Redington Limited وAutomationEdge تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع اعتماد أتمتة المؤسسات والذكاء الاصطناعي الوكيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ريدينغتون، وهي شركة رائدة في تجميع التكنولوجيا ومحفزة للابتكار، وAutomationEdge، المنصة الرائدة لأتمتة العمليات بالذكاء الاصطناعي الوكيل للمؤسسات العالمية، عن شراكة استراتيجية لتسريع اعتماد أتمتة المؤسسات والذكاء الاصطناعي الوكيل. يجمع هذا التعاون بين منظومة ريدينغتون الواسعة للتوزيع وشبكة شركائها، وبين منصة AutomationEdge لأتمتة العمليات بالذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسات، بما يمكّن المؤسسات من تحقيق تحول رقمي أسرع وقابل للتوسع وقائم على النتائج.

AutomationEdge and Redington announce strategic partnership.

وفي إطار الشراكة، أصبحت محفظة AutomationEdge من وكلاء الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة متاحة الآن عبر Redington AI Exchange Marketplace، ما يتيح للشركاء والعملاء اكتشاف حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات وتقييمها ونشرها بسهولة. ويقلل هذا التوافر بشكل ملموس الوقت اللازم لاعتماد الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتيح للمؤسسات الاستفادة من حالات استخدام مثبتة قادرة على تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

وتركز الشراكة على تقديم عروض أتمتة تستند إلى الحلول وتبسط الاعتماد للمؤسسات وشركاء القنوات. ومن خلال الجمع بين انتشار ريدينغتون في السوق وقدرات AutomationEdge للأتمتة بمعدل 10x، تسعى الشركتان إلى مساعدة الشركات على الانتقال من مبادرات الأتمتة المتفرقة إلى تنسيق شامل على مستوى المؤسسة، بما يعزز الكفاءة والمرونة والتميز التشغيلي.

ومن خلال هذا التعاون، ستروّج الشركتان معًا لحلول الأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي المصممة مسبقًا عبر وظائف الأعمال الرئيسية، بما في ذلك العمليات المصرفية وعمليات التأمين وعمليات تقنية المعلومات / الموارد البشرية وخدمة العملاء والوظائف المالية. وتشمل هذه الحلول سير عمل جاهزة للنشر، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وبيئات عرض، وأطر تنفيذ صُممت لتسريع النشر وتقليل التعقيد.

وستشمل الشراكة أيضًا مبادرات مشتركة للوصول إلى السوق، مثل برامج تمكين الشركاء، وورش عمل تحمل العلامتين التجاريتين، واستعراضات للحلول، وأنشطة إثبات المفهوم (PoC). وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد شركاء ريدينغتون بالمعرفة والأدوات والدعم اللازمين لتمكينهم من طرح حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيعها وتنفيذها بنجاح لدى عملاء المؤسسات والسوق المتوسطة.

وقال Sayantan Dev، الرئيس العالمي لمجموعة حلول البرمجيات في ريدينغتون: « ستتحدد المرحلة التالية من اعتماد الذكاء الاصطناعي بمدى القدرة على التنفيذ. ومن خلال Redington AI Exchange Marketplace، نجمع بين التقنيات والمنظومة اللازمة لمساعدة الشركاء على تحقيق نتائج أعمال حقيقية على نطاق واسع. تعزّز قدرات AutomationEdge في الذكاء الاصطناعي الوكيل والأتمتة قدرتنا على تمكين العملاء من تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي بوتيرة أعلى وبحوكمة وثقة أكبر.»

وقال Prasad Likhite، كبير مسؤولي المبيعات في :AutomationEdge « يسرنا تعزيز شراكتنا مع ريدينغتون وتسريع اعتماد حلول الجيل التالي من أتمتة المؤسسات والذكاء الاصطناعي الوكيل في السوق. ويمثل إتاحة وكلاء الذكاء الاصطناعي من AutomationEdge عبر Redington AI Exchange Marketplace محطة مهمة في توسيع نطاق الاستفادة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي، إذ تمكّن المؤسسات من توسيع نطاق مبادرات الأتمتة الذكية بسرعة ومرونة، وبأثر أعمال قابل للقياس. وفي الوقت نفسه، يتيح ذلك فرصًا كبيرة للشركاء لدفع الابتكار وفتح مصادر جديدة للإيرادات وتقديم قيمة أكبر لعملائهم.»

ويؤكد التعاون أيضًا على الدعم المحلي وخبرة التنفيذ وخدمات دعم نجاح العملاء، بما يضمن قدرة المؤسسات على نشر مبادرات الأتمتة وإدارتها وتوسيع نطاقها بسلاسة. ومن خلال الاستفادة من منظومة شركاء ريدينغتون القوية وخبرة AutomationEdge العميقة في الأتمتة والذكاء الاصطناعي الوكيل، تتمتع الشراكة بمقومات تؤهلها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات الحديثة.

ومع تزايد إعطاء المؤسسات الأولوية للإنتاجية والكفاءة التشغيلية والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي، تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو جعل أتمتة المؤسسات والذكاء الاصطناعي الوكيل أكثر سهولة وقابلية للتوسع وتأثيرًا في مختلف القطاعات.

نبذة عن Redington

Redington Limited (BSE: 532805) (NSE: REDINGTON) ، وهي شركة رائدة في تقديم حلول التكنولوجيا، تمكّن الشركات في مسارات تحولها الرقمي. وبالاستناد إلى سردية علامتها التجارية«Unlock Next» ، تتجاوز ريدينغتون دور التوزيع لتذليل العوائق وتسريع الاعتماد الرقمي وإتاحة الوصول والنمو والثقة والكفاءة والأثر، بما يساعد الشركات والمجتمعات والشعوب على تبني آفاق التكنولوجيا المقبلة.

نبذة عن AutomationEdge

AutomationEdge منصة رائدة لأتمتة العمليات بالذكاء الاصطناعي الوكيل للمؤسسات العالمية. تُمكّن منصتها المؤسسات من أتمتة عمليات الأعمال المعقدة، ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

للتواصل الإعلامي:

Rahul Wandile

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