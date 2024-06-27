Quadrant Technologies تعتلي منصة جوائز شركاء Microsoft Azure لعام 2024

تكريم شركة Quadrant لتميزها في تقديم حلول مبتكرة وفعالة تستفيد من تقنيات Microsoft Azure

ريدموند، واشنطن, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة كوادرانت تكنولوجيز (Quadrant Technologies) عن اختيارها في النهائيات لجوائز شركاء مايكروسوفت آزور (Microsoft Azure) لعام 2024. وتم تكريم شركة كوادرانت وسط نخبة عالمية من كبار شركاء مايكروسوفت لإظهار تميزها في الابتكار وتنفيذ حلول العملاء استنادًا إلى تقنيات مايكروسوفت.

قال فامشي ردي ، الرئيس التنفيذي لشركة كوادرانت تكنولوجي: "يشرفنا بشدة إعلان شركتنا كواحدة من أفضل شركتين ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز شركاء مايكروسوفت آزور لعام 2024". "هذا الاعتراف هو دليل على تفاني فريقنا في تطوير حلول مبتكرة وتقديم خدمة استثنائية للعملاء معتمدة على مايكروسوفت آزور. إن الاعتراف ضمن هذا النطاق القوي من الشركاء العالميين يحفزنا على الاستمرار في تجاوز حدود النجاح وتمكين الشركات بقوة التقنيات مفتوحة المصدر على آزور. مع توسيع آفاقنا ، نحن فخورون أيضًا بأن نكون واحدًا من 30 شريكًا عالميًا لمايكروسوفت ، مما يعزز التزامنا بالتميز والابتكار."

تقدَّم جوائز شركاء مايكروسوفت للعام للشركاء الذين طوروا وقدموا تطبيقات، وخدمات، وأجهزة، وابتكارات متميزة للذكاء الاصطناعي تعتمد على سحابة مايكروسوفت (Microsoft Cloud) خلال العام الماضي. وتم تصنيف الجوائز ضمن عدة فئات، ووقع الاختيار على الشركات المكرمة من بين 4700 شركة مرشحة من أكثر من 100 دولة. تم الاعتراف بكوادرانت تكنولوجيز كشركة تقدم حلولاً وخدمات متميزة على منصة "مايكروسوفت أو إس إس للتطبيقات مفتوحة المصدر" (Microsoft OSS) على آزور.

قالت نيكول ديزين ، مسؤول الشراكة الرئيسي ونائب الرئيس في شركة مايكروسوفت: "تهانينا للفائزين والواصلين للقائمة النهائية في قائمة جوائز شركاء مايكروسوفت آزور لعام 2024" . "لقد كان الزخم الناتج عن وجود العديد من إعلانات الذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين في هذا العام هو الوقود الدافع لشركائنا في الابتكار، مما مكّنهم من تقديم خدمات وحلول رائدة للعملاء. أنا سعيدة بالقدرة والإبداع المتجسدين في نظامنا البيئي للشركاء، وقدرة الفائزين هذا العام على إظهار أفضل استفادة ممكنة من الذكاء الاصطناعي وسحابة مايكروسوفت بشكل رائع."

لاكتساب أهلية الحصول على هذه الجائزة ، يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة معطيات معتمدة تشمل مقاييس عائدات الاستثمار، وشهادات العملاء، ومصادقات أطراف أخرى. على الرغم من أن التفاصيل المحددة لكل طلب مقدَّم تقديم سرية ، عرضت كوادرانت حلولها للانتقال، بما يُظهر فعاليتها في مساعدة العملاء على الانتقال إلى آزور بسلاسة من خلال المعايير التالية:

• تخفيض التكاليف: تحقيق تخفيض بنسبة 40٪ في تكاليف الانتقال، مع تحسينات سنوية متوقعة بنسبة 30٪ على مدى 3 إلى 4 سنوات. خفَّف الانتقال إلى نظام آزور من نفقات ترخيص العملاء ، مما ساهم في توفير تكاليف كبيرة.

• تحسين الأداء: في المتوسط ، تحسنت سرعات المعاملات من 20 إلى 5 ثوان ، مما يعزز كفاءة النظام العامة وتجربة المستخدم.

• تخفيض الديون التقنية: تمت معالجة الديون التقنية ، مما أدى إلى تنفيذ بناء أسرع بنسبة 20٪ وتحسين استقرار النظام.

• صفر تعطيل للأعمال: تم تنفيذ نقطة الانتقال المرحلي أثناء عملية الانتقال العامة بسلاسة ، دون أي تعطيل للأعمال.

تتوفر تفاصيل إضافية عن جوائز عام 2024 على مدونة "شبكة شركاء مايكروسوفت" (Microsoft Partner): https://aka.ms/POTYA2024_announcement . يمكن قراءة البيان الصحفي الكامل الصادر عن كوادرانت تكنولوجيز من هنا: https://www.quadranttechnologies.com/partner-of-the-year-2024 .

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Swathi Kulkarni

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