Ramco Payce أصبحت الآن معتمدة مع Workday Global Payroll Connect

يوفر التكامل المعتمد قائمة رواتب متعددة البلدان سلسة ودقيقة وقابلة للتطوير للشركات العالمية.

تشيناي ، والهند وبرينستون ، نيوجيرسي ، 20 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة "رامكو سيستمز ليمتد" ( Ramco Systems Limited ) أن شركة "رامكو بايس" ( Ramco Payce) قد تم اعتمادها رسميًا كشريك لـ Workday Global Payroll Connect (GPC) .

تثبت الشهادة قدرة "رامكو" على تقديم تكاملات مبنية مسبقًا ومختبرة مسبقًا مع مجموعة حلول Workday لرأس المال البشري ، مما يساعد المنظمات على توحيد الرواتب متعددة البلدان ، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الثقة التشغيلية عبر الأسواق.

ما يعنيه Workday GPC للشركات:

مع Workday GPC ، يمكن للشركات الحفاظ على تجربة متسقة في Workday على المستوى الأول في جميع البلدان. من خلال الاستفادة من Workday GPC ، تقدم "رامكو بايس" تكاملات آلية تتراوح من عمليات التنفيذ في بلد واحد إلى برامج كبيرة متعددة البلدان. وهذا يتيح للعملاء:

إدخال مدخلات الرواتب الخاصة بالبلد مباشرة في Workday

تتبع تقدم الرواتب والاستعداد عبر بلدان متعددة في عرض واحد

الوصول إلى النتائج النهائية والوثائق الرسمية بشكل أصلي في يوم العمل بمجرد الموافقة على الرواتب

بالنسبة للشركات العالمية ، هذا يعني تنفيذات أسرع ، وحوكمة متسقة ، ونموذج وصول موحد من خلال Workday ، وتكلفة إجمالية أقل للتكامل وإدارة التغيير.

وقال "روهيت ماثور"، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية في شركة "رامكوسيستمز": "إن حصولنا على "تكامل اعتماد Workday " يؤكد التزام رامكو بتبسيط الرواتب العالمية على نطاق واسع. من خلال الجمع بين منصة Workday مع محرك رواتب الجيل القادم من "رامكو بايس"، تحصل الشركات على تجربة رواتب موحدة وسلسة. كما أن ذلك يتوافق تمامًا مع رؤيتنا للمنتج - من حيث قابلية التكوين ببرمجة محدودة ، والتطبيقات الأسرع ، وتجربة متطورة للموظفين."

كانت "رامكو بايس"، الموثوق بها من قبل أكثر من 500 عميل في جميع أنحاء العالم ، والمدعومة بالابتكارات التكنولوجية المستمرة ، في طليعة عملية إحداث نقلة نوعية في الرواتب العالمية. مع تغطية الدفع العالمية في أكثر من 150 دولة ، يوفر الحل تكاملاً سلسًا مع مقدمي خدمات إدارة رأس المال البشري الرائدين الذين يقدمون حلاً رقميًا شاملاً للدفع الرقمي يمكن نشره على السحابة أو الاستفادة منه كخدمة مُدارة. مع الميزات الجديدة حول تقارير الخدمة الذاتية ، ومساحة عمل الرواتب القابلة للتنفيذ ، والرواتب بدون خادم ، ومجموعة أدوات التنفيذ السريع ، تهدف "رامكو بايس" إلى تقديم تنفيذات أسرع وأكثر سلاسة. من خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، تواصل "رامكو" تقديم تجربة الرواتب بدون لمس.

نبذة عن شركة Ramco Systems

تعد "رامكو سيستمز" مزودًا عالميًا لمنتجات / منصات برمجيات المؤسسات التي تُحدث ثورة في السوق مع برامجها المؤسسية السحابية والمحمولة متعددة المستأجرين، مما أدى بنجاح إلى الابتكار لأكثر من 25 عامًا. على مر السنين ، حافظت "رامكو" على سجل حافل في خدمة أكثر من 800 عميل على مستوى العالم مع أكثر من مليوني مستخدم وتقديم قيمة تجارية ملموسة في الرواتب العالمية، والطيران، والفضاء والدفاع، و تخطيط موارد الشركات. المميِّز الرئيسي لشركة "رامكو" هو نهج تطوير المنتجات المبتكر من خلال منصة ثورية لتجميع تطبيقات المؤسسات وتسليمها. على جبهة الابتكار ، تستفيد "رامكو" من التقنيات المتطورة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي و أتمتة العمليات الروبوتية و سلسلة الكتل (البلوكتشين)، من بين أمور أخرى ، لمساعدة المنظمات على تبنّي التحول الرقمي.

