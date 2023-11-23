QPC تعلن عن Tracxion Drive، محول بيانات مُحسن لإدارة القوى العاملة وإشراكها (WFM/WEM) متوفر الآن في Genesys AppFoundry

مولد، ويلز, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة QPC، المزود الرائد لحلول تحسين الاتصال بالعملاء، عن توفر Tracxion Drive، محول بياناتنا لإدارة القوى العاملة (WFM) وإدارة إشراك القوى العاملة (WEM) المتقدم لـ Genesys Cloud CX®، على Genesys AppFoundry™، وهو سوق للحلول التي تقدم مجموعة مختارة من التطبيقات والتكاملات التي ترفع من تجارب العملاء والموظفين.

يعمل Tracxion Drive على تحسين أداء القوى العاملة ومشاركتها من خلال تقديم أفضل البيانات متعددة القنوات. يتيح حلنا اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لتخصيص الموارد بشكل استراتيجي، وتقديم تجارب رائعة للعملاء، وتبسيط إدارة القوى العاملة المعقدة.

Tracxion يجعل من السهل على عملاء Genesys:

تعزيز WFM: يستخدم حل Tracxion Drive المبتكر بيانات الأحداث المتقدمة في الوقت الفعلي لتحويل إدارة القوى العاملة (WFM). وهو يوفر مكاسب في كفاءة استخدام الموارد من خلال تقديم فاصل زمني دقيق لـ WFM وبيانات الالتزام المعززة. تدير منصتنا العمليات الهجينة دون عناء وتتكامل مع أنظمة WFM وتوفر رؤية شاملة على مستوى المؤسسة وتتيح تكامل BPO الآمن المجزأ، مما يؤدي إلى تجارب استثنائية للعملاء.

تعزيز تجربة الموظف (EX) مع إدارة الوكيل الديناميكية: يتجاوز Tracxion Drive إدارة إشراك القوى العاملة (WEM) التقليدية من خلال الاستفادة من البيانات الغنية لتوفير مقاييس فريدة، مثل المقاييس التي تركز على العملاء والوكلاء والتي توضح كيفية تأثير الوكلاء على جهود العملاء وصافي نقاط الترويج (NPS)

تحويل ذكاء الأعمال (BI) المؤسسي وتحليلات رحلة العملاء وتنسيقها: يوفر Tracxion Drive بيانات تفاعل دقيقة وشاملة كأساس لاستراتيجية بيانات مؤسستك، مما يحدث ثورة في BI من خلال الكشف عن الأنشطة الخفية غير المُنتجة. وهو يربط القنوات الرقمية ومراكز الاتصال في الوقت الفعلي، مما يعزز تجربة الوكيل والعميل ويتيح اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

تبسيط الهجرة السحابية وإزالة المخاطر منها: باستخدام Tracxion Drive كبديل لمحولك الحالي WFM على منصات Genesys، لا يمكنّك فقط الاستفادة من جميع فوائد البيانات الأفضل ولكن أيضًا الاستفادة من التكامل السلس في Genesys Cloud CX لتبسيط الترحيل السحابي وإزالة المخاطر. سيساعد ذلك في تقليل مخاطر المشروع وتكاليفه من خلال الحفاظ على السلامة التشغيلية لجميع البيانات الخاصة بـ WFM وإعداد التقارير والرؤى أثناء عملية الترحيل وما بعدها.

يقول Phil Smith، الرئيس التنفيذي لـ QPC: "يسعدنا أن نقدم قدرات Tracxion Drive الفريدة للنظام البيئي لشركاء Genesys". "من خلال تكاملنا في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات الآن الاستفادة من أفضل البيانات متعددة القنوات لتحقيق مكاسب إضافية في كفاءة الموارد من خلال تحسين أداء WFM/WEM ."

أصبح تطبيق Tracxion Drive من QPC، متوافقًا الآن مع Genesys Cloud CX، وهو حل شامل وقابل للتركيب يساعد المؤسسات على تقديم تجارب سلسة ومتصلة للعملاء والموظفين. وباعتبارها منصة تنسيق حديثة لواجهة برمجة التطبيقات، فإن Genesys Cloud CX تمكّن المؤسسات من تنسيق كل تفاعل ونقطة اتصال من خلال مجموعة كاملة من خيارات القنوات المتعددة وتجربة الموظفين المدمجة والذكاء الاصطناعي الجاهز وتحسين الرحلة بأكملها.

لمعرفة المزيد حول الميزات والفوائد المحددة لـ Tracxion Drive، تفضل بزيارة قائمتنا AppFoundry. https://appfoundry.genesys.com/filter/genesyscloud/listing/83fa202f-c705-4892-a5b5-7cdde9ab7586

نبذة عن QPC:

هي شركة رائدة في مجال حلول مراكز الاتصال وتجارب العملاء لأكثر من 30 عامًا. تساعد خبرتنا مراكز الاتصال في جميع أنحاء العالم على التغلب على التحديات وتحويل العمليات وتحقيق رضا أكبر للعملاء ودفع نمو الأعمال. شريك استراتيجي موثوق به لرفع مستوى تفاعلات العملاء وتجاوز الأهداف التشغيلية