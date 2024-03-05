PRODUCTLIFE GROUP تستحوذ على HEALTH CARE SOLUTION، لتمد وصولها لأنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا

باريس،

5 مارس 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت ProductLife Group واختصارها PLG، وهي مقدم خدمات عالمي متخصص في خدمات الاستشارات التنظيمية، والعلمية، وتلك المتعلقة بالاحتراس، والجودة والتحول الرقمي لصناعات العلوم الحياتية، اليوم عن استحواذها على Health Care Solution وتختصر HCS، وهي شركة استشارات مغربية رائدة يمتد وصولها إلى أكثر من 30 دولة أفريقية مختلفة. بهذا التحالف، تعزز PLG من قدرتها على دعم احتياجات العملاء التنظيمية والخاصة بالامتثال على المستوى العالمي.

تأسست Health Care Solution في 2016 في الدار البيضاء، المغرب، وهي متخصصة في استشارات الشؤون التنظيمية، والجودة والتحول إلى التصنيع. تقدم الشركة خدمات دعم التشغيل، وخدمات تدقيق وتدريب في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من معرفتها الفنية والتنظيمية القوية. هذه الإمكانيات الإقليمية الجديدة ستكمِّل حلول PLG التنظيمية الشاملة من الطرف إلى الطرف والمصممة لتبسيط استراتيجيات الامتثال عبر الأسواق العالمية.

قال الدكتور عبد الرحيم بوعبيدي، مؤسس ومدير عام HCS: "هذا الاندماج مع PLG هو فرصة مذهلة للنمو على المستوى العالمي بفضل التواجد العالمي لـ PLG. سيشارك مستشارو HCS في مشاريع عالمية على نطاق أوسع، وستدعم PLG شركة HCS على فتح أبواب جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن متشوقون لرؤية الفرص تنكشف لأنها ستجلب فوائد كبيرة لعملائنا وأعضاء فريقنا.".

علق Xavier Duburcq، الرئيس التنفيذي لـ PLG: "خبرة PLG وحضورها العالمي، مجتمعين مع المعرفة والإمكانيات على المستوى الإقليمي لـ HCS، سيمكنوننا من تقديم خدمات وحلول محسنة لعملائنا. هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي بعد حوالي ثلاث سنوات من استحواذ PLG على AXPharma، والتي شهدت توسع سريع لفريقها في تونس بعد الاستحواذ عليها من قبل PLG. هذا هو فصل جديد مثير في رحلتنا.".

حول ProductLife Group:

مهمة ProductLife Group هي دعم وصول المرضى إلى حلول الرعاية الصحية الآمنة والفعالة من خلال تقديم خدمات استشارات واستعانة بمصادر خارجية على مستوى العالم خلال دورة حياة المنتج.

جامعة بين الخبرة المحلية والوصول العالمي الذي يمتد إلى أكثر من 150 دولة، PLG هي الشريك الاستراتيجي المرجعي لصناعات العلوم الحياتية للتطوير، وللتقديم للسوق وإدارة دورة الحياة لمحافظ المنتجات، والأعمال والتحول الرقمي المتعلقين.

مع هدف تحسين القيمة المقدمة للفرق والعملاء باستمرار، PLG ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد، الابتكار، المرونة، والكفاءة السعرية.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://productlifegroup.com/

للتواصل:

Fabrice Galzin

مدير التسويق لدى ProductLife Group

البريد الإلكتروني: [email protected]

حول Health Care Solution

تأسست Health Care Solution في عام 2016 في الدار البيضاء، المغرب بواسطة الدكتور عبد الرحيم بوعبيدي، وتتخصص في الشؤون التنظيمية، والكيمياء والتصنيع والتحكم CMC، وضمان الجودة والتحول إلى التصنيع. تقدم الشركة خدمات دعم التوصيل، والتدقيق، والتدريب على وجه الخصوص لصناعات الأدوية، والأجهزة الطبية، والمكملات الغذائية، والكواشف ومستحضرات التجميل. يتم تحقيق ذلك من خلال مزيج متعمق من الخبرة الفنية والمعرفة التنظيمية. HCS معروفة بكونها الرائدة في المغرب وواحدة من الشركات الاستشارية الرئيسية في أفريقيا في مجال التنظيم والامتثال.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.hcspharma.com/fr/index.html

للتواصل:



Abderrahim Bouabidi

[email protected]