PureSoftware تفوز بجائزة "أفضل منصة مصرفية كخدمة للعام" في الدورة الرابعة عشر لقمة Africa Bank 4.0

اشتهرت الشركة بمنصة آرثا (Arttha)، وهي المنصة المصرفية الرقمية الرائدة، التي أحدثت ثورة في المشهد المالي الرقمي في أفريقيا

نيروبي ، كينيا ونويدا ، الهند ، 10 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تفخر بيور سوفتوير (PureSoftware) بالإعلان عن أنها قد تم تكريمها بجائزة "أفضل منصة مصرفية كخدمة للعام" في الدورة الرابعة عشر لقمة أفريقيا للبنوك 4.0 (Africa Bank 4.0) لعام 2024 المرموقة التي نظمتها شركة بي بي آي (BII). تمثل الجائزة تقديرًا لمساهمة بيور سوفتوير البارزة في الصناعة المالية من خلال منصتها المصرفية الرقمية "آرثا" فائقة التطور.

PureSoftware wins the ‘Best Banking-as-a-Service Platform of the Year’ Award at the 14th Africa Bank 4.0 Summit

آرثا (من بيور سوفتوير) هي منصة شاملة للخدمات المصرفية كخدمة مصممة لتمكين الشركات من تجربة تدفقات إيرادات جديدة مع وحدات سحابية أصلية ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية الأساسية ، والمدفوعات الرقمية ، والمحفظة الإلكترونية ، وإدارة دورة حياة القروض الرقمية ، والخدمات المصرفية الوكالة ، والشراء الآن والدفع في وقت لاحق. يسمح النهج المبتكر الذي يعمل بدون أكواد برمجية في منصة آرثا للعملاء المصرفيين العالميين بإنشاء خدمات مصرفية مخصصة لاحتياجات العملاء وأكثر سهولة.

وتعليقًا على الجائزة، أعرب مانيش شارما، الرئيس التنفيذي لشركة بيور سوفتوير، عن سعادته وامتنانه قائلًا: "بينما تستعد المؤسسات المالية لدخول الموجة التالية من الاضطرابات ، تمكننا منصتنا المميزة من توجيه عملائنا من خلال المشهد الرقمي المتغير باستمرار. من خلال الاستفادة من قدرات آرثا السحابية الأصلية ، نقوم بدمج أفضل التكنولوجيا والنظم الإيكولوجية وشبكات الشراكة بشكل سلس لضمان ازدهار عملائنا وسط هذا التطور."

وشارك أيضًا أوديت بهجت نائب الرئيس في شركة بيور سوفتوير أفكاره حول هذا الإنجاز قائلاً: "مع آرثا، وضعنا أنفسنا كقوة دافعة في الثورة المصرفية الأفريقية. مهمتنا واضحة؛ وهي تمكين المزيد من المجتمعات من خلال توسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الإدماج المالي في جميع أنحاء القارة. هذا الاعتراف هو شهادة على التأثير العميق الذي نقوم به تجاه المستقبل المالي لأفريقيا مع العروض المنتشرة عبر الخدمات المصرفية الأساسية والإقراض والمدفوعات وعروض السوق." ولا يزال فريق شركة بيور سوفتوير مكرسًا جهوده وإمكاناته لتقديم حلول رائدة في الصناعة من شأنها تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية وإحداث تحوّل في الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية.

نبذة عن شركة PureSoftware

بيور سوفتوير هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية تقود عملية التحوّل لأفضل المؤسسات في العالم عبر مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات، وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، والألعاب والترفيه. منصة آرثا التابعة لشركة بيور سوفتوير، هي منصة تكنولوجيا مالية موثوقة عالميًا. تساعد هذه المنصة الشركات على استخدام حلول رقمية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية عبر وكلاء/دون فروع بنكية، والإقراض عبر القنوات الرقمية، والمدفوعات، وخدمة الشراء الآن والدفع اللاحق، وإدارة المتاجر.

وتفخر بيور سوفتوير أيضًا بحصولها على شهادة "شركة معتمدة كبيئة عمل رائعة" (Great Place to Work® Certified) في الهند للسنة الثالثة على التوالي.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعwww.puresoftware.com; www.arttha.com

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