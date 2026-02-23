RemotePass تطلق SpendCards للقضاء على فوضى سداد المصروفات للفرق العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت RemotePass (ريموت باس)، منصة الموارد البشرية وكشوف الرواتب العالمية التي تحظى بثقة شركات مثل Spotify وTabby وLogitech، اليوم SpendCards، وهي بطاقات أعمال صُمِّمت خصيصًا للفرق الموزَّعة التي تعمل عبر الحدود. وبذلك تصبح RemotePass أول منصة عالمية لكشوف الرواتب تقدّم بطاقات مصروفات مخصّصة للقوى العاملة الدولية.

RemotePass: One platform for HR, Payroll and Spend

تعالج SpendCards تحدّيًا جوهريًا تواجهه فرق الشؤون المالية التي تدير قوى عاملة عن بُعد، يتمثل في انعدام الرؤية بشأن الإنفاق حتى بعد صرف الأموال، ومعالجة مئات طلبات استرداد النفقات يدويًا شهريًا عبر عملات متعددة، فضلًا عن التزامات ضريبية غير متوقعة عبر الحدود تولّد مخاطر على الامتثال.

وقال كمال رقاد (Kamal Reggad)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RemotePass: "تُعالِج فرق الشؤون المالية مئات طلبات استرداد النفقات شهريًا عبر عدة دول وعملات، من دون أي رؤية للإنفاق إلا بعد أن تُصرَف الأموال. وفي الوقت نفسه، يتحمّل العاملون عن بُعد عبء دفع المصاريف من أموالهم الخاصة ويواجهون تعقيدات ضريبية. SpendCards تلغي ذلك بالكامل".

تُصمَّم معظم برامج بطاقات مصروفات الشركات لتناسب الفرق المحلية المركزية. ويُترَك العاملون الموزَّعون خارج هذا الإطار، ويُجبَرون على استخدام أموالهم الشخصية لشراء المعدات والاشتراكات ونفقات العمل مثل السفر. وغالبًا ما لا يستطيع العاملون عن بُعد الوصول إلى بطاقات الشركات.

ولا تقتصر العواقب على الإزعاج. ففي العديد من البلدان، يؤدّي استرداد هذه النفقات إلى نشوء التزام ضريبي على دخل الموظفين أو المتعاقدين، حتى مع توافر الإيصالات الصحيحة، لأن السلطات الضريبية المحلية لا تعترف ببعض النفقات بوصفها قابلة للخصم. وفي الوقت نفسه، تعمل فرق الشؤون المالية دون رؤية واضحة للإنفاق عبر القوى العاملة العالمية.

وتحل RemotePass SpendCards هذه الإشكالات من خلال تمكين الشركات من:

إصدار البطاقات فورًا لأيّ عضو في الفريق في أكثر من 150 دولة

ضبط حدود للإنفاق والقيود ومسارات موافقات آليّة

تتبّع كل معاملة في الوقت الحقيقي مع تصنيف تلقائي للمصروفات

إزالة التعقيدات الضريبية الناتجة عن عمليات استرداد النفقات عبر الحدود

ويستفيد العاملون من عدم الحاجة إلى دفع أي نفقات من أموالهم الخاصة، وإمكانية استخدامها في أي دولة وبأيّ عملة، مع دعم Apple Pay وGoogle Pay.

وتأتي SpendCards مدمجةً ضمن منصة RemotePass القائمة لخدمة صاحب العمل المسجَّل وإدارة المتعاقدين، بما يوفّر للشركات نظامًا واحدًا للموارد البشرية العالمية وكشوف الرواتب والإنفاق عبر أكثر من 150 دولة.

تتوفر RemotePass SpendCards فورًا لجميع عملاء RemotePass. ويمكن للشركات تفعيل الميزة والبدء في إصدار البطاقات خلال دقائق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: remotepass.com/spend.

نبذة عن RemotePass

RemotePass هي منصة عالمية للموارد البشرية وكشوف الرواتب والإنفاق تتيح للشركات ضمّ فرقها العالمية والمحلية وإدارتها ودفع مستحقاتها. وتحظى RemotePass بثقة شركات موزَّعة رائدة، بما في ذلك Spotify وTabby وEyewa وLogitech، إذ تجمع بين خبرة عميقة في كشوف الرواتب وطبقة قويّة من التكنولوجيا المالية، لتجعل إدارة القوى العاملة الموزَّعة أكثر بساطة وامتثالًا وكفاءة. وتحظى الشركة بثقة الشركات الناشئة والمؤسسات حول العالم للتعامل مع كل شيء، بدءًا من خدمة صاحب العمل المسجَّل وإدارة المتعاقدين وصولًا إلى كشوف الرواتب والمزايا المحلية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916830/RemotePass.jpg