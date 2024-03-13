Privat 3 Money تضيف ميزة الأخبار المباشرة إلى منصة التداول المبتكرة الخاصة بها بالشراكة مع CityFALCON

لندن, 13 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة Privat 3 Money (P3)، إحدى الشركات الرائدة في مجال ابتكارات WealthTech في المملكة المتحدة، اليوم تحديثًا هامًا لمنصة التداول المتقدمة عبر الهاتف المحمول.

The new live news interface includes both general news and specialised watchlist updates.

في إطار التزامها المستمر بتوفير تجربة مالية متفوقة وشاملة، تُدمج P3 الآن ميزة الأخبار المباشرة المتطورة في تطبيقها، مما أحدث ثورة في طريقة تفاعل العملاء مع الأسواق المالية العالمية. يتم تشغيل الميزة الجديدة من قبل شركة الاستخبارات المالية CityFALCON التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي علق رئيسها التنفيذي، Ruzbeh Bacha، قائلاً: "نحن متحمسون لعقد شراكة مع P3، وتفعيل المحتوى المالي واحتياجات التحليلات الخاصة بهم، ومن ثم مساعدة مستخدميهم في البقاء على اطلاع باستثماراتهم."

الميزات الرئيسية لتحديث الأخبار المباشرة

تغطية إخبارية شاملة: سيتمكن العملاء من الوصول إلى مستجدات الأسواق الاقتصادية العالمية والسياسة وأخبار الأعمال في الوقت الفعلي. ولقد تم تصميم هذه الميزة لتوفير رؤية واسعة النطاق للعالم المالي، مما يبقي العملاء على اطلاع محدث ومتواصل. موجز الأخبار المخصص: يتضمن التحديث تدفقًا إخباريًا مخصصًا، مع التركيز على الأدوات والأسواق ذات الصلة بقائمة اهتمامات كل عميل. ويضمن هذا النهج المفصل حصول العملاء على الأخبار الأكثر تناسبًا مع اهتماماتهم الاستثمارية. درجات المصداقية والأهمية: لضمان أعلى جودة للمعلومات، قامت شركة P3 المدعومة من CityFALCON بتطبيق نظام متطور لتسجيل الدرجات. يقوم هذا النظام بتقييم مصداقية وأهمية كل خبر، مما يضمن حصول العملاء على الأخبار الأكثر موثوقية وتأثيرًا فقط. عدم وجود مقالات زائدة عن الحاجة: تقوم الخوارزمية المبتكرة بتصفية المحتوى الزائد بكفاءة، مما يضمن أن كل مقال يقدم معلومات فريدة.تم تصميم هذه الميزة لتبسيط عملية الاطلاع على الأخبار، ما يوفر وقت القراء الثمين. أداة التحليلات القادمة: في التحديثات المستقبلية، سيحصل العملاء التطلع على أداة تحليلية من شأنها أن تقدم رؤى حول أفضل وأسوأ أداء عبر مختلف القيم السوقية والأطر الزمنية. وتهدف هذه الأداة إلى تمكين أصحاب الحسابات من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

نعمل على تمكين عملائنا

وفي حديثه عن الأخبار، قال Reda Bedjaoui، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة P3: "إن التزام P3 الرائد بتمكين الرقمنة في صناعة الثروات يسمح لعملائنا بمواصلة اتخاذ قرارات مالية فعالة وقوية. ويسعدنا أن نرى كيف تعمل هذه الميزة الأخيرة على زيادة تمكينهم بشكل أكبر."

استكمال تراث الابتكار

إن هذا التحديث الأخير حلقة جديدة في سلسلة من التحسينات الناجحة لتطبيق التداول P3، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة DriveWealth الأمريكية. في العام الماضي، أعلنت Privat 3 Money عن إضافة ميزة Money Market Sweep، وواجهة مستخدم محسنة، ومقاييس متقدمة لإدارة النقد، وحساب القوة الشرائية الفوري. تعمل هذه التحديثات، إلى جانب ميزة الأخبار المباشرة الجديدة، على تعزيز مكانة P3 باعتبارها الشركة الرائدة في مجال WealthTech.

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Privat3 Money Ltd, FRN 900989. P3 Wealth, FRN 806934. تتوفر خدمات الاستثمار للعملاء المحترفين فقط. توفر خدمة أخبار P3 معلومات عامة عن الأسواق المالية والسياسة والأعمال. وهي لا تُمثل مشورة استثمارية. يرجى الرجوع إلى سياسات وإفصاحات P3 الموجودة هنا.

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