PROMISE Technology في معرض Intersec Dubai 2025: مكونات إضافية معتمدة على الذكاء الاصطناعي وتجهيزات للتخزين

أبرز النقاط: تبسيط تحليلات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ، ونظام واسع للمكونات الإضافية لأنظمة إدارة الفيديو، وتوافق كامل على مستوى أنظمة التشغيل

دبي ، والإمارات العربية المتحدة وهسينشو , 13 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت "برومس تكنولوجي" (تكنولوجيا PROMISE)، الشركة الرائدة في مجال حلول تخزين المراقبة والبيانات المتدفقة ، عن العديد من الحلول المتخصصة للأمن سيتم عرضها في مؤتمر "إنترسك دبي 2025" (Intersec Dubai 2025) القادم (14-16 يناير ، "كابينة SA-H15Booth SA-H15).

للحصول على استشارة وعرض مخصص ، يُرجى التواصل مع خبراء "برومس" للتخزين والتكامل: [email protected]

علقت "أليس تشانغ" ، مدير التسويق التنفيذي لشركة "برومس تكنولوجي": "مع أكثر من عقد من الاستثمار في صناعة الأمن ، فإن تخزين "برومس" هو الأفضل لتطبيقات مراقبة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، ويسرنا العودة إلى مؤتمر "إنترسك دبي" لدفع القطاع إلى الأمام. هذا العام ، سنقوم بإظهار كيفية تحسين تخزين "برومس" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيف يتزامن نظامنا من المكونات الإضافية بسلاسة مع أنظمة إدارة الفيديو."

ابتكار رائد لأداء فائق ودمج سلس

القيمة الرئيسية التي تجلبها "برومس" لعملائها في مجال الأمن تأتي من الخبرة والابتكار المتخصصين في الصناعة ، مدعومتين بتقنيات التخزين الرائدة المملوكة للشركة PromiseRAID و SmartBoost.

بالإضافة إلى ذلك ، تتصدر "برومس" الطريق في صناعة الأمن من خلال تقديم مجموعة واسعة من إضافات إدارة الفيديو والشراكة مع مزودي أنظمة إدارة الفيديو الرئيسيين ، بما في ذلك "مايلستون" (Milestone)، و"نتورك أوبتكس" (Network Optix)، و"ديجي فورت" (Digifort).

بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأساس ، البيانات مؤمَّنة بواسطة PROMISE

يضمن تخزين المراقبة في "برومس" الأداء الأمثل والتحليلات السلسة والموثوقية التي لا تُضاهَى مع الذكاء الاصطناعي.

لعرض أحدث قدراتها ، ستعقد "برومس" ثلاثة عروض تجريبية:

تشغيل برنامج التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي على تخزين PROMISE مكون إضافي جديد للتزامن السلس بين أنظمة إدارة الفيديو والتخزين التوافق الكامل مع المنصة

حل VTrak J5960 بحمض نووي أخضر

ستعرض الشركة أيضًا حل VTrak J5960 الأخضر لمجموعة الأقراص ، مع نظام تخزين بدرجة بيتابايت مدعوم من كلٍ من "برومس" و"توشيبا" (Toshiba). يوفر ذلك توافقًا مرنًا مع أنواع متعددة من مضيف الخوادم للمساعدة في توحيد ومركزية الأجهزة.

تفضلوا بزيارة "كابينة SA-H15" ( Booth SA-H15) في مؤتمر "إنترسك دبي 2025" (Intersec Dubai 2025) لتجربة هذه العروض.

نبذة حول PROMISE Technology:

تُعد "برومس تكنولوجي" شركة عالمية رائدة في مجال تدفق تخزين البيانات مدعومة بأكثر من 30 عامًا من الخبرة. وقد صُمّمت الحلول المبتكرة للعلامة التجارية وفقًا للاحتياجات الفريدة لأسواق كاميرات المراقبة، والوسائط الغنية، والسحابية، وتكنولوجيا المعلومات وذلك بكونها مدعومة بتقنية PromiseRAID وعائلة تقنيات Boost Technologies الخاصتين بها. وتتميز فرق المبيعات والهندسة ذات الخبرة العالية في "برومس" بمواقعها الاستراتيجية في جميع أنحاء مناطق الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا واليابان وآسيا والمحيط الهادئ والصين لتقديم خدمات ودعم لا مثيل لهما لعملائها في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.promise.com/

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