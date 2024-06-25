REYL Intesa Sanpaolo تسلط الضوء على مصادر الطاقة المتجددة

جنيف, 25 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تعلن REYL Intesa Sanpaolo عن إطلاق طبعتها الثالثة من FORWARD، وهو منشور للقيادة الفكرية يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية. تتناول الطبعة الأخيرة تحول الطاقة العالمية.

يمثل تحدي التحول إلى اقتصاد أخضر أولوية استراتيجية لشركة REYL Intesa Sanpaolo، التي تتخذ وجهة نظر مبنية على العلم وقائمة على البيانات للقضايا. تتضمن هذه الطبعة الأخيرة من FORWARD (https://www.reyl.com/forward/) التعليقات والبودكاست والمقابلات مع فريق تمويل الشركات الخاص بالمجموعة لتقييم آرائهم حول فرصة الاستثمار وتوقعاتهم للقطاع.

François Reyl

كما هو الحال مع الطبعات السابقة، قام التقرير بتجميع آراء الخبراء والوكالات العالمية لتقديم نظرة عامة على الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التحول. يتضمن المشهد الجيوسياسي متعدد الأقطاب الذي يزيد من تعقيد عمل التوازن الدقيق الذي يتألف من الأولويات السياسية والاقتصادية المتنافسة، والتأثير على المناخ والتنوع البيولوجي، والقواعد واللوائح الجديدة بالإضافة إلى الحاجة إلى رأس المال.

الرسالة الأساسية هي أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في عام مثل 2024 مع العديد من الانتخابات والأولويات المتنافسة على نطاق دولي. على الرغم من الرياح المعاكسة، فإن مصادر الطاقة المتجددة هي قطاع متزايد، يجذب المزيد من الاهتمام، ويستقبل استثمارات متزايدة، ويعزز نمو التقنيات الجديدة والطرق البديلة.

قال فرانسوا ريل، الرئيس التنفيذي لشركة REYL Intesa Sanpaolo، في تعليقه على التقرير: "أنا فخور برؤية نشر نسختنا الثالثة من FORWARD حول موضوع مهم يكتسب المزيد من الجاذبية والاهتمام من كل من المستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء".

نبذة عن REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

تأسست REYL Intesa Sanpaolo في عام 1973، وهي مجموعة مصرفية متنوعة لها مكاتب في سويسرا (جنيف وزيورخ ولوجانو) وفي أوروبا (لندن ولوكسمبورغ ومالطة) وفي بقية العالم (سنغافورة ودبي). وهي تدير أصول تزيد عن 20 مليار فرنك سويسري (أكثر من 30 مليار فرنك سويسري بما في ذلك حصص الأقلية) وتوظف حوالي 400 متخصص. في عام 2021، دخلت في شراكة استراتيجية مع Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking، وهي شركة مصرفية أوروبية رائدة. تمتلك Furamide ISPB حاليًا حصة قدرها 71٪ في شركة REYL & Cie Ltd.

تقوم REYL Intesa Sanpaolo بتطوير نهج مبتكر للأعمال المصرفية، وتخدم عملاء من رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين المؤسسيين من خلال خطوط أعمال إدارة الثروات وتمويل الشركات وخدمات الأصول وإدارة الأصول.

وقد عملت على تنويع أنشطتها في مجالات الاستثمار التأثيري، واتخذت نهجاً قائماً على البيانات وقائماً على الأدلة لدمج قضايا الاستدامة في ممارسات إدارة الثروة، والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء الأثرياء من خلال حضانة Alpian Ltd، وهو بنك رقمي سويسري يمتلك فيه البنك حصة أقلية وحصل على ترخيصه المصرفي في عام 2022.

في دجنبر/كانون الأول 2021، استحوذت REYL Intesa Sanpaolo على حصة 40% في 1875 Finance Ltd، وهو مكتب متعدد العائلات ومقره في جنيف ومدير أصول مستقل مع أكثر من 12 مليار فرنك سويسري من الأصول الخاضعة للإدارة.

شركة REYL & Cie Ltd مرخصة كمصرف في سويسرا وتؤدي أنشطتها تحت السيطرة المباشرة لهيئة تنظيم السوق المالية السويسرية (FINMA). كما يتم تنظيم الشركات التابعة لها من قبل FCA في المملكة المتحدة، وMFSA في مالطا، وMAS في سنغافورة، وDFSA في دبي وSEC في الولايات المتحدة.