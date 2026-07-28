Quidax، أول منصة لتداول الأصول الرقمية مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، توسّع بنيتها التحتية للعملات المستقرة لتشمل أكثر من 21 دولة

يتيح التوسع للشركات وشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من منظومة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية لتحويل القيمة في أنحاء أفريقيا وخارجها

لاغوس، نيجيريا, 28 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Quidax اليوم، وهي أول منصة لتداول الأصول الرقمية تحصل على ترخيص مبدئي من هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC)، عن توسيع بنيتها التحتية للعملات المستقرة لتشمل أكثر من 21 دولة و14 عملة، بما يتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات العالمية تحويل القيمة بسلاسة في أنحاء أفريقيا والأسواق الدولية الرئيسية.

تخسر أفريقيا سنويًا ما يُقدّر بنحو 5 مليارات دولار بسبب رسوم المدفوعات عبر الحدود وأوجه القصور التي تعتريها. عندما ترسل شركة في أكرا بغانا دفعةً إلى شريك لها في ديربان بجنوب أفريقيا عبر القنوات التقليدية، تُمرَّر الدفعة عبر بنك مراسل في أوروبا، في مسار قد يستغرق ما يصل إلى 7 أيام ويكلّف ما يصل إلى 13% من قيمة المعاملة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 6%.

تعالج Quidax هذه المشكلة مباشرة. وتُنجز بنيتها التحتية المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية تسوية المدفوعات عبر الحدود في أقل من 48 ساعة، من دون إشراك بنك مراسل، وبتكلفة تقل عن المتوسط العالمي وتتماشى مع نسبة 5% المستهدفة لدى مجموعة العشرين وفي أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

قال Buchi Okoro، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Quidax: «تضم أفريقيا الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، ومع ذلك يدفع الأفراد والشركات ‹رسم الحدود الأفريقية› كلما حوّلوا الأموال عبر القارة. أُنشئت بنيتنا التحتية للعملات المستقرة، التي تضع الامتثال في صدارة أولوياتها، لإلغاء ذلك الرسم وتقريبنا من عالم بلا حدود مالية».

Quidax، أول منصة في نيجيريا لتداول الأصول الرقمية مرخّصة من الهيئة، هي إحدى منصات التداول القليلة العاملة في أفريقيا في ظل الخضوع المباشر للوائح الأوراق المالية، وتعمل بنشاط على توسيع نطاق تراخيصها في الأسواق الاستراتيجية.

تدعم البنية التحتية أسواقًا رئيسية في أفريقيا، منها نيجيريا وغانا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكاميرون وكوت ديفوار، وتمتد تغطيتها خارج القارة لتشمل كندا والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية. تدعم شبكات الدفع USDT وXAUT وUSAT وغيرها من العملات المستقرة الرائدة، كما تدعم 14 عملة محلية ودولية، منها النيرة النيجيرية والسيدي الغاني وفرنك CFA لوسط أفريقيا وفرنك CFA لغرب أفريقيا والدولار الأمريكي.

تخدم Quidax أكثر من 5,000 شركة ناشئة ومؤسسة عاملة في مجالات المدفوعات والتحويلات المالية والألعاب والخدمات المصرفية وغيرها، وتضم قائمة شركائها تيثر (Tether)، أكبر جهة إصدار للعملات المستقرة في العالم، وChainalysis، المعيار العالمي للامتثال في مجال البلوكتشين.

نبذة عن Quidax

Quidax منصة أفريقية المنشأ لتداول الأصول الرقمية، تخدم الأفراد والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات. وتجعل منظومتها الموحّدة إرسال القيمة داخل أفريقيا وخارجها سهلًا بقدر سهولة إرسال رسالة نصية، إذ تعتمد على منصة تداول قائمة على دفتر الأوامر، ومكتب للتداول خارج البورصة (OTC)، وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) للعملات المستقرة والأصول الرقمية قابلة للتقديم بعلامة العميل التجارية. كما تدعم هذه المنظومة 14+ عملة في 21+ دولة. يُرجى زيارة .www.quidax.io

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