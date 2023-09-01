Redington تعلن عن نتائج الربع الأول للسنة المالية 2024: أعلى إيرادات للربع الأول على الإطلاق، أعلى أرباح إجمالية للربع الأول على الإطلاق

و 21251 كرور روبية من الإيرادات للربع الأول من السنة المالية 24، بنسبة سنوية 26%

و 1248 كرور روبية إجمالي الربح، بنسبة سنوية 17%

تشيناي

03 سبتمبر 2023/PRNewswire/ --Redington Ltd (NSE: REDINGTON) (BSE: 532805) ، أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 24، والتي انتهت في 30 يونيو 2023. قدمت أداءً قويًا مقابل الصناعة في جميع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية.

كانت الإيرادات العالمية الإجمالية 21251 كرور روبية للربع هي الأعلى على الإطلاق في أي ربع أول مع نمو سنوي بنسبة 26%. وبمعدل 1248 كرور روبية، سجلت أعلى ربح تشغيلي للربع الأول على الإطلاق بنسبة سنوية 17%. ومع ذلك، انخفض PAT بنسبة 21% على أساس سنوي بسبب الزيادة الكبيرة في رسوم الفائدة والتخصيم. كلاهما مدفوع بالوضع المستمر للأسواق المالية العالمية ويجب أن يبدأ في التطبيع في النصف الثاني من العام. حققت الأعمال السحابية - وهي مجال تركيز قوي للمؤسسة - أعلى إيرادات ربع سنوية بقيمة 674 كرور روبية، مع نمو سنوي بنسبة 44%.

أداء Redington القوي في هذا الربع ينتج عن استثماراتها المستمرة في القدرات التكنولوجية، والعلاقات الأعمق مع الشركاء، ونماذج الأعمال المبتكرة. حفزت رحلة التحول الرقمي للشركة على مدى العامين الماضيين تطورها لتصبح موزعًا رقميًا موثوقًا به ومزودًا للحلول التكنولوجية. واصلت منصاتها الرقمية CloudQuarks و Redington Online اكتساب الزخم لأنها عززت بشكل كبير إمكانية الوصول إلى السحابة والخدمات المدارة ومجموعة شاملة من منتجات وحلول تكنولوجيا المؤسسات.

"في حين استمر التباطؤ في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من السنة المالية 24، شهدت Redington ربع نمو قوي للغاية. لقد ضمنت جهودنا وتركيزنا نحو توسيع نطاق الوصول والتغطية والتوسع الجغرافي قدرة الشركات على الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول التكنولوجية من خلال منصات التوزيع الرقمية الخاصة بنا. نواصل تعزيز شبكة شركائنا وتزويدهم بالتدريب والموارد المناسبة لتمكينهم من تلبية متطلبات عملائهم النهائيين بشكل أفضل" هذا ما قاله السيد Rajiv Srivastava، المدير الإداري لشركة Redington Ltd.

لدى Redington التزام قوي وثابت تجاه سد الفجوات الموجودة في العالم من خلال التآزر بين الابتكار والتكنولوجيا والشراكات. مكنت هذه الرؤية الشركة من البقاء في طليعة جميع الاختراقات والابتكارات التكنولوجية - 5G وإنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي التوليدي – ودفع اعتمادها من قبل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحكومي.

*يمكن الحصول على التقرير المالي التفصيلي لربع الأول لللسنة المالية 24 هنا:

https://redingtongroup.com/financial-reports/

الملاذ الآمن

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نبذة عن Redington Ltd:

شركة Redington هي مزود للحلول التكنولوجية المتكاملة وهي شركة مصنفة ضمن Fortune 500، تمكّن الشركات في رحلاتهم في التحول الرقمي من خلال معالجة الاحتكاك التكنولوجي - الفجوة بين الابتكار والتبني. من خلال تواجدها في 38 سوقًا من خلال 60 مكتبًا فرعيًا، وأكثر من 300 شراكات العلامة التجارية، و 43000 من شركاء القنوات، تتيح شركة Redington التوزيع السلس والشامل لجميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات/ITeS و Telecom و Lifestyle والطاقة الشمسية في الهند وسنغافورة وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. من خلال تركيزها على التكنولوجيا والابتكارات والشراكات، تعد شركة Redington واحدة من أكثر الموزعين الموثوق بهم للمنتجات والخدمات والحلول في جميع أنحاء العالم.

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للتواصل الإعلامي:

Ira Bhadoria

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