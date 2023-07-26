PureSoftware تحصل على جائزة "التميز في الخدمات المصرفية الرقمية" في قمة Finnovex المنعقدة في جنوب أفريقيا 2023

حيث اشتهرت الشركة بـمنصتها Arttha وهي المنصة المصرفية الرقمية الرائدة، التي أحدثت ثورة في المشهد المالي الرقمي في أفريقيا

جوهانسبرغ ونويدا، الهند، 26 يوليو 2023 /PRNewswire/-- تفخر شركة PureSoftware، وهي شركة عالمية رائدة في مجال منتجات البرمجيات والخدمات الرقمية، بالإعلان عن تكريمها بجائزة "التميز في الخدمات المصرفية الرقمية" في قمة Finnovex 2023 المرموقة التي استضافتها جنوب أفريقيا. تعترف الجائزة بمساهمة PureSoftware البارزة في الصناعة المالية من خلال منصتها المصرفية الرقمية Arttha فائقة التطور.

منصة Arttha (من PureSoftware) هي منصة مصرفية مقدَّمة كخدمة مصممة لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من تعزيز تجربة المستخدم الشاملة لعملائها من خلال وحدات Arttha السحابية الأصلية وتشمل طيفًا من الخدمات المصرفية الأساسية والمدفوعات الرقمية والمحفظة الإلكترونية والإقراض الرقمي والخدمات المصرفية للوكالة وخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL). يسمح النهج المبتكر الذي يعمل بدون أكواد برمجية في منصة Arttha للعملاء المصرفيين العالميين بإنشاء خدمات مصرفية مخصصة لاحتياجات العملاء وأكثر سهولة.

وتعليقًا على الجائزة، أعرب Manish Sharma، الرئيس التنفيذي لشركة PureSoftware، عن سعادته وامتنانه قائلًا: "إن الحصول على جائزة" التميز في الخدمات المصرفية الرقمية "هو شهادة على التزام شركة PureSoftware الثابت بالابتكار والسعي الدؤوب لتقديم منتجات عالية الجودة تخلق قيمة ملموسة لعملائنا. ونحن فخورون بأن نكون في طليعة إعادة تشكيل المشهد المصرفي الرقمي، حيث تعزز هذه الجائزة التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي في هذه الصناعة ".

ولا يزال فريق شركة PureSoftware مكرسًا جهوده وإمكاناته لتقديم حلول رائدة في الصناعة من شأنها تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية وتحويل الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية. كما تستعد PureSoftware لمواصلة قيادة تنفيذ مهمتها في إحداث ثورة في القطاع المالي مع الالتزام بمهمة توفير حلول متطورة تتجاوز توقعات العملاء.

تشتهر قمة Finnovex بكونها إحدى القمم العالمية، التي تجمع أصحاب الرؤى والقادة لمناقشة مستقبل الخدمات المالية وكيف تعيد الابتكارات الثورية تشكيل الصناعة المالية. جمعت النسخة التاسعة عشرة من هذا الحدث التاريخي أكثر من 150 قائدًا من قادة البنوك من جميع أنحاء المنطقة لمواجهة تحديات تحويل المشهد المصرفي في أفريقيا.

نبذة عن شركة PureSoftware

شركة PureSoftware هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية تقود التحول لأفضل المؤسسات في العالم في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والرعاية الصحية والألعاب والترفيه. منصة Arttha التابعة لشركة PureSoftware، هي منصة تكنولوجيا مالية موثوقة عالميًا. تساعد هذه المنصة الشركات على استخدام حلول رقمية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية عبر وكلاء (دون فروع بنكية)، وقروض عبر قنوات رقمية، وخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا، وخدمات معالجة المدفوعات الخاصّة بالشركات التجارية وإدارة المتاجر.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.puresoftware.com ; www.arttha.com

للتواصل الإعلامي:

Amitabh Chaudhary

[email protected]

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