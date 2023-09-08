Quhuo International تستضيف حفل شحن مركبات الطاقة الجديدة، وإرسال ما يقرب من 3000 وحدة

بكين, 8 سبتمبر 2023 Quhuo International -- /PRNewswire/ أقامت حفل توزيع مركبات الطاقة الجديدة (NEV) في ليانيونقانغ، جيانغسو، حيث تم شحن بنجاح 300 وحدة من Toyota BZ4X، و 1720 وحدة من Volkswagen EBORA، إلى جانب ما يقرب من 3000 وحدة من مركبات الطاقة الجديدة من مختلف العلامات التجارية الأخرى. تمثل شحنة السيارات هذه التأسيس الأولي والتشغيل السلس لنظام تداول مركبات الطاقة الجديد لشركة Quhuo International ("نظام تداول NEV" أو "نظام التداول").

نظام تداول سيارات الطاقة الجديدة من Quhuo International مكرس لتقديم خدمات تداول السيارات المتميزة للشركاء المحليين والدوليين. يمتلك نظام التداول بالفعل إمدادات محلية عالية الجودة من مركبات الطاقة الجديدة (NEVs)، سواء الجديدة أو المستخدمة. تخضع جميع هذه المركبات لإعدادات وترقيات شاملة من قبل متخصصي السيارات لضمان وصول جودتها وأدائها إلى الظروف المثلى.

يتم نقل NEVs إلى شبكات توزيع الوكلاء من خلال نظام اللوجستيات المعمول به في Quhuo International. علاوة على ذلك، في الأسواق الخارجية، ستواصل Quhuo International مساعدة التجار في اكتشاف وتوسيع تطبيق المركبات للاستخدام العائلي والتنقل، وبالتالي تعظيم قيمة هذه المركبات وتعزيز التبني العالمي للـ NEVs.

تم الحصول على 1720 وحدة من Volkswagen EBORA، والتي تم شحنها هذه المرة، من خلال التعاون الوثيق والمزادات المشتركة بين Quhuo International والشركاء الاستراتيجيين المحليين. ضمن نظام التداول، خضعت الـ NEVs هذه لعملية شاملة من شراء المركبات والإعداد الفني والترقيات، وامتثلت للوائح في بلد المقصد. سيوفر الشحن السلس لهذه المجموعة من المركبات فرصًا جديدة للأعمال والنمو للتجار في الخارج. كما ستقدم Quhuo International دعمًا تشغيليًا شاملًا لهم في الخارج.

نموذج التوسع الخارجي لـ Quhuo International يتجنب بشكل فعال الآثار السلبية للمنافسة غير المنضبطة في السوق. من خلال نظام التوزيع الخاص بـ Quhuo International، يمكن للمستوردين والموزعين تحقيق أرباح مستقرة ضمن إطار منظم. تدمج Quhuo International النظام البيئي للـ NEV في الخارج، بدعم من قوة الشركاء الاستراتيجيين المحليين، بهدف مشاركة فوائد NEVs في الصين مع الشركاء المحليين والدوليين. منذ إطلاق نظام التداول، قد زاد حجم التداول بشكل مستمر، وتوضح هذه الشحنة استقرار واستدامة نظام التداول.

أشار السيد Liang Bo، رئيس Quhuo International، إلى أن Quhuo International ستواصل التمسك بالقيم الأساسية المتمثلة في "النزاهة والتعاون والابتكار والفوز" وتتفوق باستمرار على نفسها. في المستقبل، وبناءً على أساس شبكة الموزعين التي تغطي 58 دولة، ستطلق Quhuo International منصة التداول 2.0، مكرسة الجهود لتعزيز التنمية الصحية لمنصة تداول NEV.

وقالت Leslie Yu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Quhuo: "في عصر التحول العالمي في مجال الطاقة والركوب على موجة التنمية المستدامة، تشهد صناعة NEV نموًا قويًا. سنستكشف بنشاط الأسواق الدولية، مسترشدين باتجاه NEVs في الصين نحو العالمية، وسنحقق الابتكار والاختراقات في نظام التداول في Quhuo International".

نبذة عن Quhuo Limited

Quhuo Limited (NASDAQ: QH) ("Quhuo" أو "الشركة") هي منصة رائدة لاقتصاد الوظائف المؤقتة تركز على خدمات الحياة المحلية في الصين. بالاستفادة من Quhuo+، البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بها، تلتزم Quhuo بتمكين وربط العمال ومقدمي خدمات الحياة المحليين وتوفير حلول تشغيل شاملة لسوق خدمات الحياة. توفر الشركة حاليًا العديد من الحلول التشغيلية المخصصة للصناعة، بما في ذلك في المقام الأول حلول التسليم حسب الطلب، وحلول خدمات التنقل، وحلول التدبير المنزلي والإقامة، وغيرها من الخدمات، التي تلبي الاحتياجات المعيشية لمئات الملايين من الأسر في المجتمعات.

من خلال رؤية تعزيز التوظيف واستقرار الدخل وتمكين ريادة الأعمال، تستكشف Quhuo سيناريوهات متعددة لتعزيز توظيف العمال، ويوفر، من بين أمور أخرى، السلامة والأمن والتدريب المهني لحماية العمال، ويساعد العمال على تخطيط مسارات تطورهم الوظيفي لتحقيق قيمتهم الذاتية.

بيانات الملاذ الآمن

يحتوي هذا بيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية أو الحالية المدرجة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بتطوير أعمال Quhuo والتوقعات المالية والمعتقدات والتوقعات. تتضمن البيانات التطلعية عبارات تحتوي على كلمات مثل "نتوقع" و "نترقب" و "نعتقد" و "مشروع" و "سوف" وتعبيرات مماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات Quhuo الحالية وتنطوي على مخاطر وشكوك. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية لـ Quhuo وتوقيت الأحداث بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات التطلعية نتيجة لهذه المخاطر والشكوك، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بقدرات Quhuo على (1) إدارة نموها وتوسيع عملياتها، (2) معالجة أي أو كل المخاطر والتحديات في المستقبل في ضوء تاريخها التشغيلي المحدود ومحافظ الأعمال المتطورة، (3) البقاء في موقعها التنافسي في سوق توصيل الطعام عند الطلب أو زيادة تنويع عروض الحلول ومحفظة العملاء، (4) الحفاظ على العلاقات مع العملاء الرئيسيين وإيجاد عملاء بديلين بشروط مرغوبة تجاريًا أو في الوقت المناسب أو على الإطلاق، (5) الحفاظ على العلاقات مع عملاء الصناعة الحاليين أو جذب عملاء جدد، (6) جذب العمال والاحتفاظ بهم وإدارتهم على منصتها، و (7) الحفاظ على حصصها في السوق فيما يتعلق بالمنافسين في الأسواق الحالية ونجاحها في التوسع في أسواق جديدة، وكذلك طول وشدة تفشي COVID-19 الأخير و التأثير على أعمال وصناعة Quhuo. يتم تضمين المخاطر والشكوك الأخرى تحت عنوان "عوامل الخطر" وفي أماكن أخرى في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 10 يوليو 2020 وأحدث تقرير سنوي للشركة في النموذج 20-F. يتم تحذيرك من الاعتماد غير المبرر على هذه البيانات التطلعية، والتي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. جميع البيانات التطلعية مؤهلة بالكامل بموجب هذا البيان التحذيري، ولا تتعهد Quhuo بمراجعة أو تحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

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