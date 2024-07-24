Plusgrade وGlobal Hotel Alliance زيادة عروض GHA DISCOVERY مع ميزة شراء D$ (ديسكفري دولار)

تقدم كل من Plusgrade و Global Hotel Alliance ميزة شراء D $، وهو ما يسمح لأعضاء GHA DISCOVERY بشراء عملة المكافآت بسعر مخفض لفترة محدودة.

تسهم حلول الولاء المبتكرة من شركة Plusgrade في تحقيق إيرادات إضافية ورفع مستوى تجارب النزلاء من أجل شركائها في قطاعات الضيافة، والطيران، والسكك الحديدية، والسفن السياحية من خلال تقديم حلول قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا.

مونتريال، 24 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Plusgrade، الشركة الرائدة عالميًا في توفير حلول الإيرادات المساعدة لقطاع السفر، وGlobal Hotel Alliance (GHA)، أكبر تحالف للعلامات التجارية الفندقية المستقلة على مستوى العالم، عن شراكة لزيادة عروض GHA DISCOVERY بميزة جديدة لشراء عملة المكافآت. وسيعرض التعاون على أعضاء برنامج الولاء مرونة أكبر في كيفية الحصول على D $، وهو ما يساعدهم على الادخار لإجازاتهم القادمة.

بدعم من وحدة أعمال الولاء في Plusgrade، ونقاطها، سيكون لدى أعضاء GHA DISCOVERY المزيد من المرونة لشراء D$ بسعر مخفض لإضافته إلى محافظ العضوية الرقمية الخاصة بهم، لفترة محدودة.

بناءً على نجاح دمج GHA DISCOVERY في العام الماضي لحملة الولاء "Elite" من Plusgrade، والتي مكنت أعضاء برنامج الولاء من الحفاظ على وضعهم لمدة عام إضافي، توفر ميزة "شراء D$" الجديدة قيمة وفرص مشاركة أكبر لقاعدة أعضاء GHA الواسعة. ستمكن مجموعة أدوات الولاء الخاصة بـ Plusgrade مجموعة GHA من تقديم تجارب محسنة مع تحقيق المزيد من الإيرادات الكبيرة للفنادق المشاركة في GHA. "دولارات ديسكفري" (D$) هي نقاط مكافأة يمكن لعضو برنامج GHA DISCOVERY كسبها على صافي الإنفاق المؤهل، أو من خلال العروض، أو الشراكات.

قال Ken Harris، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Plusgrade "نحن متحمسون لتعزيز شراكتنا مع GHA من خلال إدخال ميزات برنامج الولاء الجديدة، فهذا التعاون يتيح لعلامات GHA الفندقية تقديم حلول ولاء شخصية ومرنة للغاية. من خلال السماح للأعضاء بشراء المكافآت، فإنهم يدفعون إلى تفاعل أعمق ويخلقون فرصًا جديدة للإيرادات، وهو ما يعزز من القيمة التي يجلبونها لنزلائهم الكرام".

من خلال تكامل برنامج الولاء هذا، ستوفر Plusgrade للعلامات التجارية الأعضاء في GHA أدوات متقدمة لتعزيز مشاركة النزلاء وولاءهم. صُممت ميزة شراء D$ لزيادة معدلات التحويل وتحسين إستراتيجيات الإيرادات، وهو ما يوفر رؤى سوقية قيمة تفيد عملية صنع القرار والتحسينات الإستراتيجية للخدمات المقدمة للنزلاء.

وقالت Kristi Gole، نائب رئيس الإستراتيجية التنفيذية في Global Hotel Alliance "يسعدنا أن نقدم ميزة "شراء D $" مع هذه الحملة المقامة لفترة محدودة، حيث نقدم لأعضائنا القدرة على الحصول على المزيد من المكافآت بسعر مناسب، لاستخدامها في رحلاتهم الصيفية عبر فنادقنا. وفي GHA، نركز على الابتكار ووضع أعضائنا في المقام الأول. تتيح لنا الشراكة مع Plusgrade الارتقاء بعروض برنامج الولاء لدينا، وهو ما يتيح للأعضاء المزيد من الفرص لكسب D $، وهذا يعزز في نهاية المطاف رضاهم وولاءَهم لمحفظة فنادقنا".

وتؤكد هذه الشراكة على دور Plusgrade كشريك قيم في القطاع الفندقي، حيث تستفيد من منصتها الشاملة التي تعتمد على البيانات لتقديم حلول مصممة خصيصًا تعزز رضا الضيوف وكفاءة التشغيل.

نبذة عن Plusgrade

تعمل Plusgrade على تمكين قطاع السفر العالمي من خلال محفظتها من حلول الإيرادات الإضافية الرائدة. أكثر من 200 شركة طيران وضيافة ورحلات بحرية وسكة حديد للركاب وشركات خدمات مالية تثق في Plusgrade لإنشاء مصادر دخل جديدة وذات مغزى من خلال تجارب العملاء المذهلة. بصفتها مركزًا إضافيًا للإيرادات، حققت Plusgrade مليارات الدولارات من فرص الإيرادات الجديدة عبر منصتها لشركائها، مع إنشاء تجارب سفر معززة لملايين الركاب والضيوف. تأسست Plusgrade في عام 2009 ومقرها في مونتريال ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Plusgrade.com.

نبذة عن Global Hotel Alliance

يجمع Global Hotel Alliance (GHA) مجموعة متنوعة من العلامات الفندقية المستقلة مع GHA DISCOVERY، وهو برنامج ولاء متعدد العلامات التجارية يستفيد من منصة تكنولوجية مشتركة. من خلال العضوية في GHA، توسع العلامات التجارية نطاق وصولها العالمي، وتحقيق إيرادات متزايدة، وتقليل الاعتماد على قنوات الجهات الخارجية، مع الحفاظ على استقلالية الإدارة ومكانتها الفردية. وتتكون GHA من تشكيلة من 40 علامة تجارية مع أكثر من 800 فندق في 100 دولة. يخدم برنامج GHA DISCOVERY الحائز على جوائز 27 مليون عضو، وحقق إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي و10 ملايين ليلة فندقية في عام 2023. تتضمن العلامات التجارية Anantara ،Araiya ASMALLWORLD ،Avani ،Bristoria، Capella ،Corinthia ،Divani ،Doyle ، Elewana ،JA Resorts ،Kempinski ، Leela ،Lore ،Lungarno ،Maqo ،Marco Polo ،Mysk ،NH Collection ،NH Hotels ،nhow ،Niccolo ،Nikki Beach ، NUO ،Oaks ،OUTRIGGER ،Pan Pacific ،PARKROYAL COLLECTION ، PARKROYAL ،Patina ،The Residence by Cenizaro ،The Set Collection ،Shaza ،Sukhothai ،Sun International ، Tivoli ،Ultratravel Collection، Viceroy. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة globalhotelalliance.com.