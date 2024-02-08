Redington Ltd تحقق نتائج قياسي في الربع الثالث من العام المالي 2024: تحقيق إيرادات هي الأعلى على الإطلاق ونمو متتابع في صافي الأرباح

حققت إيرادات بقيمة 23,550 كرور روبية للربع الثالث من العام المالي 2024؛

أعلى إيراد يتم تحقيقه في أي ربع سنوي في الماضي؛

نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 6%؛ وفي الأرباح قبل الاقتطاعات EBITDA بنسبة 1%؛ وفي PAT بنسبة 12%

تشيناي، الهند, 8 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Redington Ltd (رمزها في بورصة نيويورك: REDINGTON) (رمزها في بورصة BSE هو: 532805)، اليوم عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2023 (الربع الثالث من السنة المالية 2024) محققةً أداءً قويًا مقارنةً بالصناعة في جميع قطاعات عملها.

بإجمالي إيرادات عالمية بقيمة 23,550 كرور روبية للربع الثالث، حققت الشركة أعلى إيرادات على الإطلاق لأي ربع، مع نمو قوي بنسبة 8% على أساس سنوي، مع نسبة PAT عند 1.45%.

بدعم من تنفيذ قوي بالنسبة إلى مختلف الأعمال والأسواق، تواصل Redington في الاستحواذ على حصة سوقية أكبر وتأمين فرص جديدة في الأسواق التي تنافس فيها. أكدت الشركة أن هذا الأداء القياسي هو نتيجة للاستثمارات المستمرة في تحسين قدراتها التكنولوجية، وبناء علاقات أعمق كعلامة تجارية ومع الشركاء، وعروض وابتكارات شاملة في نماذج الدخول إلى السوق والعمل.

"نمونا في السنة المالية 2024، جاء نتيجة إعادة إبتكار أنفسنا من العديد من الأبعاد. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في مصادر إيرادات جديدة واستراتيجيات للدخول إلى الأسواق، وتحسين قدراتنا الرقمية، وبناء المنصات وإنشاء العمليات لتحقيق وقت أسرع للوصول إلى الأسواق وتوفير الخيار للعملاء للتفاعل معنا بالطرق التي يفضلونها. بينما كان توزيع التكنولوجيا هو قيمتنا التنافسية الأساسية، نركز على بناء الكفاءات والإمكانيات للتمكين وإعادة البيع، خدمات الحوسبة السحابية الضخمة وخدمات البرمجيات، وبعض الخدمات المدارة السحابية بأنظمة خاصة وعامة. في هذا العصر المتسم بالتحول الرقمي والتحولات السوقية المستمرة، نلبي احتياجات عملائنا من خلال تنفيذ مبادرات تقدم قيمة استثنائية. هذا النهج المركز على العميل يساهم في زيادة حصتنا السوقية ويقوي مسار نمونا.

نعترف بالدور الحاسم الذي يلعبه شركائنا في نظامنا البيئي، ونلتزم بتقديم الموارد والدعم لهم لتحقيق النجاح المتبادل.". صرح بذلك السيد V.S. Hariharan، الرئيس التنفيذي لمجموعة Redington Ltd.

سعي Redington لمعالجة الاحتكاك التكنولوجي Technology Friction – الفجوة بين سرعة الابتكار ومعدل تبني التكنولوجيا – هو قوة دافعة مفتاحية، تشكل أعمالها، وعمليات البحث والتطوير لديها واستراتيجية السوق الخاصة بها. مع التركيز العنيف على الرقمنة، تستثمر الشركة في تحسين مهارات شركائها ورفع مستواهم من خلال مركز التميز Centre of Excellence أو (COEs) المخصص وتوفير إمكانية الوصول الأفضل لمنتجات التكنولوجيا والخدمات والحلول للعصر الجديد.

*يمكن الوصول إلى التقرير المالي التفصيلي للربع الثالث من السنة المالية 2024 هنا : https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/8c090e95-d052-4024-bed8-ad374ff0dde7.pdf

الملاذ الآمن

بعض البيانات في هذا الإصدار هي بيانات تطلعية. تنطوي الأعمال على مخاطر وشكوك متنوعة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي عما هو مشار إليه هنا. جميع البيانات التطلعية الموجودة هنا تستند إلى المعلومات المتاحة في الوقت الحالي لإدارة الشركة ولا تتعهد الشركة بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم إصداره من وقت لآخر من قبل الشركة أو نيابة عنها.

حول Redington Ltd:

Redington Limited، مزود متكامل لحلول التكنولوجيا وإحدى شركات Fortune 500، تمكن الأعمال خلال رحلات التحول الرقمي من خلال معالجة احتكاك التكنولوجيا – الفجوة بين الابتكار والتبني. مع التواجد في 38 سوق من خلال 60 مكتب فرعي، وأكثر من 300 من جمعيات العلامات التجارية، و43,000 شريك عبر القنوات المختلفة، تمكّن Redington التوزيع السلس من الطرق إلى الطرف لجميع فئات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكنة من قبل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، ومنتجات نمط الحياة، ومنتجات الطاقة الشمسية، في الهند، سنغافورة، جنوب آسيا، الشرق الأوسط، إفريقيا، وتركيا. من خلال تركيزها المكثف على التكنولوجيا، والابتكارات، والشراكات، Redington هي واحدة من أكثر الموزعين ثقة للمنتجات والخدمات والحلول في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من التفاصيل، برجاء زيارة https://redingtongroup.com/

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1824727/3499090/Redington_Logo.jpg