Rokit Healthcare تحصد درجات عالية في تقييم الشركات التقنية الخاص ببورصة KOSDAQ

سول، كوريا الجنوبية، 5 فبراير 2024 / PRNewswire / -- تعلن Rokit Healthcare، الرائدة في تكنولوجيا الطباعة الطبية بالذكاء الاصطناعي، بفخر عن تحقيقها لتقييم AA في تقييم الشركات التقنية لدى بورصة KOSDAQ أو (Korea Securities Dealers Automated Quotations). بحصولها على تصنيف A من كلتا وكالتين التقييم، يشكل هذا الإنجاز لحظة محورية، حيث تجهز الشركة للإعلان القريب عن الطرح الأولي في بورصة KOSDAQ.

How does Rokit Healthcare's Hyper-Personalized Organ Regeneration Solution work? The way of the future regenerative medicine

أبرزت وكالات التقييم قدرات Rokit Healthcare التقنية القوية وإمطانياتها التجارية الواعدة، مع التركيز بشكل محدد على تقنيتها الرائدة "الطباعة البيولوجية التجديدية المخصصة بدقة للأعضاء بالذكاء الاصطناعي". هذا النهج فائق الحداثة يستغل الأنسجة الدهنية الخاصة بالمريض، مما يقلل من مخاطر ردود الفعل المناعية، وتضم تكنولوجيا ذكاء اصطناعي فائقة التطور للتعرف على الجروح، مما يقلل بشكل كبير من مدد العلاج الجراحي. علاوة على ذلك، من المقرر أن تحدث تقليل كبير في تكاليف العلاج لأمراض مزمنة مثل قرحة القدم السكرية وهشاشة العظام التنكسية بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالأساليب التقليدية.

مع توفرها تجاريًا بالفعل في حوالي 40 دولة بما فيهم الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا، تقنية علاج قرحة القدم السكرية من Rokit Healthcare أظهرت انتشارًا واسعًا. أظهرت الشركة نموًا مستقرًا، حيث ارتفعت إيراداتها السنوية من 5 ملايين دولار في عام 2021 إلى 6.9 ملايين دولار في عام 2022، ويتوقع أن يستمر اتجاه النمو بنفس الوتيرة أو أعلى في عامي 2023 و 2024. مع التوقعات بإدراج التأمين الطبي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط هذا العام، من المتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة كبيرة، قد تصل إلى عشر أضعاف.

في خطوة استراتيجية، قدمت Rokit Healthcare طلب للحصول على رمز Current Procedural Terminology أو (CPT) لدى الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، وهي ضرورية نحو ضمان اشتمال التغطية التأمينية في الولايات المتحدة. في نفس الوقت، تسعى الشركة بنشاط نحو التغطية التأمينية في مناطق مثل الشرق الأوسط وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا والهند.

معلقًا على هذا الإنجاز، قال Seokhwan Yoo، الرئيس التنفيذي لشركة Rokit Healthcare: "يعتبر هذا التقييم الناجح تأكيداً على أهمية أفق Rokit Healthcare تقنيًا وتجاريًا. نحن ملتزمون بالاستفادة من إدراجنا في سوق KOSDAQ لتعجيل التوسع العالمي وتقديم بدائل علاجية مبتكرة للمرضى.".

حول ROKIT Healthcare:

ROKIT Healthcare تقود الركب في مجال الطباعة البيولوجية بالذكاء الاصطناعي لإعادة تجديد الجلد والغضروف، واضعة للمعايير في الصناعة. تقنياتها، المعترف بها كأجهزة طبية في أكثر من 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة (FDA)، والاتحاد الأوروبي (CE)، وكوريا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، ترادف التميز. من خلال الريادة في مجال إعادة تجديد الأعضاء المخصصة بدقة بالذكاء الاصطناعي، تقدم ROKIT Healthcare حلًا تصل فاعليته إلى 90٪ لإعادة تجديد الجلد والغضروف. مع الاعتراف العالمي بها، حازت الشركة على أوسمة عالمية مثل جائزة أفضل مبتكر في M360 APAC لعام 2023 من GSMA وجائزة كوريا Korea ICT Award لعام 2023، بالإضافة إلى ترشيح من شبكة الابتكار الرقمي العالمية Global Digital Innovation Network (وهي مسرع تأسس من قبل وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية)، مما يبرز تأثيرها العميق في المجال الطبي.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=BlcT63kwh6o

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2331949/The_way_of_the_future_regenerative_medicine.jpg

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