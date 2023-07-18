Qapita و HRTech تتحدان لتطوير الشركات في الشرق الأوسط بأحدث الحلول الجديدة لتطبيق خطةإمتلاك الموظفين لأسهم الشركات العاملين بها وحلول إدارة الأسهم

دبي الامارات العربية المتحدة، 18 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Qapita، وهي شركة عصرية رائدة في مجال توفير حلول إدارة حقوق الملكية و وضع خطة تمليك أسهم الشركة للعاملين فيها ، وشركة hrtech ، وهي شركة بارزة في مجال تحليل تكنولوجيا الموارد البشرية، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث ثورة في إدارة حلول إدارة حقوق الملكية وتمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها في سوق الشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين خبرات الشركتين ومواردهام، من المقرر أن تعزّز Qapita و hrtech وجودهما في سوق الشرق الأوسط وتزويد المؤسسات بمجموعة مبتكرة من الأدوات والخدمات للإدارة الفعالة لخطة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها.

تقدم شركة Qapita حلولاً شاملة تمكّن الشركات من جميع الأحجام من تبسيط عمليات إدارة حقوق الملكية ووضع خطة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها ، وتعزيز الشفافية، وتوفير تجربة سلسة للموظفين. حيث تمكّن Qapita الشركات من خلال تبسيط المشهد المعقد لإدارة الأسهم، من التركيز على النمو الاستراتيجي مع ضمان الامتثال والكفاءة.

قامت شركة hrtech، وهي شركة تحليل تكنولوجيا الموارد البشرية ومقرها سنغافورة، بتوسيع وجودها الآن إلى دبي. وتهدف Qapita من خلال الشراكة مع hrtech، إلى توسيع نطاقها الجغرافي وتقديم أحدث الحلول المتطورة لسوق الشرق الأوسط في مجال إدارة خطة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها.

كما تجلب hrtech خبرتها الاستشارية الواسعة وخبرتها في السوق لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنظمات الحديثة. مع التركيز القوي على توفير أدوات مبتكرة لإدارة الموارد البشرية بكفاءة، أصبحت شركة hrtech في وضع راسخ يمكنها من معالجة التحديات الخاصة التي تواجهها منظمات الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بإدارة خطط تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها ومسائل حقوق الملكية. وستستفيد شركة hrtech من خلال هذه الشراكة، من تقنية شركة Qapita لتقديم تكامل سلس لقدرات إدارة الأسهم في سوقها الحالي لحلول الموارد البشرية.

ويقول السيد Ravi Ravulparthi ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Qapita ، "تغمرنا السعادة بالشراكة مع hrtech وتوسيع وجودنا في سوق الشرق الأوسط، وبفضل فهم شركة hrtech العميق لتكنولوجيا الموارد البشرية وديناميكيات السوق المحلية، تعد هذه الشركة الشريك المثالي لنا لمساعدتنا في تقديم حلولنا المبتكرة للمنظمات في هذه المنطقة. ونحن على ثقة من أن شراكتنا ستمكن شركات الشرق الأوسط من التغلّب على تعقيدات خطط تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها وإدارة الأسهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية ".

شركة Qapita ممولة بالتمويل من الفئة 'أ' ويدعمها مستثمرون مؤسسيون بارزون ناجحون وأثرياء، نذكر منهم Cercano Management و East Ventures و Citibank و Mass Mutual Ventures و Endiya Partners. وهي تخدم حاليًا أكثر من 1800 عميل في أكثر من 20 دولة تدير أكثر من 165000 موظف مالك. يشمل عملاؤهم الأثرياء بعض العلامات التجارية الضخمة التي تشق طريقها إلى القمة، بما في ذلك خامس أكبر علامة تجارية للمنتجات التي يمكن ارتداؤها في العالم جنبًا إلى جنب مع العلامة التجارية الهندية - boAt - العلامة رقم 1 لأكسسورات وسماعات الأذن. استفادت شركة Qapita من ميزات منصة إدارة خطة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين فيها لتزويد شركة boAt بنظام شامل لإدارة الأسهم مع تقديم الدعم في الوقت الفعلي.

أعرب Sriram Iyer ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة hrtech ، عن سعادته بالشراكة، قائلاً: "إن ما تملكه Qapita من خبرات في مجال إدارة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين يستكمل وعلى الشكل الأمثل رؤيتنا المتمثلة في توفير أحدث الحلول المتطورة للموارد البشرية للشركات. فمن خلال دمج منصتهم المتقدمة في سوقنا، سنوفر لمنظمات الشرق الأوسط حلاً شاملاً لإدارة خطة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول مبتكرة للموارد البشرية تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في المنطقة".

نبذة عن Qapita

Qapita هي شركة ناشئة في مجال تقديم الخدمات البرمجية ولها مكاتب في الهند وسنغافورة وتمتاز بأنها رائدة في السوق في تقديم حلول إدارة الأسهم للشركات الناشئة والشركات النامية. تتمثل رؤية شركة Qapita في تغيير كيفية إدارة الأسهم وتداولها في أسواق رأس المال الخاصة في هذه المنطقة. تسعى حلول البرمجيات التي توفرها شركة Qapita إلى أتمتة عملية إدارة الأسهم للشركات الناشئة بما في ذلك سير العمل حول CapTables و خطط تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين والعناية الواجبة والتعاملات. يعمل الحل البرمجي من شركة Qapita الخاص بالسوق التجارية على تسهيل السيولة لحاملي خطة تمليك الموظفين لأسهم الشركة العاملين والمساهمين من خلال برامج السيولة المهيكلة والمنظمة والمعاملات الثانوية. تهدف Qapita إلى أتمتة جميع العمليات المتعلقة بمسائل الأسهم في الأسواق الخاصة عبر منصتها الرقمية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع . https://www.qapita.com/ .

نبذة عن hrtech

hrtech هي شركة تحليل تكنولوجيا الموارد البشرية ومقرها سنغافورة، مكرسة لتسهيل التحولات في مكان العمل والقوى العاملة التي تدفع نتائج الأعمال والموارد البشرية القوية للشركات في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط. كانت رؤية hrtech الثابتة هي إنشاء نظام بيئي للموارد البشرية يركز على التكنولوجيا والبيانات، مما يتيح التحولات الناجحة في مكان العمل واستثمار المواهب التي تغذي النمو التنظيمي وتمكين فرق الموارد البشرية لتصبح شركاء أعمال إستراتيجيين. تعمل شركة hrtech لتوجيه فرق الموارد البشرية خلال هذه الرحلة التحويلية، من خلال أربعة قطاعات متميزة: المجال الأكاديمي وتقديم المشورات والخبرات والاستشارات وحلول السوق ورعاية المواهب حسب الطلب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع . https://www.hrtech.sg

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