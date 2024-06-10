Qiangli Jucai تضيء شاشة Nasdaq في تايمز سكوير، عارضة مرتبتها الأولى في المبيعات العالمية في سوق LED

شيامن، الصين، 10 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- وصلت الشركة المصنعة لشاشات العرض LED ذات الشهرة العالمية، Qiangli Jucai، إلى شاشة Nasdaq في تايمز سكوير في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. أرسلت Qiangli Jucai الشعار البارز إلى العالم، » من أجل شاشات LED كبيرة، ابحث عن « Qiangli Jucai، مع تميزها بأنها "رقم 1 في المبيعات العالمية". وبهذه الطريقة، أشادت بالعالم، ونشرت القوة المبتكرة لشاشات LED الصينية، ونقلت رؤية جميلة لـ "إنشاء شركة رائعة على مستوى عالمي".

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وفقًا لتقرير "LED Unit Board Product Shipment Analysis-China" الصادر عن Omdia، وهي مؤسسة أبحاث تكنولوجية ذات شهرة عالمية، في عامي 2022 و2023، احتلت منطقة مبيعات Qiangli Jucai المرتبة الأولى في صناعة شاشات LED العالمية. توفر للعملاء منتجات أفضل بقدرة إنتاجية تقارب 2.46 مليون متر مربع/سنة.

في عام 2024، أطلقت Qiangli Jucai جيلًا جديدًا من سلسلة DW للمنتجات ذات الحجم الصغير القياسية مقاس 27.5 بوصة، والتي تتبنى تصميمًا قياسيًا بحجم 16:9، والذي يمكن أن يحقق عرضًا من نقطة إلى نقطة للصور واستعادة صور 2K و4K و8K تمامًا.

تأسست Qiangli Jucai في عام 2004، وهي مؤسسة عالية التقنية تدمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والخدمات لمنتجات العرض LED. لديها أكثر من 50 منفذ خدمة في جميع أنحاء العالم، وتوفر خدمات مهنية لأكثر من 130 دولة ومنطقة؛ في الوقت نفسه، لديها مختبر معتمد على المستوى الوطني CNAS وتغطية أتمتة بنسبة 98٪. توفر محطات عرض ذكية بصرية للمستخدمين في مجال الخدمات العامة الحكومية والمستخدمين التجاريين والمستخدمين المنزليين في جميع أنحاء العالم.

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