Royal Ascot تطلق كتاب الأزياء لعام 2024 في فندق The Lana - Dorchester Collection، استعدادًا لكأس دبي العالمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- وسط ترقب الجميع لكأس دبي العالمي في نهاية هذا الأسبوع، قامت Royal Ascot بإطلاق كتاب الأزياء للمصمم البريطاني Daniel Fletcher الذي انتظره الكثيرون بفارغ الصبر لعام 2024 في فندق The Lana - Dorchester Collection في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

Royal Ascot launch 2024 Lookbook at The Lana - Dorchester Collection, ahead of Dubai World Cup

يُعتبر Fletcher أول مدير إبداعي لـRoyal Ascot في تاريخها الممتد لثلاثة قرون - إلا أنه ليس غريبًا على الأضواء، حيث أبهر المشاهدين في برنامج "Next in Fashion" على Netflix وجذب عملاء من طبقة النجوم مثل Harry Styles وJoe Jonas.

"سعيد جدًا بوجودي في دبي"، صرّح Fletcher قائلًا: "من المدهش للغاية كيف تحققت الأمور بسرعة منذ انضمامي إلى فريق Ascot وحتى إطلاقه للجميع في دبي. إنه شعور مميز حقًا. كان وجود نسخ مطبوعة من كتاب الأزياء أمام الناس والحصول على ردود فعلهم عليه أمرًا لطيفًا حقًا. وكان العمل مع Ascot تجربة استثنائية، إذ استقبلوا جميع الأفكار التي طرحتها بترحاب، وتمكننا من إنتاج شيء أشعر بالفخر الشديد به."

كانت نائبة الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمضمار Ascot، Felicity Barnard، في دبي للاحتفال بنجاح كأس العالم واستكشاف كيف يمكن أن تستفيد Royal Ascot لتلبية اهتمامات ضيوف الشرق الأوسط الذين يرغبون في زيارتها بين 18 و22 يونيو. وصرحت قائلة:

"كعلامة تجارية عالمية لنمط الحياة، قطعنا مسافة طويلة مع عالم الموضة خلال السنوات الأخيرة. وقد اخترنا Daniel بشكل مفصّل لما يتمتّع به من عبقرية لا مثيل لها. إنه موهبة فريدة. كما أن تصميماته الخاصة مذهلة. لكنه يولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا للسماح للأشخاص بالارتداء بالطريقة التي تجعلهم يشعرون بالراحة القصوى، مهما كان ذلك."

يشمل كتاب الأزياء لهذا العام خمس تحريرات موحدة تُظهر مجموعة من الإطلالات المناسبة لجميع قواعد اللباس في المناطق المختلفة، ابتداءً من المنطقة الملكية "Royal Enclosure" وصولًا إلى منطقة ويندسور "Windsor Enclosure" حيث لا توجد قواعد للباس.

بينما يظل اللباس الرسمي لـRoyal Ascot دون تغيير، تتجسد الرؤية الجديدة لكتيب الموضة في تقديم مجموعة متنوعة من الإلهام لمختلف مناسبات اللباس الصيفي، بهدف جذب الجماهير ودعوتهم للانغماس في عالم الأناقة الساحرة.

للاطلاع على قواعد الزي الرسمي لـAscot، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ascot.com/what-to-wear.

لمزيد من المعلومات حول حدث Royal Ascot لهذا العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ascot.com.

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2375280/Ascot_Racecourse.mp4