza Premium Group من فعله بجهودها السابقة في البرمجة". وأضاف: "سمحت لنا منصة ArchiTECH وإستراتيجيتنا سريعة الاستجابة والمرنة بالتمحور والتكيف بسرعة مع الموسمية، مما مكن Plaza Premium Group من التفاعل بفعالية مع جمهورها المستهدف وتحقيق نمو مثير للإعجاب، وفي النهاية تحقيق عائد استثمار إيجابي قدره 2.4 في غضون شهرين فقط".

توفر منصة ArchiTECH الخاصة بـ Crimtan إشارات أهداف العملاء في الوقت الفعلي والتي تمكّن Crimtan من تقديم إبداعات أكثر صلة بالمسافرين، اعتمادًا على مكان وجودهم في رحلة دورة حياتهم.

يسلط نجاح شراكة Plaza Premium Group وCrimtan الضوء على أهمية الاستراتيجيات المحلية والتصميمات المخصصة في زيادة الوعي بالعلامة التجارية واكتساب العملاء. من خلال الاستفادة من حلول الإعلانات المستهدفة من Crimtan، تمكنت Plaza Premium Group من تجاوز أهدافها وزيادة قاعدة عملائها بشكل كبير.

بعد نجاح الحملة، وسعت Plaza Premium Group شراكتها مع Crimtan، حيث أضافت منتجين، وهما؛ فندق Aerotel Airport وAllways Airport Concierge مستهدفة بذلك السوق العالمية. فاقت الحملة الأولى لفندق Aerotel التوقعات مع تحقيق عائد استثمار بلغ 6.07. بفضل خبرة Crimtan وحلولها المبتكرة، ستواصل Plaza Premium Group جذب عملاء جدد وتعزيز وجودها في صناعة الضيافة في المطارات.

نبذة عن Crimtan

Crimtan هم خبراء عالميون في تسويق دورة الحياة الذكي للبرامج.

بصفتنا شريكًا موثوقًا به في التسويق متعدد القنوات، فإننا نقدم الإعلانات الآلية الأكثر صلة بالموضوع والمعتمدة، مما يؤدي إلى أداء استثنائي في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل.

نبذة عن Plaza Premium Group

قدمت مجموعة (Plaza Premium Group (PPG أول صالة مطار مستقلة في العالم في هونغ كونغ في عام 1998. منذ ذلك الحين توسعت عالميًا لتشمل أكثر من 250 موقعًا في أكثر من 70 مطارًا دوليًا، لتغيير الطريقة التي نسافر بها مع خدمات الضيافة في المطارات.

وتتمثل مهمتها في تحقيق سفر أفضل، فاليوم تدير PPG أكبر شبكة في العالم لصالات المطارات الدولية وتعيد تعريف الضيافة في المطارات بمحفظة من 13 علامة تجارية، من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا لتقديم تجارب مطار حائز على جائزة 360° award، بما في ذلك الصالات وفنادق صالة المطار ومفاهيم تناول الطعام وخدمات الاستقبال والارشاد وبرنامج العضوية ومنصة رقمية لتجارب السفر.

Crimtan; Plaza Premium Group SOURCE