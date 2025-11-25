RoboForex تكشف عن خدمة نسخ التداول المحسّنة

بليز سيتي، بليز, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة الوساطة الدولية RoboForex عن إطلاق نسخة محسّنة من خدمة نسخ التداول الخاصة بها، والتي تطورت من منصة CopyFX وأصبحت الآن مدمجة بسلاسة ضمن النظام البيئي الأساسي للشركة.

Copy Trading Service - RoboForex

تقدّم خدمة نسخ التداول المحسّنة مجموعة من التحسينات المصممة لتسهيل اكتشاف استراتيجيات التداول وتحليلها ومشاركتها، مع الحفاظ على جميع الوظائف المألوفة للمستخدمين الحاليين. تشمل التحديثات الرئيسية نظام تصنيف عام وموحد للاستراتيجيات يغطي منصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5 وR StocksTrader، بالإضافة إلى برنامج شركاء نسخ التداول المُحسّن. تمثل هذه الابتكارات خطوة حاسمة نحو بيئة نسخ تداول أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام.

تصنيف عام وموحد للاستراتيجيات

يُعرف قطاع التداول بتعدد منصاته، مما قد يشكل عائقًا للمبتدئين. تهدف التحسينات الأخيرة المقدمة من RoboForex إلى تحقيق توازن بين سهولة الاستخدام وتنوع المنصات التي تُشغَّل عليها الاستراتيجيات.

يتيح التصنيف العام الجديد حتى للمستخدمين غير المسجلين استكشاف الاستراتيجيات ومشاركتها بسهولة. يدمج هذا التصنيف الموحّد جميع استراتيجيات المتداولين الذين يستخدمون منصات MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 أو R StocksTrader، مما يتيح للمستخدمين التركيز على الأداء وتبسيط مقارنة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات. كما يوفر الواجهة البديهية مجموعة شاملة من المعايير التي تساعد المستخدمين ذوي الخبرة على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وقال دوغلاس أبرو، مدير العمليات الإقليمي في RoboForex:

"لطالما كانت مهمتنا في RoboForex هي تبسيط المعقد. لا ينبغي للمستثمرين إضاعة الوقت في محاولة فهم المنصات – بل يجب أن يكونوا قادرين على العثور على أفضل الاستراتيجيات أداءً ومتابعتها فورًا. ومن خلال هذه التحديثات، نهدف إلى جعل كل ثانية يقضيها المستخدم مع خدمتنا فعّالة وسلسة قدر الإمكان".

سيحتفظ العملاء الحاليون بجميع وظائفهم الحالية، مع إمكانية الوصول إلى الميزات الجديدة التي تعزز تجربتهم في التداول.

برنامج شركاء نسخ التداول المحدّث

يتيح برنامج شركاء نسخ التداول المحدّث للأفراد كسب عمولات عبر الترويج لاستراتيجية المتداول المختار وجذب مستخدمين جدد – دون الحاجة لأن يكونوا متداولين بأنفسهم. يشارك المتداولون جزءًا من عمولتهم من أرباح المستثمرين مع شركاء النسخ، تقديرًا لمساهمتهم في توسيع نطاق استراتيجياتهم لدى المستثمرين الجدد.

كجزء من البرنامج المحسّن، أصبح بإمكان الشركاء جذب العملاء إلى استراتيجيات النسخ على منصتي MT4 وMT5 – وهما أكثر المنصات استخدامًا في القطاع. يجعل هذا التحديث البرنامج أكثر سهولة وكفاءة، إذ أصبح يدعم المنصتين معًا. تمت إضافة برنامج الشراكة لمنصة MT5 مؤخرًا استجابة للطلب القوي من العملاء.

حول خدمة نسخ التداول

تُعد خدمة نسخ التداول من RoboForex منصة قوية تربط المتداولين الناجحين بالمستثمرين الراغبين في نسخ استراتيجياتهم تلقائيًا. يستفيد المتداولون من خلال كسب عمولات من أرباح المشتركين، بينما يمكن للمستثمرين استعراض تصنيف عام موحّد لاستراتيجيات التداول للعثور على الاستراتيجية المناسبة ونسخها فورًا.

أُطلقت الخدمة في عام 2012 تحت اسم CopyFX، ونمت منذ ذلك الوقت لتصبح منصة موثوقة لملايين المتداولين والمستثمرين. تشمل الميزات الرئيسية التي تجعل خدمة نسخ التداول من RoboForex جذابة بشكل خاص:

- تصنيف عام موحد للاستراتيجيات – يتيح للمستثمرين مراجعة أداء المتداولين عبر MT4 وMT5 وR StocksTrader.

- حسابات السنت – تتيح للمتداولين اختبار المزيد من الاستراتيجيات، وللمستثمرين البدء بنسخ التداول بحدود أقل.

- نظام عمولات مرن – يشمل رسوم أداء (حتى 50%)، رسوم اشتراك، أو حتى مشاركة الاستراتيجية بدون أي عمولة.

من خلال هذه الأدوات، تمكّن RoboForex المستخدمين من التداول والاستثمار بذكاء – بكل بساطة وشفافية وثقة.

لمعرفة المزيد: roboforex.com/copy-trading/copy-top-strategies/

حول RoboForex

تُعد RoboForex شركة تقدم خدمات الوساطة، وتوفر للمتداولين في الأسواق المالية إمكانية الوصول إلى منصاتها الاحترافية والرائدة في المجال. تعمل RoboForex Ltd بموجب رخصة الوساطة رقم FSC 000138/32.

يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول منتجات الشركة وأنشطتها على الموقع الرسمي roboforex.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2831842/RoboForex_Copy_Trading_Service.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1575771/5641700/RoboForex_Logo.jpg