Radian Aerospace تكشف عن أول نموذج أولي لمركبة طيران تجريبية، وتستأنف الجولة الأولية من اختبارات التاكسي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وسياتل, 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- Radian Aerospace أعلنت اليوم شركة (Radian)، المطوِّرة لأول طائرة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل والإقلاع والهبوط الأفقي، ذات المرحلة الواحدة إلى المدار (SSTO)، عن الانتهاء بنجاح من الجولة الأولى من اختبارات التاكسي الأرضي باستخدام مركبة الطيران النموذجية الخاصة بها، PFV01. وتمثل هذه الاختبارات خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج اختبار النموذج الأولي للشركة مع تقدمها نحو تطوير الطائرة الفضائية Radian One.

صُمّمت الاختبارات الأرضية، التي أُجريت في أبوظبي، لتقييم خصائص الإقلاع والهبوط منخفضة السرعة للمركبة، بما في ذلك التحكم والاستقرار. ونفَّذ النموذج الأولي PFV01، وهو نموذج أولي له نفس الخصائص للملف الهوائي الديناميكي مثل تكرار تصميم AV09 من Radian، سلسلة من المناورات والقفزات القصيرة، وجمع بيانات حيوية من أنظمة القياس عن بعد المتكاملة.

"تمثل هذه الاختبارات الناجحة خطوة مبكرة، ولكنها مهمة في رحلتنا الأوسع نطاقًا لطرح Radian One في السوق"، هذا ما كشف عنه Richard Humphrey، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Radian. "وعلى الرغم من أننا نعلم أن هناك الكثير من العمل في المستقبل، إلا أن كل خطوة في برنامجنا الاختباري القوي تقربنا من تحويل الوصول إلى الفضاء من خلال نقل سريع وقابل لإعادة الاستخدام وفعال من حيث التكلفة إلى المدار الأرضي المنخفض. ويؤكد هذا الإنجاز على تفاني فريقنا والإمكانات التي تتمتع بها تقنيتنا، مع استمرارنا في التقدم خلال المراحل التالية من التطوير".

وخلال هذه الاختبارات، ركز فريق الهندسة في Radian على ضبط أنظمة التحكم في الطيران وتقييم مدى توافق البيانات الحقيقية مع التوقعات التحليلية. وتم تجهيز النموذج الأولي بمختلف أنظمة القياس عن بُعد لمراقبة المعلمات الرئيسية، بما في ذلك مقاييس الاستقرار والتحكم.

"لقد حققنا تقدمًا فنيًّا كبيرًا مع PFV01،" وفقًا للسيد Livingston Holder، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Radian. "إن التحقق من صحة تحليلنا الديناميكي الهوائي يسمح لنا بتحديد شكل المركبة بصورة أفضل من خلال إزالة العناصر الحرجة من تصميم الطائرة الفضائية بشكل منهجي، كما توفر القدرة على جمع وتحليل البيانات الواقعية من اختباراتنا الأرضية الأولية وضع رؤى رئيسية حول الأداء الهوائي للمركبة واستقرارها والتي ستقود تصميم النماذج الأولية المستقبلية وRadian One".

ومن بين الإنجازات التي تحققت حتى الآن، نجاح شركة Radian في تصنيع مركبة PFV01 وتطوير الأدوات اللازمة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي باستخدام أجهزة استشعار الطيران المتكاملة. واستشرافًا للمستقبل، تخطط Radian لإجراء السلسلة التالية من الاختبارات في الأشهر المقبلة التي تنطلق من مهبط طائرات أطول في المنطقة بحيث يتيح الطيران المستمر بسرعات أعلى. وستعمل هذه الاختبارات على توسيع نطاق التحليق وتوفير بيانات إضافية لعملية التصميم المرنة والمتكررة للشركة. وستكون مركبة PFV01 بمثابة منصة لتقييم تحديات التصميم ذات المخاطر العالية لـ Radian One، لاتخاذ القرارات التصميمية بناءً على الأداء الفعلي.

وبينما تواصل Radian حملة مركبة الطيران النموذجية، ستقوم مركبات الاختبار المستقبلية بمعالجة التحديات الرئيسية مثل الديناميكا الهوائية لفصل الزلاجات، وتكامل محرك الصاروخ، وتحسين سطح التحكم.

حول Radian Aerospace

تعمل شركة Radian Aerospace (Radian) على إحداث تغيير جذري في صناعة الطيران من خلال الجيل القادم من المركبات الفضائية وهي أول طائرة فضائية أفقية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل والإقلاع والهبوط الأفقي، ذات المرحلة الواحدة إلى المدار، بحيث تنقل الأشخاص والبضائع الخفيفة إلى مدار الأرض المنخفض (LEO) ووجهات أرضية متعددة كتلك الرحلات التي تقوم بها الطائرات. وستوفر Radian وسيلة نقل للأشخاص منتظمة، وموثوقة، وبأسعار معقولة في صناعة الطيران الفضائي، وهو ما يشجع على ابتكار صناعات جديدة. لمزيد من المعلومات حول Radian، يُرجى زيارة Aerospace radianaerospace.com.

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