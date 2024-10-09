Premia تطلق صندوق المؤشرات المتداولة FTSE TWSE Taiwan 50 المدرج في بورصة هونج كونج المصمم لتحقيق الكفاءة الضريبية وكفاءة التكلفة

هونغ كونغ، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Premia Partners، المزود الرائد لصناديق المؤشرات المتداولة المحلية من هونج كونج، عن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة FTSE TWSE Taiwan 50 من Premia (ETF) في 9 أكتوبر/تشرين الأول في بورصة هونج كونج.

مع نسبة نفقات إجمالية 0.28٪ سنويا فقط، يغطي صندوق المؤشرات المتداولة المتكرر الفعلي من 50 شركة رائدة مدرجة في بورصة تايوان (TWSE)، والتي تمثل النمو الاقتصادي المثير للإعجاب وفرص السوق في تايوان.

يتتبع صندوق المؤشرات المتداولة FTSE TWSE Taiwan 50 من Premia (العلامات: 3453 HK (فئة توزيع الدولار الهونغ كونغي)/ 9159 HK (فئة تراكم الدولار الأمريكي)) مؤشر FTSE TWSE Taiwan 50 (بحد أقصى 30%) الرائد في بورصة تايوان والمرجح بالقيمة السوقية.





إلى جانب TSMC ، تشمل الاستراتيجية قادة من منظومة تصنيع أشباه الموصلات والتكنولوجيا في تايوان، والتكتلات المالية والصناعية المستفيدة من النمو الاقتصادي الملحوظ في تايوان.





مع مواءمة ساعات التداول مع السوق الأساسي، يسمح صندوق المؤشرات المتداولة للمستثمرين بالتفاعل في الوقت المناسب مع أحداث السوق خلال المنطقة الزمنية الآسيوية، ويتمتع بإعفاء من رسوم الطابع في هونغ كونغ.

قالت ريبيكا تشوا، الشريك الإداري في شركة Premia Partners: "نحن متحمسون لإطلاق هذه الأداة المريحة للمستثمرين للوصول إلى فرص فريدة في تايوان من خلال صفقة واحدة" . "صُمم صندوق المؤشرات المتداولة هذا كغيره من صناديق المؤشرات المتداولة Premia كأداة مؤسسية فعالة من حيث التكلفة. إنها استراتيجية مناسبة بشكل خاص لاغتنام الفرص المتاحة في بيئة أسعار الفائدة الحالية ومع تطور دورة ترقية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالمية."

وقال كريس ويليامسون، رئيس مجموعة الاستثمارات المؤشرية في FTSE Russell في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يسعدنا أن نعمل مع Premia Partners لمعالجة طلب المستثمرين القوي على الأسهم التايوانية. ويعكس تعاوننا التزام FTSE Russell بدعم النظام الاستثماري للوصول إلى سوق تايوان، وقوة الشراكة بين FTSE وبورصة TWSE وقدرة Premia Partners على تلبية احتياجات العملاء من خلال صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بهم."

نبذة عن شركة Premia Partners

تأسست شركة Premia Partners في عام 2016، وهي شركة رائدة في مجال إدارة صناديق المؤشرات المتداولة من هونج كونج، وهي مكرسة لبناء صناديق المؤشرات المتداولة منخفضة التكلفة والفعالة وذات أفضل الممارسات لآسيا. اعتبارًا من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تدير Premia Partners ما قدره 11 صندوقًا من صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم والدخل الثابت المصممة كأدوات تخصيص منخفضة التكلفة وفعالة لآسيا. للحصول على مزيد من المعلومات حول Premia أو صناديق المؤشرات المتداولة Premia التي تغطي: أسهم الصين، الآسيان الناشئة، آسيا ميتافيرس/التكنولوجيا المبتكرة، فيتنام، تايوان 50، سندات الصين ذات العائد المرتفع، سندات الحكومة الصينية، السندات الآسيوية ذات التصنيف الاستثماري بالدولار الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية، يرجى زيارة www.premia-partners.com.