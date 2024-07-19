PLENTY وMAWARID يُبرمان شراكة إقليمية لزراعة المنتجات الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي GCC

أول مزرعة عمودية مشتركة قيد التنفيذ في مدينة أبوظبي، جاهزة لإنتاج الفراولة الطازجة بحلول عام 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر كل من شركة Plenty Unlimited Inc. ("Plenty") وشركة Mawarid Holding Investment ("Mawarid") -التابعة لشركة Alpha Dhabi Holding، شركة رئيسية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)- الإعلان اليوم عن دخولهما في شراكة حصرية متعددة الأعوام على مستوى المنطقة لتوفير منتجات زراعية طازجة ومزروعة محليًا لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC). ستستثمر الشركة المشتركة التي تم تشكيلها بين Plenty وMawarid أكثر من 500 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي) في أول مشروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي GCC -وهو عبارة عن مزرعة عمودية داخلية في مدينة أبوظبي، مصممة لزراعة أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الفراولة سنويًا. وتخطط الشركة المشتركة لتطوير ما يصل إلى خمس مزارع خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب استثمارًا يصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 680 مليون دولار أمريكي) وخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.

لن تقتصر مزرعة أبوظبي العمودية على توفير الفراولة فحسب، بل ستعمل على تطوير إمداد مستمر على مدار السنة من التوت اللذيذ ذو النكهة المميزة حتى في غير مواسم الذروة، وذلك لكل من السوق المحلي الإماراتي وللتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي GCC الأخرى، الأمر الذي يعني استبدال الشحن الجوي والحد من المسافة التي تقطعها الفواكه والخضروات مقارنة بالواردات الحالية. المثير للاهتمام أن كامل إنتاج المزرعة من الفراولة مُتعاقد عليه مسبقًا مع شركة Driscoll's، شريك شركة Plenty والشركة العالمية الرائدة في مجال التوت الفاخر، وستعمل Driscoll's أيضًا على المساهمة بخبرتها في علم الوراثة، وعلامتها التجارية العالمية، وتجاربها الواسعة في الأسواق.

وفي هذا الصدد، قال السيد Soren Bjorn، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Driscoll's: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع Plenty وMawarid في هذا المشروع الرائد، فهي جزء من استراتيجيتنا لإسعاد مستهلكي التوت في جميع أنحاء العالم". وأضاف قائلًا: "لطالما كانت منطقة الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد من الأسواق الرائعة لشركة Driscoll's، وسيعمل هذا المشروع على ضمان قدرتنا على تلبية متطلبات المستهلكين في هذه السوق لسنوات قادمة".

ستكون المزرعة الجديدة أول مزرعة تجارية للفراولة قائمة على الزراعة العمودية بهذا الحجم خارج أمريكا الشمالية، وذلك بعد افتتاح أول مزرعة فراولة لشركة Plenty في ولاية فرجينيا الأمريكية والمقرر افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام - أيضًا بالشراكة مع شركة Driscoll's. يُستهدف الانتهاء من بناء مزرعة أبوظبي -التي ستبلغ مساحتها حوالي 7500 متر مربع (أي ما يعادل 81000 قدم مربع)- في أواخر عام 2026.

هذا وصرح السيد Kashif Shamsi، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Mawarid، قائلًا: "تركز Mawarid بشكل متزايد على اعتماد أحدث التقنيات الزراعية دعمًا لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء قدرات مبتكرة للأمن الغذائي. وقد قادنا بحثنا العالمي عن حل مستدام للتحديات التي نواجهها في الشرق الأوسط إلى فريق Plenty الرائع. وتتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من أكثر تقنيات الزراعة تقدمًا في العالم لزراعة إمدادات غذائية محلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي GCC، بدءًا من سوقنا المحلية في أبوظبي، مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة".

