ROX تُطلق سيارتها الرائدة الجديدة ADAMAS متعددة الاستخدامات في أبوظبي: ثمرة رؤية مشتركة بين ROX وأبوظبي للتنقل الفاخر عالميًا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 23 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- كشفت ROX Motor رسميًا النقاب عن سيارتها الرائدة الجديدة ROX ADAMAS متعددة الاستخدامات (SUV) في أبوظبي، في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة العلامة التجارية الدولية وتعزيزًا للتعاون الصيني الإماراتي في مجال حلول التنقل من الجيل القادم.

يتزامن هذا الإطلاق العالمي مع افتتاح مختبر Borouge–ROX Motor المشترك للمواد المبتكرة، المصمم لتسريع الابتكار وتطوير مواد متخصصة لمركبات ROX Motor . تعزز هذه الشراكة رؤية أبوظبي لبناء مركز مستدام قائم على الابتكار للتنقل المتقدم والتقدم البشري.

في غضون ثلاث سنوات فقط، أطلقت ROX Motor طرازها الأول ROX 01 ، وتوسعت في حوالي 30 سوقًا دوليًا، وأقامت شراكات استراتيجية. توفر الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ( ADIO ) منصة قوية لشركة ROX Motor لتسريع التوطين والابتكار الذي يركز على المستخدم في المنطقة.

قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار ( ADIO ): "إطلاق ROX ADAMAS من أبوظبي لا يقتصر على طرح مركبة جديدة، بل هو علامة فارقة استراتيجية تؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وصناعات المستقبل." "تمثل الشراكة بين ROX Motor و Borouge ، في إطار برنامج السيارات التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، نموذجًا ملموسًا لتوجيه الابتكار العالمي نحو بناء منظومة متكاملة للتقدم الصناعي والتجاري، ودعم التنقل المستدام، وإتاحة فرص جديدة للاستثمار والتوطين."

"في ADIO ، نؤمن بأن المستقبل يُبنى بالتعاون." "تؤكد هذه المبادرة من جديد التزامنا بتمكين المبتكرين العالميين وإقامة شراكات استراتيجية تعزز رؤية أبوظبي لاقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا."

من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor : "تمثل ROX ADAMAS المرحلة التالية من استراتيجيتنا الدولية والتزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي كشريك في تشكيل مستقبل التنقل الفاخر." "من خلال التوافق الوثيق مع الرؤية الصناعية وأجندة الابتكار في أبوظبي، نهدف إلى إعادة تعريف ما يمكن أن تمثله علامة تجارية فاخرة لمركبات الطاقة الجديدة على مستوى العالم."

مسترشدةً بتعبيرها عن المنتج " Gliding Luxury " (الفخامة الانسيابية)، تعرّف ROX Motor تجربة ROX ADAMAS بأنها التناغم بين القوة والدقة والأناقة، حيث تلتقي الهندسة المتقدمة بالراحة الفائقة لتوفر الثقة والتحكم والقدرة على التحمل لمسافات طويلة في كل رحلة. مستلهمة من جماليات أبوظبي المميزة وثقافة التصميم المستقبلية فيها، تترجم ROX ADAMAS انسيابية الحرير الفاخرة إلى تجربة قيادة تجمع بين الاتزان على الطرق السريعة، والبراعة على الكثبان الرملية، والانسيابية على مختلف التضاريس.

تتوفر ROX ADAMAS بنسختين من ستة وسبعة مقاعد، وتجمع بين المرونة والعملية لتلبية احتياجات أنماط الحياة المختلفة في المنطقة، سواءً للسفر العائلي أو رحلات المغامرة الطويلة أو الاستخدام اليومي. تستخدم نظام REEV المتطور من ROX لتحقيق مدى كهربائي خالص يبلغ 235 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 1226 كم. ويوفر نظام الدفع الرباعي المزدوج المحركات قوة 350 كيلووات وعزم دوران 740 نيوتن متر، لتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثوانٍ فقط. يوفر نظام التعليق الهوائي بتقنية التخميد التكيفي ( DCC ) راحة استثنائية وتحكمًا دقيقًا على جميع التضاريس، مع أوضاع قيادة متخصصة للطرق المُعبَّدة والجبال والطين والثلج والمياه والرمال. وتشمل الأنظمة المساعدة: تثبيت السرعة للطرق الوعرة (2-15 كم/س) والتحكم الآلي عند نزول المنحدرات (2-35 كم/س)، لمزيد من الثبات والأمان وسهولة القيادة. يحافظ نظام الإدارة الحرارية المخصص للصحراء على أداء وموثوقية ثابتين حتى في الظروف القاسية.

في الداخل، تتيح مقصورة القيادة الذكية ROX OS ، المدعومة بشريحة Qualcomm 8155 ، التحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل عبر شاشات متعددة، والوصول إلى نظام تطبيقات عالمي. تعزز ميزات مثل نظام مساعدة السائق المتقدم (L2+) ، والتحديثات اللاسلكية (OTA) ، وتقنية V2L بقدرة 2.2 كيلووات داخليًا و3.5 كيلووات خارجيًا، من راحة الاستخدام اليومي، فيما تحوّل ملحقات مثل مطبخ الباب الخلفي 2.0 ومظلة السقف الجانبية، السيارة ROX ADAMAS إلى مساحة فاخرة للاستمتاع بالحياة في الهواء الطلق، حاملةً " Gliding Luxury " (الفخامة الانسيابية) من طرق المدن إلى أوسع المناظر الطبيعية في العالم.

أضاف جارفيس: "تُظهر ROX ADAMAS كيف يمكن للتكنولوجيا والبراعة الحرفية والشراكة أن تتقدم معًا." "فهي وليدة الابتكار الصيني، مصقولة بمعايير التميز في أبوظبي، وتجسّد إيماننا المشترك بأن الفخامة الحقيقية تكمن في التعاون والتقدم."

يمثل إطلاق ROX ADAMAS أول علامة فارقة في نهج ROX Motor القائم على التكامل والتعاون، مع مزيد من التطورات التي ستلي. من خلال شراكتها مع Borouge ومكتب أبوظبي للاستثمار، تعيد ROX Motor صياغة مفهوم الابتكار في التنقل، لتجمع بين الفخامة والاستدامة والمغامرة، وتلهم الجيل القادم من حلول التنقل، وتضع معيارًا جديدًا للتعاون الصناعي على المستوى العالمي.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2802461/image_837547_22031420.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2802462/1.jpg