ومن جانبه، قال السيد Arama Kukutai، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Plenty: "لقد أنشأت شركة Plenty منصة الزراعة الداخلية الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، والتي لا تهدف فقط إلى تلبية طلب المستهلكين على مدار العام، ولكن أيضًا لإمكانية تشييد بنية تحتية طويلة الأمد للأمن الغذائي يمكنها التكيف مع احتياجات مناطق مثل منطقة الشرق الأوسط". وأكمل حديثه قائلًا: "إن الخبرة الواسعة لفريق Mawarid في مجال الزراعة وإدارة الأراضي في دولة الإمارات تجعلهم شريكًا رائعًا لنا لتحقيق هاتين الفرصتين المزدوجتين، في منطقة لطالما كانت مُهيأة للاستفادة من وعود الزراعة الداخلية".

تُشكل الأراضي الصحراوية 80% من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة1، بينما تشكل الأراضي القابلة للزراعة 0.7٪ فقط من مساحة الدولة2. إن تطوير الإنتاج الغذائي المحلي ضروري لخلق نظام غذائي أكثر استدامة وأمانًا يمنح المجتمعات إمكانية الوصول إلى أغذية طازجة ومغذية أكثر. وفي دول مجلس التعاون الخليجي GCC، التي تستورد أكثر من 85% من غذائها3، تعتبر المزارع الرأسية الداخلية مصدرًا أساسيًا للأمن الغذائي.

نبذة عن شركة Plenty

Plenty هي شركة رائدة في مجال الثورة الزراعية، حيث ابتكرت منصة تكنولوجية متطورة تتيح زراعة منتجات زراعية طازجة في أي مكان تقريبًا حول العالم وعلى مدار العام، وبجودة تضاهي مواسم الذروة، مع تحقيق إنتاجية أعلى 350 مرة في الفدان الواحد مقارنة بالزراعة التقليدية. وتُعد مزارع Plenty من المزارع الأعلي في العالم قدرةً على تحويل الكهرباء إلى ثمار وخضروات طازجة، بحيث تجعل أقل قدر من الكهرباء ينتج أقصى عائد من الغذاء. وتتميز تقنية Plenty الحصرية بأنها مصممة خصيصًا للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وإتاحة المنتجات الزراعية الطازجة لجميع المجتمعات، وتعزيز قدرة أنظمة الغذاء لدينا على الصمود أمام التحديات المناخية والآفات والأمراض بغض النظر عن الموقع. تدير Plenty حاليًا أكثر المزارع الداخلية تقدمًا في العالم الواقعة في كومبتون، كاليفورنيا، كما تقوم حاليًا ببناء أول مزرعة عمودية في العالم لزراعة الفراولة على نطاق واسع بالقرب من ريتشموند، فيرجينيا، بالإضافة إلى أكبر مركز أبحاث للزراعة العمودية في العالم في مدينة لارامي بولاية وايومنغ. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.plenty.ag.

نبذة عن شركة Mawarid Holding Investment

Mawarid، هي شركة رائدة في مجال استزراع الموارد الطبيعية والمحافظة عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة كائن مقرها في مدينة أبوظبي. وتمتلك المجموعة سجلًا حافلًا بالمشاريع المبتكرة التي تشمل قطاعات متعددة مثل الزراعة، وإدارة الغابات، وتصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية، وتشغيل وصيانة الأصول، ومشاتل النباتات، وتكنولوجيا التربة والري، وحفظ الحياة البرية، وخدمات السياحة البيئية، وإدارة الفنادق، وأبحاث علوم الأحياء، وإعادة التدوير العضوي. تلتزم شركة Mawarid بالحد من التأثير البيئي من خلال الممارسات الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء. وتولي المجموعة اهتمامًا خاصًا بمكافحة التصحر، وإجهاد المياه، والأمن الغذائي، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، تسعى الشركة إلى الحفاظ على النظم البيئية ودعم المناطق المتأثرة بالمناخ من خلال تعزيز إدارة الأراضي والموارد الطبيعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة mawaridhi.com.

للتواصل الاعلامي

شركة Plenty: Erin Santy، [email protected]

شركة Mawarid: [email protected]

1 منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO

2 البنك الدولي

3 تقرير صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي GCC